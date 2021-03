„Ty kr*vo, v*le.“ Živák v ČT. Písařovicovou rozbil Tonda Panenka

reklama

„Sleduji vás prakticky od vašich začátků a musím říct, že se mi moc líbí, jaké rozhovory děláte a hlavně, jak je děláte. Tak doufám, že vám to nepokazím,“ podotkla Písařovicová ke svému příchodu do DVTV.cz.

V pořadu DVTV Forum pak byla naprosto upřímná, když po otázce Michaela Rozsypala, zda se jí už stýská po vysílání – v ČT skončila v prosinci 2020 – odpověděla „ne“. „Zatím ne. Připravuji se na to psychicky spíš. Je fascinující, že se to opravdu děje, že takovou změnou procházím. A upřímně se moc těším, ale ještě mi to moc nechybí, že bych si říkala: Jé, už bych si zamoderovala a už bych chtěla vyzpovídat nějakého hosta. Myslím si, že jsem opravdu tu pauzu potřebovala,“ uvedla. Podle svých slov je spokojená, že může třídit skříně a může si dělat pořádek v bytě. „Občas si chodím zaběhat,“ dodala.

Písařovicová pak v rozhovoru přiznala, že měla i jinou pracovní nabídku než DV“ – z jiné komerční zpravodajské televize. Ona však měla jasno – buď Česká televize, nebo DVTV. Přiznala také to, že ji velmi baví politické rozhovory.

Řeč přišla i na začátky Písařovicové, která se sama sobě smála, když se viděla ve svém jednom z prvních vysílání. „Je vidět, že ta slečna nemá vůbec žádné sebevědomí,“ směje se. „Já tedy s tím sebevědomím bojuju dlouhodobě, ale tady je to úplně taková opatrná holka, která vlastně neví úplně, jestli to chce říct, nebo nechce říct,“ popsala Písařovicová, jak se dříve třeba bála argumentovat.

A jaký moment v České televizi Písařovicová zažila a vyvedl ji z míry? „Obvykle jsou to takové věci, že někdo přeběhne přes kameru, to znamená, že se začnete smát v tu chvíil, že vás to vyvede takovým tím hezkým způsobem a diváci u televizí se samozřejmě pobaví... Udělal to například můj kolega ve studiu Událostí, komentářů, aby zhodnotil nějakou situaci, a režisér mu řekl, aby odešel, že budu uvádět další reportáž,“ vypráví, jak ji to odbouralo, protože to odbouralo i kolegyni Witowskou.

DVTV jí pak připomnělo ještě jeden okamžik – a to rozhovor s fotbalistou Antonínem Panenkou, kdy ten v živém vysílání po uvítání Písařovicové (rozhovor probíhal po telefonu) pronesl: „Ty krávo, vole.“ Písařovicová jen vytřeštila oči a následně rozhovor vypadl.

Nejtěžší bylo, dle jejích slov, vést rozhovor s premiérem Andrejem Babišem (ANO). „Je hodně nepředvídatelný, vlastně neodpovídá na to, na co se ho ptáte, obvykle, a vede si tu svoji a má pocit, že se mu každý snaží ublížit v tom, na co se ho ptá a jakým způsobem ten rozhovor vede. Což vlastně mi při té superdebatě řekl i přímo při tom vysílání, že jsem tendenční, že na něj útočím,“ dodala. Podle jejích slov to není úspěšná taktika. „Lidé to zkouší, samozřejmě, musí to zkusit, většina jich to zkouší, ale na druhou stranu si nejsem úplně jistá, jestli když budou tato slova opakovat, jestli docílí toho, že se jich moderátor, novinář na tyhle věci ptát nebude,“ dodala.

Největším parťákem v České televizi pak pro Písařovicovou byl moderátor Jakub Železný. „Byli jsme hrozně dlouho ve dvojici, když se potom od roku 2018 stanovily pevné dvojice, tak to byl opravdu Jakub Železný, se kterým jsem se potkávala ve studiu nejčastěji. Zároveň jsme spolu i často moderovali předvolební debaty, že jsme to měli rozděleno půl na půl. A troufám si tvrdit, že to není jenom kolega, ale můj kamarád,“ poznamenala.

Politické tlaky zažila jednou. „Jednou mi volal politik, že nechce, abych se ho ptala na nějaké otázky, tak jsem mu řekla, že může odmítnout účast ve studiu, ale že je to vždycky moderátor, po dohodě s editorem, samozřejmě, který si určuje to, na co se budeme ptát,“ sdělila Písařovicová s tím, že host si to pak rozmyslel a řekl, že na ně odpoví, ať se zeptá.

Řeč přišla i na loňskou superdebatu, kterou Písařovicová moderovala, a v níž mimo jiné premiér Andrej Babiš neuměl odpovědět na otázku houslistky Tydlitátové, jak si má uspořádat život, když je pandemie koronaviru a nejrůznější opatření. „Na housle nehraju, to se omlouvám,“ uvedl tenkrát premiér.

Na co Písařovicová během té chvíle pomyslela? „Tam musíte strašně vážit, kdy vstoupit do řeči. Já jsem se bála toho, že musíte být vlastně důrazný, musíte chtít, aby odpověděl pan premiér v tuhle chvíli na vaši otázku, ale zase v momentě, kdy já bych mu skákala do řeči po každém jeho slovu, protože jsem věděla, že se k tomu neblíží ani zdaleka, že by mi odpověděl na moji otázku, tak jsem si říkala, aby z toho nebyla pavlač. Že jeden se vzájemně s druhým překřikuje. A stejně se divák z toho nedozví vůbec nic. Takže jsem ho potom záměrně nechala se vypovídat,“ sdělila, že v hlavě jí skutečně celou dobu běželo to, kdy zasáhnout.

