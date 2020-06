„U těch c*kánů špinavejch.“ Řev na hokeji: Dominik Hašek v akci. Slova podpory. A nový vývoj

Proti hokejovému trenérovi Martinu Stloukalovi, který svým svěřencům vysvětloval, že „nebudou žrát kebaby u smradlavejch špinavejch cikánů“, se postavil bývalý brankář Dominik Hašek. Rasismus prý nemá v kabině co dělat a Stloukala by prý k mládeži neměli pouštět. Hašek to uvedl v interview na CNN Prima News. A problém s trenérovým údajným rasismem měli i novináři z Respektu, Deníku N a Deníku Referendum. A také s českou společností, které to nevadí.

Česko oběhla nahrávka hokejového trenéra Martina Stloukala, ve které nejdříve vysvětluje, že se nebude bavit s matkami hráčů, a následně vysvětluje, jakou stravu budou jeho svěřenci denně jíst a hlavně jakou jíst nebudou. To vše velmi expresivně, takže nebyla nouze o hlášky typu: „Vo smaženým žrádle se ani nebudeme bavit. Nechci vidět, že budete žrát nějaký čínský přejetý psy, kebaby, u těch cikánů smradlavejch, špinavejch tam, nebo něco takovýho. Nebo pizzu. To ani náhodou, hošánci. Jestli uvidím pizzu, tak ho kopnu do prdele, že vylítne před zimák.“ Také povzbuzoval bojového ducha týmu. Nahrávku zveřejnil server iSport.cz. Anketa Jsou Romové oběťmi české společnosti? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 6258 lidí

Jak informovala CNN Prima News, trenér bude ve své práci pokračovat, nicméně mu klub vytkl jeho slovník. Ve vysílání se trenér sám vyjádřil. Uvedl, že jeho proslovu předcházelo setkání s rodiči, kde představil plán sezóny a své požadavky. Také komentoval fakt, že v podstatě řekl svým svěřencům, ať si jeho proslov nahrávají. „Sliboval jsem si od toho to, že to pustí doma rodičům a ty rodiče si snad porovnají tu naši první debatu, kterou jsme tam vedli, trenér a rodiče, a tu moji následnou reakci, že nepochopili, co jsem po nich chtěl.“

Anketa Měl by být Xaver Veselý ODVOLÁN z Rady ČT? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 457 lidí

Dodal, že s hráči je spokojen, všichni chodí na tréninky a nikdo z nich není zraněný. A co se týče reakcí rodičů? „Vo rodičích nevím, od té doby, vůbec,“ řekl hokejový trenér. A odpověděl i na otázku, k čemu byl proslov dobrý. „Já to můžu a chci to hodnotit jenom z pohledu já a tým. Vzhledem k tomu, že ti kluci chodí, žádný z rodičů neřekl: ‚Dokud tam bude ten kretén Stloukal, tak já tam to dítě nepřivedu,‘ žádná taková reakce neproběhla, všichni trénujou, tak já to vidím, že ten projev dopadl na úrodnou půdu.“ Dodal, že takto běžně nehovoří, že „forma a obsah je přizpůsobena momentálním podmínkám“, ale že už jeden podobný proslov absolvoval u znojemských juniorů, kteří také nechápali, o co se jedná. A sám prý takové proslovy zažil, jednak při tréninku a i na vojně. Moderátorka argumentovala, že tam už se jedná o dospělé, ale trenér uvedl, že v 15 a 16 letech je situace výchovně-vzdělávacího procesu nejsložitější.

Fotogalerie: - Předvolební hokej

K nahrávce se pak vyjádřil další hokejový trenér, Marian Jelínek, který souhlasil s poselstvím, ale ne s výrazy. Naopak bývalý hokejový brankář Dominik Hašek nesouhlasil. „To, co bylo řečeno, a to, co jsem slyšel, tak to je v zásadě všechno špatně a nemůžu s tím souhlasit, téměř s ničím. Slova, která byla použitá...,“ povzdechl si Hašek nahlas.

