„Ty k****. Zapálím to.“ Pšenák se pochlubil konfliktem s Josefem Skálou

Influencer Mikael Oganesjan zveřejnil na YouTube video, v němž jeho kolega Vojtěch Pšenák vyrazil na akci komunistů v Plzni. Ve zveřejněném záznamu je zachycena potyčka s bývalým místopředsedou KSČM Josefem Skálou. Ten musel čelit velmi tvrdým vulgaritám ze strany Pšenáka, který nakonec přímo do mikrofonu vyzýval policii, aby jej z akce vyvedla. Pšenákovy provokace ale mířily i na policisty a účastníky shromáždění.
Influencer Mikael Oganesjan, spoluautor kanálu DETEKTIVE MIKE, zveřejnil na sociální síti video, kde se jeho asistent Vojtěch Pšenák vydal na akci pořádanou komunisty. Samotná událost proběhla 7. května na náměstí Míru v Plzni u příležitosti 80. výročí osvobození Československa od německého fašismu a nacismu.
Na videu vystupuje Vojtěch Pšenák, který se ani tentokrát netají svým odporem vůči komunistům a jedná tradičně konfrontačním způsobem.
Už při příchodu na akci Pšenák komentuje situaci pro své diváky. Říká: „Debilové se dnes pro změnu scházejí v Plzni. Ano, debilů je tady překvapivě hodně. Bude těžké udržet se v klidu.“
Během toho, co se pohyboval mezi lidmi, mu někteří říkali, aby odešel. Obávali se, že bude něco ničit. Když mu vyčetli, že nic jiného neumí, Pšenák odvětil: „Jasně. Zničil jsem páteční stánek, tenhle zasranej baner jsem taky poškodil, a ještě ho doděláme úplně někdy.“
Pšenák poté začal šlapat po transparentu iniciativy Ne základnám, čímž vyvolal rozhořčení účastníků akce. Lidé se zlobili, že po něm dupe. Pšenák jim na to odpověděl: „Nemáte si dávat odpadky na zem, ne?“
Starší paní mu odvětila, aby držel „držku“, a dodala, že je „tlustý“. Další přítomní na něj pokřikovali „špekoune“ a ptali se, proč na transparent vůbec šlape. Pšenák odsekl: „Já jsem si tu polil kečup a já vám to tady dneska pochčiju nebo poseru.“
Jeden z mužů mu přitom nadával, že je „pěkně vyžraný“, jiný na něj křičel, že je „hajzl“. Pšenák okolo rozdával přezdívky a nadávky jako „sračka“ doslova jako na běžícím páse.
Když mu jeden z účastníků vytýkal chování, Pšenák na něj reagoval: „Říká člověk, který je na demonstraci, kde je ruská vlajka, jo?“ Na výtku, že nemá právo ničit věci jiných, konstatoval: „Kolaborantům se ničí věci.“
V průběhu hádky se Pšenák začal chlubit také tím, že ho finančně podporuje 21 tisíc lidí na platformě HeroHero. „To je jejich podpora,“ dodal.
Situace se postupně vyostřila natolik, že na místo dorazila hlídka městské policie. Strážníci Pšenáka odvedli stranou, protože narušoval průběh shromáždění. Pšenák policisty obviňoval, že „chrání kolaboranty“. Současně tvrdil, že mu jeden z účastníků šlápl schválně na nohu, a žádal, aby to policie uznala jako trestný čin. Dožadoval se také přivolání státní policie.
Když za policisty přišla starší paní s prosbou, aby Pšenáka odvedli pryč, pronesl na její adresu: „Jdi do prdele, ty komunistická píčo.“ Policistům zároveň řekl: „Rád bych oznámil, že tu dochází k propagaci a podpoře hnutí směřujících k potlačování práv a svobod.“
Následně Pšenák skutečně kontaktoval státní policii. Do telefonu oznámil, že chce nahlásit trestný čin, protože „v Plzni na náměstí Míru u pomníku dochází k podpoře a propagaci hnutí směřujících k potlačování práv a svobod“.
Na akci vystoupil bývalý místopředseda KSČM Josef Skála. Pšenák jeho přítomnost komentoval na kameru slovy: „Vidíme stalinistu a ruskou kurvu.“
Skála ve svém projevu hovořil k tématu kulatého 80. výročí našeho osvobození a zdůraznil význam sovětské pomoci při osvobození Československa. Řekl: „Takové pomoci jako Rudá armáda před 80 lety naší zemi, našemu národu neposkytl ještě nikdo po celé naše dějiny. A tím hanebnější jsou všechny pokusy přemalovat dějiny a zostudit ty, kteří tu položili na 144 tisíc životů a zhruba dvakrát tolik se jich vracelo domů.“
Pokračoval slovy: „Člověk nemusí mít v lásce tu či onu zemi, ten či onen národ. Ale dokáže-li se chovat k památce těchto lidí tak hanebně, jako se to děje u nás v České republice? Asi i vám se z toho zvedá žaludek.“
V tu chvíli Pšenák, stojící v popředí, vykřikl směrem ke Skálovi: „Ruská píča.“ Skála na něj reagoval do mikrofonu s prosbou, aby nerušil jeho projev. Pšenák mu však odsekl: „Můžete jít někam do prdele a nebejt stalinista.“
Vojtěch Pšenák v průběhu konfrontace se Skálou narážel i na jeho soudní případ týkající se popírání sovětské odpovědnosti za katyňský masakr. Skála byl za tyto výroky pravomocně odsouzen k osmiměsíčnímu trestu s podmíněným odkladem, což potvrdil i odvolací soud, a Ústavní soud následně zamítl jeho stížnost.
Do další série urážek se do sporu vložili lidé kolem Pšenáka. Jeden z nich mu řekl: „Nemusíte se představovat, že jste kurva, my to víme.“
Účastníci akce opět žádali policii, aby Pšenáka odvedla pryč, protože narušuje průběh a opakovaně nadává. Josef Skála sám policisty prosil, aby jej vykázali. Pšenák se bránil slovy: „Nenarušuju to podle práva shromažďovacího, to nenarušuju.“
Influencer Pšenák prostor stejně neopustil. Pokračoval v natáčení a ukazoval kamerou směrem na účastníky shromáždění. Komentoval: „Tak, v dálce vidíme ruské kurvy a tady čtyři podporovatele.“ Poté zamířil kameru na městskou policii a řekl: „Zamezují tomu, aby někdo nesouhlasil s komunisty, a chrání komunisty a ruské kurvy. Ještě jednou si je prohlédněte.“
Během celé akce se Pšenák opakovaně vracel do konfrontace s demonstranty i policisty. Vystupoval sebevědomě a označoval se za znalce zákonů. Tvrdil, že policisté „zákony nezvládají“.
autor: Natálie Brožovská