„Tři roky s ním byli ve vládě. To to neviděli?“ Holec si smlsnul na Fialovi i na pirátech

„Máme tady asi nejvážnější vládní krizi od nástupu Petra Fialy k moci. Vládní pětka dostala od hnutí ANO v krajských volbách dost brutální výprask a začaly se dít věci. Nejdřív rezignoval na funkci šéfa Pirátů Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj a vicepremiér pro digitalizaci, načež Petr Fiala usoudil, že je z něj politická mumie a že si na něj konečně může vyšlápnout za zpackanou digitalizaci. Takže ho odvolal z funkce, udělal to fialovsky – dvě hodiny poté, co s Ivanem Bartošem seděl face to face, udělal to po telefonu,“ shrnul úvodem současné politické dění Holec.

„Co mě zaráží, je to, že za ty tři roky, co je s Piráty ve vládě, že Piráti jsou trošku specifická, lidsky i politicky, parta, a že se kolem svého, byť už předsedy, který rezignoval, semknou,“ dodal Holec. Piráti nyní na svém fóru hlasují o dalším postupu – zda odejít z vlády, či nikoliv.

„Dost by mě překvapilo, kdyby Piráti řekli: Šlapte po nás, zůstáváme, rohožkujte,“ podotkl Kubáček.

„Z obou stran je to neuvěřitelně zpackaný, zhruba tak jako ta digitalizace,“ poznamenal Holec kriticky jak k Fialovi, tak k Bartošovi. „Petr Fiala měl Ivana Bartoše za ten průšvih, politický i ekonomický, za tu zpackanou digitalizaci, vyhodit už dávno před volbami. Tohle je průšvih, za který padají ve vládách hlavy. Petr Fiala před volbami odvahu nenašel, udělal to až po volbách. A udělal to fialovským zákeřným podlým stylem. A jestli má Petr Fiala s něčím v politice problém, tak je to i styl vládnutí, neuvěřitelné lhaní, pololhaní,“ dodal Holec.

„Načež si Piráti řekli, že v tom Petra Fialu, který si ten hrob vykopal sám, nenechají, začli si kopat vlastní hrob tiskovou konferencí. Po třech letech, co jsou ve vládě, kde je premiérem Petr Fiala a nejsilnější stranou premiérskou ODS, řekli, že tady vládnou kmotři. A nějak si zapomněli položit otázku, s kým že to byli a ještě jsou ve vládě,“ dodal Holec.

Kubáček následně pětikoalici nazval „kulhající čtyřkoalici taženou Janem Lipavským“. „Až jsem fascinován, jak je to nesmírně cenný ministr, jak jej všichni chtějí mít ve svém týmu,“ sdělil Kubáček.

Holec pak rozebíral také skutečnost, jak se podle něj z Pirátů stali dezinformátoři. „Všiml sis, jak řekl: Musím napravit dezinformace, které zazněly na tiskovce Pirátů? Vidíš – z informátorů šup a jsou dezinformátoři,“ podotkl Holec. „Na druhou stranu, plukovník Foltýn má zářez, protože on říkal: ‚Jdi domů, Ivane,‘ takže splněno má,“ dodal Kubáček.

Řeč byla následně i o ministru zahraničí Janu Lipavském, kdy komentátoři shrnuli, že jeho demise zřejmě nebude přijata a bude podle nich nezávislým s velkým N.

„Když jsi miláček všech, tak ze začátku to jde, ale pak když se přeci jen musíš rozhodnout, čeho budeš bližším přítelem a koho budeš poslouchat víc, a ono se to začne štípat, protože teď je vidět, že v něm vidí obrovský potenciál prezident a hradní křídlo, do toho všechny strany pětikoalice, tedy dnes čtyřkoalice, by si rády utrhly trošku Jana Lipavského, protože se ukazuje, že ministerským ideálem je ten, kdo odkýve všechno, srazí podpatky, něco přednese, a v podstatě nešplouchá, nejde proti proudu,“ řekl Kubáček.