Anketa Petr Nečas nebo Robert Šlachta. Kdo je pro vás důvěryhodnější? Petr Nečas 11% Robert Šlachta 89% hlasovalo: 9895 lidí

„Mně to připadalo, že ten člověk vyloženě ty kluky urážel. S některýma těma věcma se snad dá souhlasit, ale s většinou toho samozřejmě nemůžu souhlasit. Nevím, jak se k tomu staví kluci, nevím, jak se k tomu staví ostatní lidé, ale za mě je to od A do Z naprosto špatně, ti hráči jsou tam ponižovaný...,“ hledal Hašek správná slova.

Dodal, že v trenérově řeči byla slova, která by před mužstvem nikdy neměl říkat. A pokud, tak jsou omluvitelná, jen pokud jde o vypjatou situaci, ale toto vypjatá situace nebyla. Některá jeho slova prý byla neakceptovatelná. „Vůbec to nepatří do sportu, vůbec do hokeje, vůbec k mládeži. Nechápu to, žijeme ve světě, ve kterém žijeme, a tohle se nesmí nikdy opakovat,“ mínil Hašek. S radami o výživě v principu problém neměl. „Rasistický výrazy do kabiny, to je prostě naprosto neakceptovatelné a tenhle člověk nesmí v tuhletu chvíli, za téhle situace nemá u mládeže co dělat,“ trval si na svém Hašek. Moderátorka dodala, že trenér Stloukal vysvětlil své výrazivo jako nadsázku, která měla zapůsobit na jeho svěřence. Psali jsme: „Migrant nabral zboží a řekl, že Merkelová to zaplatí.” Čech z Německa v době viru: Jinak, než se zdá z domova Chladná březnová noc roku ´73. Landovského s Havlem oslovily dvě neznámé dívky. Chtěly svézt Havlovým mercedesem. Svezly se. Ale jinak, než čekaly... „Ježíšmarjá, to je na blití!“ Brambory z Egypta, naše maso se vozí z Polska. Herec Kuželka se zhrozil. A nemlčel ani o umělcích v politice Trestat dezinformace! žádají Brusel novináři. I čeští, tihle. A EU platí nový orgán

Bývalý brankář také nesouhlasil, že současná generace je měkká, podle něj jsou to jen výmluvy trenérů, aby se k nim mohli takto chovat. „Ti kluci chtějí, ale my je musíme učit správně, a ne takhle mluvit, ne rasisticky mluvit, to je od základu špatně, my jim předáváme špatné informace nebo špatně je vedeme. Jestli se k nim takhle budeme chovat, tak nemůžou být hrdí, nemůžou být sebevědomí a pak ten hokej bohužel nebude mít úspěchy.“ A opět se zaměřil na „xenofobní urážky“. „To prostě nesmí, neexistuje, nechci, aby takovíhle lidé teďka pracovali s mládeží, to je špatně, a jestli ten klub myslí, že takto je to správně, tak není, je to špatně.“ A dodal, že pokud se teď kluci naučí takto chovat, tak až někteří z nich budou trenéři, tak se budou chovat stejně.

Fotogalerie: - Přísně utajovaný objekt

Reakce přišly už také na sociálních sítích. Nad stavem společnosti, který měla vyjadřovat anketa Seznam Zpráv, si posteskl Marek Švehla z Respektu: „Takže 91 % lidí nevadí, že trenér uráží a ponižuje patnáctileté kluky.“

Komentátor Petr Bittner z Deníku Referendum se ve svém názoru shodl s Haškem: „Tak copak o to, ‚hrubá mluva‘ k hokeji jistě patří. Já bych se spíš zaměřil na to, že pan Martin Stloukal je rasista jako prase, ale téma rasismu teď zrovna asi nebylo novinářsky dostatečně aktuální, no.“

Ironicky poznamenal: „Jsem zvědavý, jak si cepovaná česká hokejová škola povede proti Finsku, kde je v mládežnických kategoriích trendem zákaz křiku na hráče. Podle mě je musíme zákonitě rozdrtit rozdílem třídy! A ve finále si exhibičně vytřeme prdel se Švédy, kteří až někdy do juniorů vůbec nehrají na skóre. To bude tolik zlatých medailí, že to bude až nuda.“

A děkoval Haškovi za jeho slova: „Dominik Hašek se ostře vymezil vůči rasismu v kabině, ten trenér by podle něj neměl pracovat s mládeží. A KONEČNĚ se vymezil vůči narativu ‚vyrůstají nám tu zženštilí hráči‘ – je to blbost, výmluva pro to, že je neumíme naučit hokej jako jinde.“

„Díky, Dominátore, máš to u mě!“ vzkazoval držitel ceny Genderman 2019.

