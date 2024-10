Fiala není v ODS sám. Jiří Čunek temně promluvil do KDU-ČSL

Před tím, než jste skoro na poslední chvíli ohlásil kandidaturu na předsedu KDU-ČSL, některá mainstreamová média nepokrytě stranící Fialovým ministrům, vašim protikandidátům ve volbě, pouštěla do světa zvěsti, že máte ve straně mizivou podporu. Co vás nakonec přivedlo k tomu, o post předsedy zabojovat?

Je důležité se taky podívat, kdo říká nebo píše, že mám mizivou podporu, a za jakým účelem to sděluje. Druhá věc je, že jsem přesvědčen, když strana nebo jakákoli organizace klesne o dvě třetiny svého obratu, v tomto případě ze šesti procent na dvě, a přihlásí se o její vedení zase to vedení, které to způsobilo, že to není úplně standardní. A poněvadž se nehlásil nikdo jiný, koho bych mohl podpořit, tak jsem se přihlásil já.

Máte tedy zmapováno, že s vašimi názory souzní nezanedbatelný počet spolustraníků a že se nevrháte do předem ztracené bitvy?

Anketa Vede Kateřina Konečná KSČM správným směrem? Díkybohu ano 97% Bohužel ano 1% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5658 lidí

Budete s tímto názorem na věc před delegáty otevřeně konfrontovat stávající vedení, že z alibismu, z nedostatku odvahy či z jiného důvodu nedokázalo přednést spolustraníkům či tradičním voličům, co jsou hodnoty, které bude strana hájit a kvůli čemu stojí za to ji volit?

Já nejsem člověk, který by věci různými eufemismy zatemňoval. To znamená, věci, které vidím jako špatné, chci určitě pojmenovat, abychom věděli, kde je příčina toho, že jsme v preferencích klesli až na dvě procenta, a jakým směrem jít, abychom se dostali nazpět na předchozí obvyklou podporu a solidní procenta.

Psali jsme: „Jsme konzervativní.“ Čunek chce do čela lidovců Separátní obálka pro Pavlovou? Bylo to jinak. Jurečka se kroutil, Schillerová zuřila Tři apoštolové Rakušan, Hladík a Výborný na kamery kritizovali, ostatní makali. Povodně očima vyplaveného Šílenost od ministra teologa, která má platit už příští rok. Veleba mluví o likvidaci českého zemědělství

Co koalice Spolu přinesla KDU-ČSL kromě toho, že nejvyšším stranickým funkcionářům zajistila místa ministrů, jejich náměstků a další navazující funkce?

Samozřejmě že to jsou ty takzvané prebendy a posty, ale je to také velká odpovědnost. Určitě mnoho věcí, skoro bych řekl, že většinu, dělali naši politici dobře. Ale tím opuštěním našich tradičních voličů a také tím, že v nás lidé viděli stranu, která si nebyla jistá, kam má směřovat a jaké jsou její základy, nás začali opouštět. V tom vidím hlavní problém. Že naši ministři a další lidé ve funkcích nepracovali, to bych určitě neřekl. Ale v politice to není jenom o práci, ale je to i o symbolech, o postojích a podobně.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Sjezd KDU-ČSL tento pátek a v sobotu v Olomouci se uskuteční v době, kdy už do příštích parlamentních voleb bude zbývat ani ne rok. Vaši soupeři Jurečka a Výborný jsou ministry díky lidovecké účasti v koalici Spolu, takže nepochybně v této formaci vidí budoucnost strany i svou. Vy byste ve volbách v příštím roce upřednostnil KDU-ČSL jako samostatný subjekt, nebo jako součást koalice?

Já jsem pouze kritik koalice Spolu ve věcech, které dělá špatně. Ale nejsem absolutním odpůrcem koalic. Vždyť koalice, ať už předvolební či povolební, se běžně vytvářejí. Ale musíme se chovat tak, abychom byli rovnoprávnými členy té koalice, a ne abychom se dívali na to, na kterého koně naskočíme, abychom se dovezli do parlamentu.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



ministr zemědělství Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ovšem v posledních volbách získala KDU-ČSL 23 mandátů oproti 10 z předchozích voleb, což byl více než dvojnásobný nárůst zapříčiněný tím, že šla v koalici Spolu. U vašich dvou rivalů mají lidovci jistotu, že zvolením kohokoli z nich zůstane KDU-ČSL parlamentní stranou, protože půjde v koalici Spolu, takže na některé z nich se dostanou poslanecká křesla, a pokud se menší strany dopustí stejné chyby jako v roce 2021 a propadne zase milion hlasů, tak to můžou být znovu i křesla vládní. Co můžete svým spolustraníkům nabídnout vy při vědomí ne úplně vřelé podpory této koalice?

Teď už máme 22 poslanců, protože zvoleného senátora Davida Šimka nahradí v rámci koalice Spolu Radim Jirout z ODS. Ale to je jen taková drobnost. Ovšem ani jeden z mých protikandidátů nemůže nabídnout jistotu, že to tak bude, jak říkáte. Protože to, zda koalice bude, nebo nebude, jaké posty a kolik míst na kandidátce kdo dostane, v tuto chvíli nikdo neví, neboť v ODS – a je to slyšet naprosto jasně – je velká skupina lidí, kteří říkají, když mají lidovci preference dvě procenta, tak podle toho také dostanou na kandidátce místa. A je to logické.

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Namítnu, že Petr Fiala spojil svůj politický osud s koalicí Spolu. Bez ní by byl jen řadovým opozičním poslancem, takže nepochybně udělá vše pro to, aby dalším dvěma stranám nabídl víc, než by jim vzhledem k jejich preferencím příslušelo. Samotná ODS pod jeho vedením dá dohromady sotva třetinu poslanců, co Babišovo ANO, a to by byl nepochybně jeho politický konec. Není tato jeho motivace dostatečným garantem pro KDU-ČSL, že pro společnou kandidátku dostane znovu velice velkorysou nabídku?

Ale Fiala není v ODS sám! Já jsem přesvědčený o tom, že má ve straně také dost lidí, kteří chtějí být poslanci. Ten boj je však teprve před námi. Důležité ale je, že bychom neměli hrát jenom na to, abychom měli nějaké posty a marginalizovali stranu do úplného zapomnění. Vždyť v některých průzkumech jsme už ani nebyli měřitelní pod dvěma procenty. To by pro nás mělo být hodně velké varování. Máme tady být, nemáme tady být? Máme co říct lidem? Já jsem přesvědčen, že ano, že pokud by tu nebyla, tak by ta naše křesťanská konzervativní politika v České republice určitě chyběla.