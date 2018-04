„Třikrát denně si přeju něčí smrt. Ne, ne, neřeknu čí.“ Další držitelka Českého lva má strach z Ruska a Číny a diktatury v ČR. Umělci prý kolaborují!

Špalková byla také jednou z těch, kdo podepsali výzvu Pět vět na podporu veřejnoprávních médií. Trápí ji totiž stav české společnosti. A to například proto, že vidí herce, kteří spolupracují za peníze. „Hudebníci za krásný kulatý milionek zazpívají tam, kde je potřeba,“ uvedla s tím, že sleduje ty, kteří v jejích očích kolaborují. „A připadám si jako v Harry Potterovi. Vidím, kdo je zmijozel,“ dodala.

„Mám obavy z toho, že se přikloníme k Rusku a Číně a k Východu a že tady začne nějaká diktatura. Strašně si to nepřeju, protože se mi nechce emigrovat. Ale v tom případě bych to musela zvážit,“ podotkla Špalková. „Mám z toho fakt strach. Přijde mi to jako apokalyptický tanec nad našimi hlavami. Všichni trochu uvědomělejší lidé to vidí, co se děje,“ dodala.

„To, co se odehrává teď ve vrcholné politice, je jako z nějakého sarkastického snu. Nechci si přát něčí smrt, ale proč mě to třikrát denně napadne? Člověk se stydí za ty myšlenky. To, co se předvádí na politické scéně, je pro mě za hranicí mého chápání, mého vychování, mého morálního smýšlení,“ řekla Špalková, ale nechtěla specifikovat, čí smrt si přeje.

„Ať mír dál zůstává s touto krajinou, zloba, závist, zášť, ty, ať pominou,“ dodala pak Špalková. Podle jejích slov pomůže jakákoliv aktivita. „Nevím, co vše může pomoct,“ dodala. „Tento stát spěje k tomu, že se snaží demoralizovat základní principy etiky, slušného vychování, demokracie,“ zmínila také Špalková.

