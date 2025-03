„Tohle přece nemá nic společného s demokracií.“ Z AfD zahřmělo kvůli rumunským volbám

Anketa Cítíte od Ukrajinců dostatečnou vděčnost za pomoc, kterou dostali? Ano 3% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 8472 lidí

„Ale to, co vidíme teď, vypadá tak, že lidé někoho chtějí volit, ale elitám se tento konkrétní kandidát nelíbí, a tak mu vystaví stopku, nebo ho dokonce pošlou do vězení,“ poukázala na případ Calina Georgescua, který skutečně pobyl na policejní služebně a následně mu soud zakázal účastnit se opakovaných prezidentských voleb v Rumunsku.

„My jako demokraté toto prostě nemůžeme podpořit,“ hřímala od řečnického pultíku. „Pokud si Rumuni chtějí zvolit Gergescua, proč jim do toho zasahujeme? Tohle přece nemá nic společného s demokracií! Je třeba to jasně říct a vést o tom debatu,“ zdůraznila.

?????????? “The Romanian People choose Georgescu - why do we interfere & why do we stop it?”



“This has nothing to do with Democracy - the people can vote for whoever they want”



MEP Legend in EU Parliament calling out the EU Tyrants who have stopped Democracy. pic.twitter.com/xU1LNqD97V