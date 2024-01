„USA nepřijdou na pomoc.“ Eurokomisař vypustil, co Trump řekl. Zrovna když hrozí, že se vrátí

Bývalý americký prezident Donald Trump prý v roce 2020 oznámil předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové, že Spojené státy vystoupí z NATO a že určitě nepřijdou na pomoc Evropě, pokud bude vojensky napadena. V Bruselu proto nyní panují obavy, že se Trump vrátí do Bílého domu, pokud porazí ve volbách na podzim tohoto roku Joea Bidena.

Jeden z nejvyšších evropských politiků podle zdrojů bruselského deníku Politico minulý týden vyprávěl, jak bývalý americký prezident Donald Trump soukromě uvedl, že Spojené státy nepřijdou Evropě na pomoc, pokud bude vojensky napadena.

„Musíte pochopit, že pokud bude Evropa napadena, nikdy vám nepřijdeme na pomoc a nepodpoříme vás,“ řekl údajně Trump v roce 2020 předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové, jak uvedl francouzský eurokomisař Thierry Breton, který byl u rozhovoru přítomen.

„Mimochodem, NATO je mrtvé a my odejdeme, vystoupíme z NATO,“ řekl také Trump podle Bretona. „A mimochodem, dlužíte mi 400 miliard dolarů, protože jste nezaplatili, vy, Němci, to, co jste měli zaplatit za obranu,“ měl dodat tehdejší americký prezident.

V Bruselu nyní panují obavy z možnosti, že se Trump vrátí do prezidentského křesla USA. Už 15. ledna se v Iowě uskuteční první volební shromáždění Republikánské strany, kde bude Trump usilovat o republikánskou nominaci. Členové strany budou postupně v každém státě odevzdávat své hlasy kandidátům včetně Trumpa, floridského guvernéra Rona DeSantise a bývalé guvernérky Jižní Karolíny Nikki Haleyové. Favoritem je právě bývalý prezident Trump.

Breton jako komisař odpovědný za průmyslovou politiku a obrannou agendu EU také prosazuje, aby EU v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině posílila své vlastní schopnosti sebeobrany. Breton proto v úterý podle informací serveru Euractiv.com představil fond ve výši 100 miliard eur, který by měl zvýšit zbrojní výrobu v bloku.

Trumpova slova prý fungují jako budíček, zejména když je šance, že se do Bílého domu vrátí. „Takže teď víc než kdy jindy víme, že jsme na to samozřejmě sami. Jsme členem NATO, téměř všichni, samozřejmě máme spojence, ale nemáme jinou možnost než tento pilíř drasticky zvýšit, abychom byli připraveni na cokoliv, co se přihodí,“ uvedl Breton.

