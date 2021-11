„Ty vaše zakázky cinkaly jak stromeček...“ Havlíček připomněl Kupkovi vládu ODS. U Moravce bylo veselo

„Bez spojení není velení,“ řekl Václav Moravec a pozval si do „jedinečného prostoru pro diskusi“ dvojici Karel Havlíček, Martin Kupka – tedy současného a vyhlédnutého ministra dopravy. Ještě předtím ale probrali stále narůstající pandemii.

„Epidemie znovu nabírá na síle,“ spustil moderátor s dramatickým výrazem.

„Epidemie znovu nabírá na síle," spustil moderátor s dramatickým výrazem.

Hned poté Moravec navzdory pochybnostem ministra Karla Havlíčka trval na tom, že denně umírá 50 lidí.

Martin Kupka po udělení slova vyzýval, aby se společnost „semkla“ a postupovala společně. Moravec se ale rozčílil i na něj, co to prý mluví o semknutí společnosti, když realita je taková, že „ti odpovědní, kteří se nechali naočkovat, doplácejí na ty, kteří očkovaní nejsou, protože nákaza už stoupá i mezi naočkovanými“.

„Posílit tlak na očkování, vyvracení nesmyslů,“ představil řešení nové vlády Kupka.

Pro příklad uvedl argumentaci těm, kteří odmítají očkování, protože si nechtějí píchat žádné svinstvo. Když se nakazí a skončí na JIP, tak budou muset v kapačkách přijmout mnohem více mnohem horšího svinstva a z hlediska svého přesvědčení dostanou zabrat mnohem více než jednou injekcí.

Havlíček připomněl, že ve skupinách přes 18 let už je naočkováno 70 procent. Všichni říkají, motivujte k očkování, ale nikdo neřekl, jak to udělat, a ono to není úplně jednoduché.

Lockdown podle Havlíčka není třeba, nedoporučuje jej ani poradní AntiCovid tým. Stejně tak nedoporučuje ani povinné očkování. A to ani v jednotlivých profesích; mohlo by to dojít k odchodu pracovníků z těchto profesí.

Moravec přeložil apokalyptickou vizi rostoucí epidemie a zeptal se Karla Havlíčka, jestli to myslí vážně. Ministr vysvětloval, že povinné testování ve firmách (které by muselo být i antigenní formou, kterou chce vláda naopak omezovat) by například snížilo tlak na očkování, což je hlavní záměr.

„Lidé se musí rozhodnout: Buď se nechám očkovat, nebo půjdu na PCR test, který ale platí jen tři dny a není to žádná extra motivace,“ představil Havlíček uvažování vlády.

„Nehodili jsme podnikatele přes palubu, vyplatili jsme přes 340 miliard, spoustu firem jsme zachránili,“ zdůraznil. Opozice po převzetí vlády podle něj bude nucena dělat to nadále.

„My budeme hledat, jak jim pomoci, protože to nebude jednoduchá věc,“ ujišťoval Kupka. Vláda bude chtít nastavit hlavně „srozumitelnou komunikaci s veřejností“. Největší handicap, který zanechává končící vláda, je podle něj malá proočkovanost.

Moravec vytáhl další grafy a triumfoval, že „Česká republika je v poslední třetině Evropské unie“. „Znovu kladu tu otázku od budoucí vlády: Proč jste nezajistili větší proočkovanost?“ pohlédl přísně na Karla Havlíčka.

Podle něho značná část obyvatel má zkrátka k očkování odpor.

„A co mají dělat ti očkovaní, kteří jsou odpovědní,“ polemizoval Moravec. Zaštítil se rakouským kancléřem, který prý říká totéž.

Havlíček protestoval, že by se tím vytvořily dvě skupiny obyvatel, což by bylo i ústavně a legislativně problematické.

„Chybělo adresné oslovení – dopisy, e-maily. Pokládám za důležité čelit řadě dezinformací,“ přidal se k Moravcovi Kupka.

Moravec mu namítl, že v doporučeních opozice se píše i o represi a zpřísnění kontrol, tak proč se tomu Kupka brání. Ten připustil, že takové návrhy byly, ale na druhou stranu kontroly se v poslední době velmi posílily.

„Hygieny jsou dneska zahlceny nějakým magorem,“ zaznělo poté od Karla Havlíčka. „Neukazuje se, že stát je bezbranný, když není schopen ochránit hygienu před takovými magory, jak říkáte? udeřil Moravec.

„Václave, my se musíme chovat zákonně,“ namítl ministr. Stát podle něj reálně teď nemá jinou možnost, než posílit hygienu personálně, aby vyřídila kromě reálné agendy i tyto „cvoky“.

Václave, já nic nekumuluji

Dalším tématem debaty se stala zmařená kandidatura Karla Havlíčka na předsedu Poslanecké sněmovny. Moravec nabídl to nejlepší z peprné parlamentní debaty.

Následovala delší debata dvou monologů, ve které Karel Havlíček tvrdil, že o jeho případné kandidatuře na místopředsedu Sněmovny bude rozhodovat poslanecký klub – a Václav Moravec říkal, že Havlíčka doporučil Andrej Babiš, tak tím by v ANO mělo být jasno. Toto repete třikrát.

Bizarní dialog na tři kola nakonec ukončil Václav Moravec, který pobaveně nadhodil: „Byl jste asi ten nejlepší, nebo myslíte, že by klub na předsedu Sněmovny kandidoval někoho jiného, než toho nejlepšího?“

Pak ještě porýpával, že Havlíček „kumuluje funkce“. „Nechtěl jsem nic kumulovat, já jsem využil své ústavní právo kandidovat,“ ohradil se Havlíček. Rozebral ústavní výklad, podle kterého neslučitelnost funkcí neznamená nemožnost kandidatury.

