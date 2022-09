„To si strčte do...“ Plačky z levice utnul Kotrba. Pravda o Babišově úspěchu

reklama

Anketa Kdo je vítězem komunálních voleb? Vládní strany 3% ANO 22% SPD 67% Nikdo 8% hlasovalo: 10312 lidí



Míní, že levice se „svými současnými tématy se tím pádem stala nadbytečnou“. „Její témata jsou vyluxovaná ostatními stranami. Zdvojuje témata ostatních stran. V zásadě je lhostejné, zda vystupuje pod značkou Solidarity v koalici nebo samostatně jako ČSSD, atd. Z hlediska volebních výsledků je také celkem lhostejné, s kým se spojuje. Ve stávající podobě jen těžko někdy získá výrazně více hlasů, než získala,“ shrnul.



Kotrba však v tomto namítá, že se „čas levice promarnil v teoretickém žvanění o Marxovi, Leninovi, Kautském, Bakuninovi, Žižekovi….“ a levicové strany se agendově nespojily nejen kvůli rozdílným pohledům, ale i „kvůli historickým reminiscencím“.



„Ještě ostražitější a paranoidnější byli doposud aktivisté různé levicové grassroots (hnutí zdola, pozn. red), anarchistické a ‚alternativní‘ scény… Když zvítězil Sobotka v ČSSD, snažil se přeorientovat stranu z klasické agendy a klasické cílové skupiny na ‚městské mileniální intelektuály‘. Výsledkem byl drsný pokles zájmu o ČSSD a počátek úpadku. Pro grassroots radikály byli sociální demokraté moc establismentoví, pro zelené málo zelení, pro lidskoprávní aktivisty málo američtí,“ míní o pádu dříve tradiční české levice.

Michal Šmarda ČSSD



starosta Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Po nástupu hnutí ANO měl Babiš dle Kotrby lehkou volbu, kde získat cílovou skupinu. „Nemluvit o Marxovi ani o Husákovi, ale argumentovat koblihou. Nekecat, ale makat. Na sídlišti, ne v hanspaulských vilách. Nevyžadovat od lidí politickou aktivitu, ale udělat to za lidi a nechat je to zkonzumovat. Sociální demokracie, která vyhovuje lidem roku 2022, je ANO, ne ČSSD. Z té se stala progresivistická sekta, snažící se o život za veřejné peníze,“ míní s tím, že Babišovo hnutí přebralo sociálním demokratům voliče.



Nekomunistické levici dle něj škodí témata zabývající se sexuálními menšinami, „woke“ témata, cenzurní snahy „cancel culture“ a podpora „multikulti“ společně s promigrační politikou.



„Kulturní válka přeformátovala společenský diskurs. Zatímco se identitárními tématy a ‚vlastenectvím‘ dřív zabývali ‚náckové‘ a moravští separatisté, dnes je (falešnou) pro ‚normální‘ lidi zoufalou obranou proti bruselismu. Milá ‚teplá levice‘, strčte si vaše témata do prdele místo robertka,“ vzkázal k novému levicovému proudu a jeho tématům.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Komunisté vymírají (průměrný věk členů i voličů) a strana není ochotna změnit styl. Změnit rétoriku a ukázat nové tváře. ‚Mladých‘ do 50 let je zde pouze několik set. Komunisté vymřou a poslední zhasne. Dostali 30 let na změnu. Nezměnili se. Formalismus a tlučhubovství zde kvete. Čest výjimkám, které jsou. Upřímnou soustrast předsedkyni,“ dodává.



Dle Hausera se má levice v budoucnu rozvinout „radikalizací“ a nastolit témata, která ostatní zpravidla nenastolují. „Především téma velkého soukromého vlastnictví a téma práce. A vymýšlela k tomu příslušné strategie – progresivní zdanění, vyvlastnění přírodních zdrojů, velkých bytových fondů určených ke spekulaci (viz hnutí v Berlíně), apod. Je to běh na dlouhou trať, neboť k tomu je zapotřebí vytvářet společenské hnutí a šířit nový způsob politického myšlení,“ jmenoval.



Poukázal, že hnutí ANO bylo v komunálních volbách pro „stavbu obecných bytů s regulovaným nájemným, pro podporu sídlišť, slíbilo veřejnou dopravu zdarma a mnoho jiného“. Piráti dle Hausera zase prý například šli směrem „podpory vyloučených a rodin“ a Praha sobě se dle jeho rozboru s ANO a Solidaritou, jež do voleb vedla někdejší veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, shodovala na tématu sídlišť.

Mgr. Jan Čižinský



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Radikalizace levice dle rad Hausera však podle Kotrby spíše povede k tomu, že „přestane zajímat už všechny, mimo protestní pubertální minority, která z toho vyroste“. „Lidé nechtějí komunismus, ani socialismus. Vyhovuje jim sociálně citlivý kapitalismus s lidskou tváří, pečující o nemocné, nemohoucí, slabé a handicapované,“ upozorňuje.



Nikdo podle jeho slov „nestojí o to, aby se v rámci inkluze stěhovali nepřizpůsobiví na ‚normální‘ sídliště“. „Stačí skupinka darebáků a dokáže zlikvidovat docela slušné bydlení. Dealování drog, rvačky, zastrašování důchodců…. Neochota policistů vyjíždět každou noc několikrát kvůli bagatelním případům,“ jmenoval.



Nikdo prý zároveň „nestojí o to, aby se jeho děti vzdělávali s mentálně retardovanými, ADHD a dalšími, kteří ve standardním případě končili v pasťáku“.



„A nikdo nestojí o to, aby k němu domů přišel vyvlastňovač s dredy a prohlásil, že má moc velký byt, a proto mu do něj nastěhuje nájemníky. Sociálně slabé. Pro investiční byty to platí také. Kdo si neplatil ‚solidární‘ důchodové pojištění a místo něj investoval do koupě bytů, může pronájmy dosáhnout slušného života na stáří. Stát má v dlouhodobých úložkách daleko menší ziskovost,“ poukazuje.

Psali jsme: Drzost, kterou volič nepotřebuje. Kdo zastupuje lid. Po volbách se vyjasňuje Táhněte. Čím dřív, tím lépe. Výrazná podpora akce „ani hlas pětikoalici“ „Sypat si koks do konečníku nestačí!“ Kotrba vypustil svůj protivládní projev. Krátce před demonstrací Když se podělá úplně vše: Zima bez plynu, elektřiny, všeho. Sepsáno

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.