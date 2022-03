„Ty sr*či.“ Fialova show na Primě dohrána za branami studia

„Putinovy ceny. Tak se dnes premiér Fiala pokusil vymluvit z bezprecedentního růstu cen energií. Putin je nepochybně jednou z příčin eskalace cen, ale každá vláda se snaží přijmout taková opatření, která nárůsty alespoň částečně omezí. Bohužel ta naše si zatím vede v EU nejhůře,“ uvedl současný poslanec za hnutí ANO Karel Havlíček.

Putinovy ceny. Tak se dnes premiér Fiala pokusil vymluvit z bezprecedentního růstu cen energií. Putin je nepochybně jednou z příčin eskalace cen, ale každá vláda se snaží přijmout taková opatření, která nárůsty alespoň částečně omezí. Bohužel ta naše si zatím vede v EU nejhůře.

— Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) March 13, 2022

Reagoval tak na slova premiéra Petra Fialy (ODS), jenž v Partii na CNN Prima News prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin vede válku nejen s Ukrajinou, ale vlastně i s Evropou a vlastně s celým civilizovaným světem. Za hranicemi Ukrajiny lidé Putinovu válku cítí v cenách energií i pohonných hmot. „Ceny energií, ceny pohonných hmot, to jsou Putinovy ceny. To jsou ceny způsobené jeho konfliktem. ... On nás chce rozložit,“ konstatoval Fiala. Odmítl zaručit bezletovou zónu nad Ukrajinou, protože tento krok by vedl k rozpoutání třetí světové války. Války s Ruskem.

„Pane Havlíčku, dělá se mi z vašeho lhaní fyzicky nevolno. Jste opravdu odporný STBákův sluha,“ zaznělo následně v twitterové diskusi.

Velmi ostře pak zareagoval Pavel Novotný (ODS). „Drž hubu, ty sráči. Že ti není hanba,“ napsal.

„Pane stínový ministře, Vy jste nám chtěl sem dotáhnout Rosatom, tak nemáte žádné právo kritizovat současnou vládu,“ napsal pak lidovecký politik Vít Ulrych.

„Vladimir Putin vede válku nejen s Ukrajinou, ale i s Evropou a s celým civilizovaným světem. A my máme to štěstí, že jsme členy NATO,“ prohlásil Fiala hned na úvod Partie. Zdůraznil, že trpí především lidé Ukrajiny, ale v ekonomické stránce Putinovu válku pociťuje celá Evropa. „Ceny energií, ceny pohonných hmot, to jsou Putinovy ceny. To jsou ceny způsobené jeho konfliktem,“ upozornil premiér Fiala.

„Před námi fakt není jednoduché období, budeme se s tím potýkat měsíce, možná i roky a bude to těžké. Ale my nesmíme dovolit Vladimiru Putinovi, aby nás rozdělil. O to přesně mu jde. Budeme se muset trochu uskromnit, ale musíme zůstat jednotní,“ žádá Fiala.

A hned vysvětloval, proč musíme zůstat jednotní a dál tlačit na Rusko a dotlačit ho nakonec až k jednacímu stolu. Kvůli Ukrajině samotné. „Představte si, že vám vybombardují dům, že vybombardují infrastrukturu ve vaší čtvrti, nemáte jídlo, nemáte topení. A to je realita dnešní Ukrajiny. Západ přitom dělal všechno pro to, aby se našlo diplomatické řešení. A ten, kdo to nechtěl, a ten, kdo rozpoutal válku, byl Vladimir Putin,“ popsal Fiala to, co se dnes děje.

Od francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a od německého kancléře Olafa Scholze se ostatní evropští politici dozvěděli, že Putin momentálně nestojí o ukončení konfliktu. Podle Fialy je ale i tak zapotřebí jednat znovu a znovu.

V důsledku tohoto dění se EU dohodla, že se postupně zbaví energetické závislosti na Rusku a musí najít náhradu za ruský plyn, včetně zkapalněného plynu. Fiala však upozornil, že to nebude možné udělat ze dne na den, protože pokud jde o plyn, tak tady je podle Fialy Česko zatím výrazně závislé na Rusku. „Podstatné je silné odhodlání EU zbavit se energetické závislosti na Rusku, udržet sankce a podporovat Ukrajinu,“ pokračoval předseda vlády.

Poté se ještě jednou vrátil k cenám pohonných hmot a požádal občany, aby se chovali rozumně.

„Pokud se budeme chovat racionálně a budeme nakupovat jen tolik pohonných hmot, kolik spotřebujeme, tak budeme schopni tu cenu udržet na zvládnutelné hladině. Toto musíme zvládnout společně. To je naše společná věc,“ uvedl Fiala. „Tady by možná někdo chtěl udělat zázrak, ale to nejde. Pokud jim někdo slibuje zázrak, tak jim lže a já jim lhát nebudu. 35 korun za litr, to by byla krásná cena, ale není to reálné, vždyť se podívejte na ceny ropy na světových trzích,“ vysvětloval Fiala.

