„To se jeden bál, že umře.“ Vystrčil mohl mlčet. Místo toho bojoval. A prohrál

Senát může o Istanbulské úmluvě hlasovat kdykoliv znovu, pokud si takový bod zařadí na program schůze. Zároveň může po podzimních volbách dojít ke změně poměru sil mezi odpůrci a příznivci této úmluvy.

„Je to zklamání,“ komentoval šéf horní parlamentní komory, že Senát odmítl kontroverzní Istanbulskou úmluvu. „Myslel jsem si, že vyslovíme souhlas s ratifikací úmluvy, že jsme na tu diskusi lépe připraveni ve smyslu, že jsme více seznámeni s některými argumenty, které jsou proti té úmluvě a přitom nejsou pravdivé a jsou zavádějící,“ doplnil v pořadu Události, komentáře.

Naopak senátorka Kovářová vítá, že ratifikace úmluvy Senátem neprošla, hovořila i o zřetelném hodnotovém rozporu ve vládě. „Já jsem spokojená s tím, že Istanbulská úmluva neprošla. Senát se rozdělil na dvě poloviny. Zaujal mě hodnotový rozpor senátorů. A podle hodnot se tak rozdělil i klub ODS, jedenáct senátorů z ní hlasovalo pro a 15 proti, což mi připadá, že je to hodnotový rozpor vládní. Ti senátoři, kteří hlasovali pro, podpořili typický pirátský návrh trojského koně, který vnáší do českého právního řádu progresivismus,“ dodala Kovářová.

Vedle sedící předseda Senátu se nad jejími slovy mlčky usmíval a poté doplnil, že o žádné hodnotové rozpolcenosti nemůže být řeč „Já jsem překvapený tím hodnocením paní senátorky, jak ona vidí tu rozpolcenost. Jednak jsme klub ODS a TOP 09 a druhá věc, ten klub, který tu máme, není klub Pirátů, ale senátorský klub SEN 21 a Piráti, ani jedna z těch věcí nesedí,“ kontroval Vystrčil.

Opřel se do Kovářové argumentace proti přijetí Istanbulské úmluvy. „Jak paní senátorka argumentovala v rámci svých vystoupení, tak skoro nic nebyla pravda, buď polopravda, nebo vyloženě věc. To jsou přesně ty věci, kterým někteří věřili, protože nebyli připraveni. Rozpor je v tom, kdo čemu uvěřil, nebo neuvěřil, než že to je hodnotový rozpor,“ řekl Vystrčil.

Kovářová upozornila, že část senátorů naopak nemá Istanbulskou úmluvu zřejmě dostatečně nastudovanou. Poznámku, že dokument platí v 38 státech a pouze v sedmi nikoli, smetla Kovářová ze stolu následujícími slovy: „Mne úplně nezajímá, který jiný členský stát ratifikoval či neratifikoval. Jsem rodinná advokátka, zabývám se rodinnými problémy pětatřicet let a Istanbulskou úmluvou asi posledních osm let. A mnohokrát jsem ji četla i s důvodovou zprávou, kterou patrně řada mých kolegů, kteří podpořili Istanbulskou úmluvu, nečetla,“ řekla členka ústavně-prvního výboru Senátu.

„Oni to asi myslí dobře, jenom se nechali nalákat na to vějičku názvu, že jde o úmluvu proti domácímu násilí. Nechali se přesvědčit tím, že je to úmluva jenom o domácím násilí,“ pokračovala Kovářová, která věří, že senátoři i jejich šéf Vystrčil zřejmě přijetí istanbulské smlouvy vnímají s dobrými úmysly.

Vystrčila a další, kteří úmluvu podpořili nazvala „dobrotrusy“ a připomněla slovy: „Předcházející předseda Senátu takovým lidem říkal dobrotrusové, lidem, kteří jsou přesvědčení, že přinášejí dobro ratifikací takové úmluvy, že skončí násilí. Stačí se podívat do států, které úmluvy ratifikovaly, do Francie, Belgie, Švédska, tam ani po ratifikaci útoky na ženy neklesly, naopak od ratifikace jejich počty vzrostly,“ zdůraznila senátorka, která dlouhodobě poukazuje na to, že ústředním bodem úmluvy není ochrana žen, ale gender.

