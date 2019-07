„Tys zvedl pracku!“ Drsná diskuse o Zemanovi, jde o ODS

Přímá volba prezidenta je téma, které nedávno zmínil poslanec Marek Benda. „Příště to bude stejné, najednou vystavuje dvě legitimity v tom státě,“ obává se Benda. „Je nutné tohoto nebezpečného proti parlamentního džina svévole vrátit zpět do láhve,“ dodává k tomu Petr Fiala na Foru24. Ale z řad bývalých poslanců se na Bendu ozvalo: „Zvedl jsi tu pracku pro přímou volbu prezidenta a teď to chceš vracet?“

Přímou volbu prezidenta prohlásil Benda za chybu v Prostoru X. Podle něj by bylo lepší se vrátit k volbě nepřímé. „Odhlédněme od stávajícího prezidenta,“ vyzval Benda. „Obávám se, že příště to bude stejné, najednou vystavuje dvě legitimity v tom státě, tu legitimitu toho parlamentu, která se odvozuje od vůle lidu, a legitimitu toho prezidenta, která se odvozuje od vůle lidu, který se navíc bude prsit, že těch hlasů má víc, protože v tom druhém kole se každý musí nějak rozhodnout.“ Marek Benda ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Benda se obává, že toto všechno, i současná „ústavní krize“ Jana Hamáčka, pochází právě od přímé volby. „Vedle toho také s tím, že současný prezident má pocit, že všechna pravidla jsou trhací kalendář,“ dodal. Také Zemanovi vytkl, že se tvářil uraženě, když si Senát dovolil odmítnout jeho návrh na ústavního soudce. Problémy s přímou volbou prezidenta podle něj ilustruje i Slovensko, kde byl zvolen Andrej Kiska, ale po jednom volebním období šel raději zakládat svou politickou stranu.

Psali jsme: Marek Benda to řekl nahlas: Vraťme se k nepřímé volbě prezidenta

V duchu Bendových slov se vyjádřil také předseda ODS Petr Fiala v článku pro Forum24 Pavla Šafra. Prohlásil, že před ODS a jejími demokratickými partnery bude ještě jedna velká výzva. „Vrátit republice charakter parlamentní demokracie. Musíme obnovit pevné kořeny parlamentního systému vlády, neboť to, co se děje v posledních letech, rozvrací náš ústavní systém v samých základech. Přímá volba prezidenta vedla pouze k tomu, že prezident má pocit, že porušování Ústavy je dovoleno, neboť získal přes polovinu hlasů voličů, a tedy má jakýsi silný mandát k čemukoli. To ale není pravda: Pravomoci prezidenta zůstaly stejné a stejně tak i jeho povinnosti včetně respektu k Ústavě a její tradici.“

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Co se ale bohužel změnilo, je způsob zacházení s Ústavou a její interpretace prezidentem. Je proto nutné tohoto nebezpečného proti parlamentního džina svévole vrátit zpět do láhve, je třeba vymyslet taková pravidla, aby každý musel dodržovat Ústavu a aby za její nedodržování mohl být přiměřeně sankcionován. A je třeba zahájit diskusi o návratu k naší dobré ústavní tradici, totiž volbě prezidenta Parlamentem České republiky,“ říká předseda nejsilnější opoziční strany.

Celé vyjádření ZDE:

Ale na úmysly Marka Bendy a Petra Fialy má otázku bývalá poslankyně ODS Kateřina Dostálová: „Otázka. Pro Tebe, Marku Bendo. Zvedl jsi tu pracku pro přímou volbu prezidenta a teď to chceš vracet? Já zírám. Zavedli jste tady v podobě Miloše prezidentský systém. Konec parlamentní demokracie. A moc dobře jsi věděl, jak to dopadne. Dnes? Tak kdo tady vládne? Ne Bureš, kterej má stažené půlky a nechá ho zvát na koberec svou ministryni financí. Miloš vládne a Vy populisti jste mu tu šestku hodili.“

S Dostálovou si notoval Banomír Vacek: „Mladej Benda je buď tak blbej, nebo absolutně nemá cit. Podobně se před časem vyjádřil soudruh lidovec Pithart.

Krátce: Hoši, přímou volbou jste udělali obrovskou botu a z toho se nevykecáte jedním prohlášením, že to chcete zpátky... Chlapský by bylo (alespoň politicky) přiložit si pistoli ke spánku a zmáčknout spoušť.“

S čímž Dostálová souhlasila: „Já to Nečasovi řekla. NIKDY. Dobijte se na toaletě na Hradě. Mně to nevadí, ale vypadne z toho něco. A ne čtvrtá cenová skupina. Neupírám mu jedno. Dobře ji hraje. On totiž není hloupej,“ vyjádřila se o Miloši Zemanovi.

Fotogalerie: - Kongres ODS v Ostravě

Psali jsme: Fiala se posmívá Babišovi: Možná to prý schytá od Zemana holí jako Sobotka Zeman se chová jako hovado. Ovarova revoluce. Žumpa se vylila. Neříkejte „elita“, ale „inteligentní menšina“. Hutka se chystá na Letnou ODS: Étos a smysl listopadu 1989 se nesmí revidovat, přepisovat ani relativizovat Klaus mladší představil bouřlivě své hnutí. A na internetu to už vře

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas