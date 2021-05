„Tři roky držíte u moci velkokapitalistu, co za to dostanete?“ Vondra rýpal do Vostré. A bylo zle

Ve druhé hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News proti sobě zasedli poslanec Robert Králíček z ANO, komunistka Miloslava Vostrá, občanský demokrat Alexandr Vondra a Jiří Kobza z SPD. Králíček s Vondrou označili výbuch ve Vrběticích za teroristický čin. Kobza trval na tom, že mohlo jít o nešťastnou náhodu, a to Králíčka zvedlo ze židle. Vondra se obul do prezidenta Zemana. Za Vrbětice i za vztah k novinářům. Poté se smál komunistům.

„Pojďme začít tématem Vrbětice. Pan prezident minulý týden řekl, že trvá na více vyšetřovacích verzích, ale pan premiér Babiš říká: ‚Neumím si to vysvětlit, je jen jedna vyšetřovací verze,‘ “ začala Terezie Tománková.

„Já si to neumím vysvětlit stejně jako premiér Babiš. Nevím, nechápu to,“ poznamenal poslanec Králíček.

Vondra poznamenal, že Zemanovo počínání v kauze Vrbětice se vlastně dalo očekávat.

„Já myslím, že pan prezident se vlastně zachoval typicky. Měl možnost přihrát Rusku, no tak to udělal. To není nic nového, politika vícero azimutů skončila orientací do Číny a Ruska, protože nikde jinde se s ním nebaví. A na druhé straně, je tady slabá vláda. ... Podle mého názoru udělala vláda velkou chybu v tom, že ty informace sušila, protože komunisti měli kongres, socialisti měli kongres, ale pak to tady vybouchlo v podstatě jako vládní fiasko. Kdyby s tím přišli včas, tak to i ta mezinárodní podpora bude jiná,“ upozornil Vondra.

Vostrá okamžitě kontrovala, že kolem kauzy Vrbětice je spousta otázek, prezident Zeman to vidí a stejně jako komunisté uvažuje o tom, co se kolem výbuchu ve Vrběticích dělo.

Kobza se chtěl vrátit úplně na začátek.

„Především neřešíme, co bylo na začátku, jaké tam byly zbraně, kam měly směřovat. Vraťme se na začátek a odpovězme si na otázku cui bono – komu to slouží,“ uvedl Kobza.

Osobně se domnívá, že vrbětická kauza slouží jen k vyřazení Rosatomu z dostavby Dukovan. Podle Kobzy přitom Rosatom nepředstavuje bezpečnostní hrozbu. Podle poslance SPD ji představuje spíše zkrachovalý Westinghouse. „Já osobně si tu dvojici agentů označuji jako Pat a Mat,“ zlehčoval zjištění BIS Kobza s tím, že tito agenti ruské GRU putují po Evropě a kdeco zkazí.

Osobně má Kobza za to, že ve Vrběticích mohlo v roce 2014 dojít k výbuchu vinou nešťastné náhody.

Vondra zdůrazňoval, že šlo o teroristický čin, do kterého byli zapojeni dva ruští agenti.

Králíček to viděl stejně jako Vondra.

„Já nechci, aby to tady zapadlo. Nebyla to náhoda, byl to teroristický akt. Žádná náhoda,“ rozzlobil se Králíček.

Přišla řeč na ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), jeho cestu necestu do Moskvy, a Králíček se Hamáčka zastal.

„Já znám jenom jednu verzi, která nám byla prezentována, a nikdo ji nevyvrátil. Já bych naopak nedokázal pochopit, kdyby pan ministr Hamáček opravdu chtěl letět do Moskvy. Pak by existovalo nebezpečí, že se nevrátí,“ poznamenal poslanec

Komunistka Vostrá by naopak pochopila, kdyby Hamáček řekl, že chtěl jednat o Sputniku a že chtěl jednat o summitu Biden–Putin v Praze. „Ale ono se začne nejprve tímhle, pak se do toho začnou motat Vrbětice a kamufláž, tak s tím já mám problém,“ poznamenala Vostrá.

Vondra se Hamáčkovi smál.

„Já už jsem několikrát po cimrmanovsku říkal a psal, že těm řečem nemůže věřit ani Honza Hamáček sám. Samozřejmě že kecal, jako když tiskne, a usvědčili ho z toho všichni. Já si prostě myslím, že to z jeho strany byla obrovská hloupost. Hamáček chtěl být prostě geroj, který zachrání zemi, a ještě svoji kariéru, ale byla to hloupost a všichni mu to rozmlouvali. Já myslím, že vlastizrada to není, ale na rezignaci to je,“ zaznělo z úst europoslance Vondry.