Další, kdo má problém, je novinář Deníku N Jan Moláček. „Prkotina? Hloupost, která nestojí za řeč? Naopak – jedna z nejhorších zpráv, které o sobě Česko v poslední době vyslalo. Řeč není o rasismu trenéra mladých hokejistů, ale o téměř totální rezignaci společnosti na jakoukoliv adekvátní reakci,“ napsal na Twitteru.

Prkotina? Hloupost, která nestojí za řeč? ??

Naopak - jedna z nejhorších zpráv, které o sobě Česko v poslední době vyslalo.

Řeč není o rasismu trenéra mladých hokejistů, ale o téměř totální rezignaci společnosti na jakoukoliv adekvátní reakci.https://t.co/92ju5sGxli — Jan Moláček ???????? (@janmolacek) June 16, 2020

Komu naopak vyjadřování hokejového trenéra vůbec nevadilo, byl analytik Roman Máca: „Kauza Stloukal (to je ten ‚brněnské hokejové trenér‘) mě nechává absolutně klidným. Za nějakých 25 let jsem v basketbalové šatně zažil opravdu mnohé. Ale vždy platilo, že co se tam odehraje, tam taky zůstane. Kdo nedělal žádnej sport na vrcholový úrovni, tak nepochopí...“

A ozval se i marketér Jakub Horák se svými zkušenostmi. „Když jsem byl před pár lety v Afghánistánu, tak mi tam nějaký dojatý velitel říkal, že ‚kluci‘ nic jiného než Landu ve vojenských transportérech v akci neposlouchají. Tak ono je to logické – když jdeš do boje, kde ti lítají kulky nad hlavou, asi k tomu nebudeš poslouchat od Tomáše Kluse ‚Namaluj si na papír, co chceš‘,“ uvedl pro začátek.

Dodal, že sám má zkušenosti s boxem. „Ten trenér na mě řval něco podobného co ten z Brna. A bylo mu úplně u prdele, kdo jsem a co mám, a bylo to tak správně, protože když děláš něco takovýho, tak máš makat a je to dril, a kdyby mi někdo říkal ‚Pane Horák, mohu vás požádat, abyste teď udělal deset kliků, pak deset dřepů, pak popoběhl a znova‘, tak já se s ním taky pustím do debaty, protože jsem LÍNEJ JAK PRASE a radši žvaním, než abych někde běhal jak blbec.“

„Takže já si vůbec nemyslím, že kluci jsou ponižováni ke své škodě, naopak tímhle motivačním hulákáním jde dolů ego a začíná se trénovat,“ mínil Horák, a jak trenér uvedl v rozhovoru, jeho slova prý padla na úrodnou půdu.

A závěrem vyvracel Horák tvrzení, že Stloukal je rasista: „Ten trenér to tam jasně použil, aby jim zošklivil ten kebab. Tady se dá o tom bavit, ale komentuju primárně Markův komentář – on je neponižuje, neuráží, on je trénuje. Btw zenový guru se zenovou holí dělá co? Aha!“ Tímto reagoval právě na Marka Švehlu a jeho pohoršení nad nepohoršením se české veřejnosti.

Ovšem celkem záhy změnil názor, když se podíval na výroky Martina Stloukala na sociálních médiích. „No ty kráso! Trenéra jsem si kvůli hláškám o hovězím a tvarohu oblíbil, ale házím zpátečku. Tohle je politika, do který já se pouštět nebudu. Kdyby blbec zůstal u tvarohu, mohlo to šlapat, ale tady stopka Stloukal, STOPKA!“

Psali jsme: Trestat dezinformace! žádají Brusel novináři. I čeští, tihle. A EU platí nový orgán Češka žijící v USA nám zaslala dopis, který mezi rodiče vyslal Afroameričan učící jejich děti Ser*me na sirotky! Dominik Hašek a Pekarová Adamová střílejí po Maláčové ostrými Proč? Vystrčil na Tchaj-wan: Vyplavaly silné věci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.