Zděšení voličů vlády z Jindřicha Rajchla dostoupí po těchto větách vrcholu

Průzkumy volebních postojů pravidelně vycházejí v neprospěch dalšího fungování vlády na současném půdorysu. Ze sociálních sítí se ozývá zklamání ze současné vlády. A zatímco někteří házejí flintu do žita, jiní se snaží podporu pro strany současné koalice oživit.
Anketa
1. srpna se Rajchl objevil v pořadu K věci na CNN Prima NEWS, kde se mimo jiné řešilo, na jaký post ve vládě by Rajchl případně zamířil. „Moje personální ambice nejsou v tuhletu chvíli důležité,“ řekl Rajchl a dodal, že je logické, když je právník, že se spekuluje o resortech spravedlnosti a vnitra. Nicméně za svou parketu označil zahraničí a jmenoval, s kým se na mezinárodním poli již setkal, např. s premiérem Slovenska Robertem Ficem nebo maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártem. Sám Rajchl ale poznamenal, že by s jeho jmenováním měli asi v mnoha kruzích problém, např. na Hradě.
Problém skutečně některé kruhy mají. Například manažer on-line komunity Milionu chvilek pro demokracii Antonín Pášma se vyjadřoval o „fašistovi Rajchlovi“. „Nechceš jít volit? Fakt nechceš? Ale no tak. Rajchl na Ministerstvu vnitra, spravedlnosti nebo zahraničí – to je to, co doopravdy nechceš,“ přesvědčoval „komunitu“.
Ozval se také Michal Pártl alias Poslední skaut. „Takhle černé na bílém, jak se vám to líbí? Pořád dobrý? Pohoda vánek?“
Takhle černé na bílém, jak se vám to líbí? Pořád dobrý? Pohoda vánek? pic.twitter.com/73y8MtJdIZ— Poslední skaut™ (@Posledniskaut) August 2, 2025
A také odpůrce současné opozice Jiří Kožený, který Rajchla přes emotikon označil za „proruské prase“.
Jindolf @Doktor_JR proruská ??dneska na @CNNPrima ."Petr Pavel je ostuda na Pražském hradě ". Jenok krátký sestřih, ?? pic.twitter.com/slOoQ6TNLc— Kožený Jiří ???????? (@1250cc03004c44e) August 1, 2025
Že by Rajchl mohl sedět ve sněmovně, pak vadí i provládnímu influencerovi pod přezdívkou Jirka Maso.
Zvopáknem si dream team, který se skrývá za těmito čísly a může sedět ve sněmovně:— Jura Háček ???????????? (jirka maso :) (@jura_haczek) August 3, 2025
Konečná, Sterzik, Bobošíková, Rédová, Okamura, Rajchl, Šichtařová, Váňa, Ševčík, Majerová, Foldyna, Zaorálek, Maláčová, Macinka, Klempíř, Turek, Gregor, Pikora, Boris Šťastný, Vesecká, Kobza,… pic.twitter.com/L81St6UJoD
A jako výčitku vůči těm, kdo jsou z vlády zklamaní a neplánují volit, použil Rajchla a další i hokejista Jiří Hrdina, vystupující na síti X pod přezdívkou Dallas Stars. „Říjen 2025 po volbách – Premiér Bureš, obchod Havlíček, finance Schillerová, obrana Okamura, zahraničí Rajchl, vnitro Foldyna, zdravotnictví Vojtěch, práce Konečná, spravedlnost Vondráček, zemědělství Vidlák atd. atd. Ale jo, zůstaňte doma a nevolte, protože vás Fiala zklamal,“ načrtl scénář.
Rijen 2025 po volbach-— Dallas Stars (@dallasstars93) August 3, 2025
Premier bures, obchod havlicek, finance schilerova, obrana okamura, zahranici rajchl, vnitro foldyna, zdravotnictvi vojtech, prace konecna, spravedlnost vondracek, zemedelstvi vidlak atd atd..ale jo, zustante doma a nevolte, protoze vas Fiala zklamal..????
Nástupu Jindřicha Rajchla do politiky se dle jeho slov nemají žádný důvod bát občané. Neplatí to však pro představitele současné vládní garnitury.