A hned dal příklad Polska, které snížilo daně u pohonných hmot, lidé se předzásobili, i Češi si jezdili pro pohonné hmoty do Polska – a dnes se v Polsku začíná projevovat nedostatek pohonných hmot.

Česko půjde jinou cestou. Zruší povinnost přimíchávat biosložky do pohonných hmot, což povede alespoň k nějakému poklesu a podle Fialy je tady každá koruna dobrá. „Odpuštění daní u paliv by ale nakonec zaplatili lidé jinak. Státní rozpočet si nemůže dovolit pomáhat úplně všem. K čemu by vedlo to snižování daní? Jezdili by sem tankovat Němci, jezdili by sem tankovat Rakušané a ty pohonné hmoty by tu nebyly a tu cenu by to stejně hnalo nahoru,“ vysvětloval Fiala.

Vláda podle něj bude pomáhat adresně všem lidem, kteří se dostanou do energetické chudoby. „To je systém, který funguje a který předchozí vláda vůbec neměla, vůbec ho nenachystala. A já nebudu klidem říkat: Vedle nás je válka, ale bude to všechno v pohodě. Takto to prostě nebude. Proto musíme spolupracovat. A když budeme spolupracovat, tak to zvládneme. Znovu opakuji, vedle nás je válka, která tu roky nebyla. Tohle jsou Putinovy ceny, a když my zatneme zuby, tak to zvládneme. On se snaží tu Evropu rozložit. A my musíme pomoct i Ukrajincům, protože oni bojují i za nás. Říkalo se, nechte ho být, on si vezme Krym a bude klid. Není to pravda. Teď by si chtěl vzít celou Ukrajinu, a co přijde dál? Proto my tady musíme Ukrajině pomoct!“ zesiloval hlas předseda vlády.

Nikoli poprvé konstatoval, že v Česku jsou zásoby ropy na 90 dní, a pokud se lidé budou chovat rozumně a nebudou se předzásobovat, tak situace půjde zvládnout. Znovu ale odmítl plošně snižovat daně u paliv.

„Plošná opatření nakonec nejvíc zaplatí střední třída a zaplatí tu pomoc i těm, kteří ji nepotřebují. Proto my poskytujeme pomoc adresně těm, kteří to opravdu potřebují. My budeme dělat všechno pro to, abychom ty české faktory, které mají vliv na cenu ropy, ovlivnili. A také to děláme,“ zdůraznil Fiala.

Je strašné, co teď řeknu, varoval Fiala

Poté věnoval pomoc válečné uprchlické vlně z Ukrajiny. Zdůrazňoval, že na Západ utíkají ženy s dětmi, aby svým dětem zachránily život.

„Je to strašné, co teď říkám, ale všichni si uvědomme, že takový pohyb lidí v Evropě nebyl. Podívejte se, že v roce 2015 přišlo do Evropy asi 1,5 milionu uprchlíků. Teď během 14 dní přišly do Evropy 2 miliony lidí. Proto my teď potřebujeme konkrétní pomoc finanční a pomoc v dodání tzv. humanitárních základen,“ upozornil premiér.

Ukrajinští uprchlíci dostanou jednorázový příspěvek pět tisíc, pokud o něj zažádají. A Česko podle Fialy udělá vše pro to, aby se kupříkladu ukrajinské děti brzy dostaly do škol.

Podle premiéra se ale musíme připravit na to, že to bude něco stát. Kabinet se proto snažil upravit státní rozpočet od staré vlády Andreje Babiše (ANO). A teď ČR bude muset čerpat pomoc i z EU. „Je to množství lidí, se kterým nikdo nemá zkušenost, budeme to muset řešit krok po kroku. My ale vůbec teď nevíme, kolik těch lidí bude, takže predikovat, jak to zvládneme, je těžké. Česká republika má funkční systém, v tuto chvíli to zvládáme, zaplať pánbůh za to, zvládáme to i díky obrovské pomoci lidí, díky vám všem,“ pravil Fiala.

„K nám přicházejí lidé, kteří jsou nám kulturně i jazykově blízcí, a jejich blízcí bojují za svobodu své země. A my tím, že těm lidem pomáháme, tak pomáháme i sobě. Takto se na to dívejme,“ žádá spoluobčany premiér.

Moderátorka poté položila předsedovi vlády otázky, které zaslali diváci CNN Prima News.

Tady Fiala rázně odmítl vystupovat z V4, protože maďarský premiér Viktor Orbán sice v minulosti spolupracoval významně s Ruskem, ale teď patří k politikům, kteří volali, spolu s Českem a Slovenskem, k zavedení co nejtvrdších sankcí vůči Rusku.

Fiala volal po tom, aby se vedla s Ruskem jednání o ukončení války, ale tady je třeba vždy brát ohled na přání Ukrajinců. „Jednání nesmí být vedena bez Ukrajiny. Oni vedou ten statečný boj. Ale ty klíče k řešení k tomu teď má Vladimir Putin. A on nechce ukončit ten boj, on chce dobýt Ukrajinu,“ upozornil předseda vlády.

Putin si je podle něj vědom také síly a jednoty Západu, tato jednota ho překvapila a on si musí rozmýšlet další postup.