Miloš Vystrčil nesouhlasně kroutil hlavou a spustil: „Nemůžu uvěřit tomu, že by bylo možné, aby bývalá ministryně spravedlnosti nevěděla, že při schvalování zákona se neschvaluje důvodová zpráva, stejně jako se neschvaluje důvodová zpráva ani když se ratifikuje. Ona řekla, že mě chápe, jak ona může vědět, jestli mě chápe, nebo nechápe. Jestli mě někdo chápe, nebo nechápe on nemůže vědět!“ rozčiloval se předseda Senátu.

Pozastavil se také nad označením „dobrotrusové“: „Já v tomhle případě to beru tak, že těmi dobrotrusy a velmi se omlouvám, těmi, co vědí, co je správné, pro nás byli ti, co byli proti té úmluvě, protože oni věděli, že by se rozpadla tradiční rodina, že by si museli oba dva sourozenci barvit vlasy, že bychom museli ženám a mužům říkat osoby a spoustu dalších věcí věděli, které nejsou pravdivé. Těmi dobrotrusy, co chtěli za každou cenu dobro pro nás pro všechny, byli ti, co byli proti té úmluvě,“ řekl šéf Senátu, že Istanbulská úmluva není odklon od standardního pojetí muže a ženy.

„Mě udivuje, že předseda Senátu neví, že důvodová zpráva je součást podkladů, které jsme ani neměli! Důvodová zpráva ke každému zákonu vysvětluje tzv. úmysl zákonodárce. Když se pak aplikuje právo, tak velmi často jsou doporučeny soudy právě důvodové zprávy, aby si přečetli, jak to zákonodárce nebo navrhovatel myslel. A to, že jsme vůbec neměli v podkladech důvodovou zprávu, to něco znamená,“ dovysvětlila Daniela Kovářová.

K osočení z toho, že šíří o Istanbulské úmluvě lži, se zaměřila na senátní projev Vystrčila k Istanbulské úmluvě, v němž zazněly dvě zásadní nepravdy: „Pan předseda řekl, že podpora ratifikace se nepromítne do našeho právního řádu a za druhé, že nebude mít vliv na jednotlivého občana nebo instituci. A to není pravda. Protože i student právnické fakulty ví, že ratifikací se jakákoli konvence stává součástí právního řadu a může se na ni kdokoli odvolat,“ zdůraznila.

Istanbulská úmluva odsuzuje domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění a násilí vůči ženám, dokument to vnímá jako porušování lidských práv a diskriminaci. Podle kritiků se tak však pouze tváří a ve skutečnosti jde o gender ideologii a jejím cílem je zničit tradiční rodinu. Aktuálně podle většiny senátorů je ratifikace Istanbulské úmluvy zbytečná a dostačující je česká legislativa, kterou lze případně poupravit.

Předseda Senátu si pro způsob, kterým se o přijetí Istanbulské úmluvy v Senátu zasazoval, vysloužil kritiku na sociální síti Facebookod od advokáta Pavla Hasenkopfa: „V Senátu neměla úmluva většího, nadšenějšího a halasnějšího zastánce, než Miloše Vystrčila. (Pirátská Adéla Šípová, zapálená aktivistka, která má zapálený progresivismus v náplni práce, vedle něj působila vyloženě vyhasle.) To jeho burcující vystoupení před hlasováním, to se jeden o něj málem bál, že umře, jestli Istanbul neprojde.

V Senátu teď není izolovanější osoby, než je Miloš Vystrčil. Mohl mlčet, nebo mohl jednou vlažně vystoupit na podporu Úmluvy, ale on do podpory té Úmluvy nainvestoval snad celý svůj politický kapitál. A prohrál, a to zejména mezi vlastními,“ napsal Hasenkopf.

