„Tyč do konečníku? U bojovníka Hamásu vše dovoleno.“ Izrael. Padlo z vysokých míst

Začátkem minulého týdne dav rozzuřených izraelských demonstrantů zaútočil na vojenskou základnu Sde Tejman na jihu země. Protestující v doprovodu některých zákonodárců z řad pravicových vládních stran mávali izraelskými vlajkami, narušili bezpečnostní bariéry a pokusili se vtrhnout dovnitř uzavřeného objektu. Vzbouřenci požadovali osvobození devíti izraelských vojáků zadržených kvůli podezření ze znásilnění a sexuálního mučení palestinského vězně. Výtržníci později zaútočili také na základnu Bejt Lid, kam byli zadržení vojáci převezeni vojenskou policií. Náčelník generálního štábu Izraelských obranných sil (IDF) generálporučík Herci Halevi označil situaci za „hraničící s anarchií“, zatímco tamní média incident přirovnala k nepokojům 6. ledna 2021 v americkém Kapitolu.

Violent mobs now invading a military court.

Comes after mobs (including lawmakers & soldiers) rioted against police detaining soldiers suspected of abusing a prisoner (while the Israeli parliament debated whether it was okay to sexually abuse prisoners).https://t.co/4fiLYYlpB1 — Prem Thakker (@prem_thakker) July 29, 2024

Vojenský soud na základně Bejt Lid ve svém rozhodnutí uvedl, že předložené důkazy „zakládají důvodné podezření“, že se obvinění vojáci dopustili sexuálního násilí na Palestinci zadrženém ve vazební věznici Sde Tejman na jihu Izraele. Podle izraelského deníku Ha’arec utrpěl znásilněný palestinský vězeň protržení střeva, vážné poranění konečníku, poškození plic a zlomená žebra. V důsledku těchto zranění musel být hospitalizován. Organizace pro právní pomoc Honenu, která zastupuje čtyři z obviněných izraelských vojáků, však tvrdí, že její klienti jednali v sebeobraně.

O jiných případech sexuálního mučení, k nimž mělo rovněž údajně dojít v izraelských věznicích a které se způsobem provedení značně podobají případu výše popsanému, již dříve informovala zahraniční média. Younis al-Hamlawi, zdravotní bratr, který byl zadržen izraelskými silami v Gaze poté, co opustil nemocnici Al-Shifa kvůli obvinění, že je napojen na Hamás, řekl deníku The New York Times, že mu izraelští vojáci vrazili kovovou tyč do konečníku, což mu způsobilo krvácení a zanechalo ho v „nesnesitelných bolestech“. The New York Times dále odkazují na uniklou zprávu OSN, která cituje jednačtyřicetiletého zadrženého, jenž uvedl, že ho vyšetřovatelé „nutili sedět na něčem jako žhavé kovové tyči“, zatímco jiný zadržený „zemřel poté, co mu do konečníku strčili elektrickou tyč“. Deník připomíná, že palestinští vězni jsou v izraelských detenčních zařízeních mnohdy drženi bez soudu i několik měsíců, kdy jim je upíráno právo na obhajobu, což někteří právní experti označují za porušení mezinárodního práva.

Kauza vojáků obviněných ze znásilnění palestinského vězně však nyní v izraelském veřejném prostoru vyvolala žhavou diskusi o přípustnosti výše popsaných praktik. O problematice dokonce minulý týden debatovali členové izraelského Knesetu. Zákonodárce Hanoch Milwidsky z vládní strany Likud premiéra Benjamina Netanjahua byl tázán jedním ze svých kolegů, zda je legitimní „strkat člověku do konečníku klacek“. „Ano!“ neváhal s odpovědí vládní politik. „Pokud je to nuchba (bojovník Hamásu), je všechno legitimní! Všechno!“

Podporu zadrženým vojákům vyjádřil také izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir, který prohlásil, že je „ostudné“, aby Izrael zatýkal „naše nejlepší hrdiny“. Orgánům činným v trestním řízení dále vzkázal, aby od vojáků „daly ruce pryč“. Ministr financí Becal’el Smotrič uvedl, že „vojáci IDF si zaslouží respekt“ a nesmí se s nimi zacházet jako se „zločinci“. Generální prokurátorka Izraele Gali Baharav-Miara se naopak vyslovila za prošetření obvinění. „Plně podporuji generálního vojenského prokurátora, policejní orgány IDF a izraelskou policii,“ uvedla generální prokurátorka. „Donucovací orgány jsou povinny prověřit podezření z trestné činnosti,“ dodala.