A nakonec oznámil, že hnutí ANO uvažuje o podání ústavní stížnosti.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

místopředseda vlády v demisi Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Pan Havlíček tu vykládal, kolik ústavních právníků si to myslí, my jsme viděli v písemné podobě převahu názorů, že to není možné,“ zapojil se do debaty o volbě předsedy Sněmovny Martin Kupka. .

„Proč nám to dělají,“ divil se tomu, že ANO blokuje kvůli jedné personálii práci Sněmovny. Havlíček se ohradil proti tomu, aby uplatňování ústavního práva po dobu asi tří hodin bylo označováno jako obstrukce a připomněl, že nastupující koalice si v této parlamentní disciplíně připsala mnohem hodnotnější výkony.

Štafeta Kupka – Moravec

Dalším tématem debaty byla energetika a osud statisíců klientů uzavřené Bohemia Energy.

Kupka spustil, že nová vláda bude chtít pomáhat hlavně „adresně“. Jako druhý nápad prezentoval finanční pomoc dodavatelům poslední instance, aby nemuseli dávat klientům takové pálky.

Ministr Havlíček nad tím jen kroutil hlavou. „Já s nimi jednám, oni nemají problém s penězi.“ Pak vysvětloval, jak funguje energetický trh.

Václav Moravec zavedl do svého pořadu rubriku „nad dopisy diváků“, kteří mu prý píší, proč to u nás nejde jako na Slovensku, kde stát zasáhnout dokázal.

Havlíček vysvětloval, že na Slovensku má stát celé odvětví pod kontrolou, což u nás není. Po chvilce jeho handrkování s Moravcem (kterého ministr vyzýval, ať jej nechytá za slovo) do debaty vstoupil opomíjený Martin Kupka: „Já se musím ohradit, protože ty vaše argumenty jsou falešné.“

Mgr. Martin Kupka ODS

poslanec



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

I u nás ERÚ podle Kupky má kontrolní pravomoci. V čase, kdy na Havlíčka nastoupil Kupka, si Moravec dohledal v papírech několik paragrafů energetického zákona a štafetu převzal zase on.

Debata o energetice pokračovala i po tradiční pauze na zprávy a Kupka ji vrátil zpět na začátek tvrzením, že nejlepší a nejefektivnější je pomoc adresná. Ale Havlíček ho upozornil, že v situaci, kdy se bavíme o milionech odběrových míst, tak je taková „adresná pomoc“ naopak velmi nákladná, protože někdo na úřadě musí přijmout, posoudit a vyhodnotit miliony žádostí. A v tomto směru je plošné opatření vždy finančně i administrativně výhodnější.

Kupka se rozčílil, že vláda chce snižovat DPH na energie, a obvinil Havlíčka, že je to krok proti nové vládě, které budou ty peníze chybět v rozpočtu.

Cinkalo to jak vánoční stromeček...

Dalším tématem debaty bylo OKD a Moravcova reklama na reportáž Wollnerových Reportérů. Tam se náměstek z ministerstva financí Robert Landa rozpovídal o tom, jak se po převzetí Bakalova impéria státem rozhazovaly peníze, manažeři si vypláceli nehorázné odměny a podepisovaly se podivné smlouvy.

To rozhořčilo Martina Kupku. „To ‚protikorupční‘ hnutí ANO předvedlo v mnoha směrech neuvěřitelnou krasojízdu,“ vykládal. Kupka na kameru představil web Národní inventura, který podle něj jasně ukazuje, v jakém stavu nová vláda zemi přebírá. Zmínil zakázky pro Agrofert, deníček pana Faltýnka a další věci. „Ale ze slov pana Havlíčka to vypadá, jako by to byla ta nejlepší vláda pod sluncem.“

Havlíček nesouhlasil. „OKD stát zachránil. Kdyby stát nevstoupil do problému OKD před několika lety, tak tam kromě těch miliard, co se z něj vytahaly v předcházejících letech, ještě všichni přišli o práci. Na Moravcovo předčítání čísel o státní pomoci té společnosti vysvětloval, že jiná možnost nebyla, pokud se firma neměla zavřít a všichni lidé poslat na dlažbu. Zmínil i takové faktury, jako klesající cena uhlí na světových trzích, zatímco moderátor se pokoušel přečíst z papíru slovo EBITDA.

Moravce však zjevně nepřesvědčil, když se obrátil na Martina Kupku, tak o dění v OKD nadále mluvil jako o „lumpárnách“.

Pak se pokoušel Havlíčkovi podsunout, že za současného vedení se v těžařské firmě „kradlo hůř než za Bakaly“. Což ale Havlíčka nadzdvihlo. „Za Bakaly se tam kradlo neuvěřitelným způsobem, zmizely tam desítky miliard korun. Ten stát tu společnost zachránil,“ trval na svém.

Pak se rozčílil i na Kupku a připomněl mu, co všechno musela koalice ANO a ČSSD po pravicových vládách uklízet. IT zakázky, tendry v dopravě a další miliardové kšefty. „Ta země byla cinklá tak, že to cinkalo jak vánoční stromeček,“ uzavřel ministr.

Téma dopravy se během posledních pěti minut debaty smrsklo na hádku o kauze ČD Telematika, čili o zakázce z časů první Babišovy vlády. „Tenhle strom cinkal šesti sty padesáti miliony korun.“

„To byla zakázka na základě smlouvy a ocenění majetku. Vy jste zadávali zakázky bez výberových řízení,“ nesouhlasil Havlíček.