Klukovinu či hloupost provedl podle Vondry i Miloš Zeman, který vyhlásil, že některým médiím přestane poskytovat informace.

Poté si tropil žerty z komunistů, kteří po tři roky drželi u moci Andreje Babiše, a teď debatují o tom, zda mu mají vyslovit nedůvěru.

„Vy držíte tři roky u moci velkokapitalistu, držíte ho tady u moci tři roky, i když je to dnes v podstatě nejbohatší muž,“ smál se Vondra KSČM. „Ale já rozumím tomu, proč vy to děláte, když padáte pod těch pět procent,“ pokračoval v palbě.

Vostrá se ohradila, že komunisté nedrží u moci Babiše, ale pracují pro lidi. „My to děláme pro lidi, holt s panem Babišem, s vámi to nešlo,“ bránila se komunistka

Vondra by prý jen rád věděl, co vlastně komunisté jednou dostanou za to, že Babiše drží u moci.

„Nic za to nedostaneme. Podle sebe soudím tebe,“ kontrovala Vostrá Vondrovi. „My to děláme pro lidi,“ doplnila ještě.

Králíček by rád věděl, co bude, pokud se opozici podaří Babišovi vyslovit nedůvěru. Jaký bude ten krok B.

„Pan prezident sice něco řekl, ale my nevíme, co udělá. Jestli nechá dovládnout tu vládu bez důvěry, nebo tu bude nějaká úřednická vláda pana prezidenta, nebo tu bude ještě jiná vláda. A nedělejme si iluze, že nějaká nová vláda tady bude týden po volbách, takže tady takováto vláda může vládnout třeba rok,“ pravil Králíček.

Ministr Arenberger pod palbou

Vostrá, Vondra a Kobza se poté shodli, že ministr zdravotnictví za hnutí ANO Petr Arenberger má tolik problémů, že už dávno neměl být ministrem.

„Za starých časů by tam s těmito problémy vydržel jen 24 hodin,“ vrátil se Vondra před podzimní volby z roku 2013, kdy členové vlády končívali kvůli mnohem menším problémům nebo jen pro podezření, že nějaký problém mají.

Vondra konstatoval, že se Arenberger chtěl stát ministrem, aby si ohlídal peníze pro sebe a pro vinohradskou nemocnici, kterou vedl. Člen ODS prý ani na chvíli nevěří tomu, že šel Petr Arenberger dělat ministra zdravotnictví, aby pomohl republice. „Absolutně ne,“ zhodnotil Vondra.

Když se dostal ke slovu Králíček, konstatoval, že je na ministrově posouzení, jestli rezignuje, případně je na premiérovi, jestli Arenbergera ve vládě ponechá. „Je to věcí premiéra,“ vyhnul se jasnější odpovědi k problémům ministra Arenbergera Králíček.

Vondra: Diktatura epidemiologů? To nelze

Terezie Tománková poté přehodila výhybku k tématu rozvolňování proticovidových opatření.

Kobza varoval před příliš rychlým rozvolňováním, aby se poté nezopakoval loňský podzim, protože v Česku zemřelo na 33 tisíc lidí. „To je mimochodem víc než československých vojáků ve druhé světové válce, ale ti na to měli šest let teda,“ zaznělo z úst poslance SPD.

Vostrá vyjádřila naději, že se vláda radí s odborníky a ví, co dělá. Ostatně za to také nese politickou odpovědnost.

Vondra v této věci odmítl vládu kritizovat, protože na jedné straně chápe obavy z další vlny pandemie, ale současně chápe, že už toho lidé mají dost a potřebují si odpočinout. Přesto si neodpustil šťouchanec do vlády, když konstatoval, že vláda udělala několik přešlapů. Například nechala příliš dlouho zavřené školy.

Jednou poznámkou se vyjádřil i k návrhům některých epidemiologů.

„Nemyslím si taky, že by tady měla nastat nějaká diktatura epidemiologů, to s demokracií není slučitelný.“

Králíček se vlády zastal. „Po bitvě je každý generál. Samozřejmě že chyby se udělaly, ale myslím si, že ta vláda konala dobře,“ zdůraznil.