Není to poprvé, co je izraelská společnost rozdělená problematikou sexuálního násilí v souvislosti s válečnými konflikty. Současný vrchní rabín IDF Eyal Moše Karim před lety vzbudil rozporuplné reakce, když odpovídal na otázku, zda židovské náboženské texty povolují znásilňování nežidovských zajatkyň v dobách válečných konfliktů. „Ačkoli je styk s nežidovkou velmi závažný, byl v době války (za stanovených podmínek) povolen z ohledu na potíže vojáků,“ napsal v roce 2012 rabín. „A protože nám jde o úspěch kolektivu ve válce, Tóra (vojákům) dovolila uspokojit tento zlý pud za podmínek, které stanovila, v zájmu úspěchu kolektivu.“ Poté, co Karimova slova vzbudila vlnu kritiky v souvislosti s jeho jmenováním do pozice vrchního rabína izraelských ozbrojených sil, však IDF upřesnily, že se jednalo pouze o odpověď na „teoretickou hermeneutickou otázku“. IDF dlouhodobě samy sebe označují za „nejmorálnější armádu světa“. 150 rabínů však kolegu Karima podpořilo otevřeným dopisem, v němž jej vyzvali, aby se za svůj výrok neomlouval, neboť se prý jedná o legitimní výklad Tóry.

Citovaný výrok vrchního vojenského rabína, který zodpovídá za poskytování duchovních rad izraelským vojákům, začali letos připomínat uživatelé sociálních sítí poté, co se vynořily zprávy o znásilňování palestinských žen izraelskou armádou v okupované Gaze.

No the Rabbi thinks it's okay for Jews to rape nonjewish women(and men)



It's crazy that this is actually a mainstream acceptable view in Israel https://t.co/2pnCnurKAn pic.twitter.com/nSXOKDYUJ3 — Jake Shields (@jakeshieldsajj) July 30, 2024

Rozpačité reakce na sítích vzbuzuje také trend, kdy vojáci „nejmorálnější armády světa“ hrdě pózují oblečení do ukořistěného dámského spodního prádla v obsazených domech Palestinců.

What about the hostages?



Sorry, Israeli soldiers are still sniffing panties. pic.twitter.com/SJJsGHrUcT — Jack (@JackFought_1) June 6, 2024

Khan Younis |



Israeli soldiers display lingerie belonging to a displaced/killed Palestinian woman from the city. pic.twitter.com/MrL3NzB5bl — Younis Tirawi | ???? (@ytirawi) February 21, 2024

Válka v Gaze si od loňského října vyžádala již téměř 40 000 přímých obětí. Zatímco někteří spojenci Izrael čas od času kritizují, český premiér Petr Fiala (ODS) je ve svém postoji již mnoho let pevný a konzistentní. „Izrael je ostrovem svobody na Blízkém východě. Jediný opravdu demokratický stát, který je nám navíc civilizačně i kulturně velmi blízký. Vede boj i za nás, za naši bezpečnost a za naše hodnoty,“ psal Fiala již v roce 2018. Po vypuknutí války s Hamásem loni v říjnu premiér opět zopakoval, že je důležité, by si lidé uvědomili, za jaké hodnoty Izrael bojuje, přičemž zdůraznil, že Česká republika dlouhodobě stojí na správné straně.

Izrael je ostrovem svobody na Blízkém východě. Jediný opravdu demokratický stát, který je nám navíc civilizačně i kulturně velmi blízký. Vede boj i za nás, za naši bezpečnost a za naše hodnoty.https://t.co/aT9vajiWd0 — Petr Fiala (@P_Fiala) May 16, 2018

Brutalita útoku Hamásu by měla vést k tomu, aby si lidé uvědomili, za jaké hodnoty Izrael bojuje. ČR dlouhodobě stojí na správné straně, řekl premiér Petr Fiala. — ČT24 (@CT24zive) October 25, 2023