„Lidé v České republice určitě nemají důvod k obavám, právě naopak. Pokud jde o celou tu progresivně-liberální scénu, ta se má proč bát. Poslední čtyři roky se tady nevyšetřovaly flagrantní trestné činy. Rozvážeme ruce policistům a státním zástupcům, aby mohli konat svou práci a jednat podle zákona. Pokud by třeba vyšetřování bitcoinové kauzy v současné době probíhalo, jak probíhat má, řada těch politiků už by seděla ve vazbě. Včetně pana ministra Stanjury. Jsem velkým zastáncem principu padni komu padni. Nemůže existovat situace, kdy se zde páchá naprosto jednoznačná rozsáhlá trestná činnost hospodářského charakteru a lidé se vymlouvají na nějaké časové osy a podobné nesmysly. Prostě to je trestný čin a kdyby se jednalo o běžného smrtelníka a ne Stanjuru, už dávno sedí ve vyšetřovací vazbě a je obviněn za tuto závažnou trestnou činnost. Pokud budu mít možnost tyto věci ovlivňovat, tito lidé se mají čeho bát, protože spravedlnost v této zemi začne opět vládnout,“ konstatuje Jindřich Rajchl pro ParlamentníListy.cz.
Ve veřejném prostoru se hovořilo o tom, že by potenciálně mohl zastávat buď post ministra vnitra, spravedlnosti nebo zahraničí. V případě všech tří variant má jasno, jakým směrem by se jeho práce ubírala a jaké zásadní kroky by podnikl.
Ministerstvo vnitra je podle jeho slov v současné době v absolutním rozkladu. „Můj plán by byl konsolidovat organizace, které pod vnitro patří včetně České pošty. Ta byla pod vedením Víta Rakušana naprosto rozvrácena. Samozřejmě bude nutné zásadním způsobem zlepšit podmínky policistům, hasičů a dalším složkám, které pod tento resort spadají, protože jsme nyní svědky obrovského exodu. Zejména ze strany policistů. Tím pádem dochází k ohrožení bezpečnosti našich občanů. Policisté často odcházejí nejen kvůli financím a materiálním podmínkám, ale také proto, že jsou tlačeni do činností, které neodpovídají jejich přesvědčení. Nadto mají pokyn nezasahovat proti Ukrajincům, respektive řešit veškeré jejich přestupky domluvou, a tím pádem de facto falšovat statistiky,“ uvádí předseda strany PRO a lídr kandidátky SPD v Moravskoslezském kraji.
„Vnitro je z mého pohledu velmi zanedbané a pan Rakušan se věnoval vyvěšování plakátů Putina v pytli na mrtvoly a vyvěšování duhových vlajek na budovy ministerstva, místo toho, aby se věnoval lidem, kteří pod tento resort spadají. To první a klíčové je opravdu konsolidovat zpátky organizace patřící pod vnitro a vytvořit podmínky pro desetitisíce zaměstnanců Ministerstva vnitra k tomu, aby mohli vykonávat svou práci ve prospěch občanů České republiky,“ sděluje.
JUDr. Jindřich Rajchl
V případě Ministerstva spravedlnosti kroutí Rajchl hlavou nad aktuálními návrhy ministryně Decroix v případě zmírnění trestů za krádeže a naopak zpřísnění trestů za verbální trestné činy.
„Jsem velkým kritikem novely trestního zákoníku a vůbec směru, kterým se trestní právo v České republice ubírá. Bavíme se o zpřísňování podmínek za takzvanou předsudečnou nenávist, takže se lidé budou ještě víc autocenzurovat a bát se něco někde říkat, než aby čelili trestněprávním důsledkům. Nemluvě o trestném činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Takový gumový paragraf nemá v zákoně absolutně co dělat. Jde ale také o trestné činy postihující vytváření tzv. deep fake videí se smyšleným obsahem. To má být rovněž inkorporováno do trestního zákoníku. Sledujeme situaci, kdy sexuální zločiny, krádeže a recidiva jsou zlehčovány a jsou zmírňovány tresty, kdy se pachatel může vykoupit peněžitými tresty, ale naopak je zpřísňována část trestního zákoníku, která se týká verbálních trestných činů a vyjádření svobodného názoru. Toto jsou další kroky k totalitě,“ varuje doktor Rajchl.
Pokud by seděl v křesle ministra spravedlnosti, přišel by Jindřich Rajchl se zásadní revizí trestního zákoníku. „Musí dojít k vyškrtání některých trestných činů, které tam nemají co dělat. Na první místě by šlo o paragraf 318a neoprávněná činnost pro cizí moc a hned na druhém místě paragraf 405 schvalování genocidy a zločinů proti míru, protože to je další gumový paragraf, na základě kterého jsou u nás taháni po soudech normální lidé. Například paní učitelka Bednářová, Jakub Netík a další lidé, kteří si dovolí odchýlit se od jediného oficiálního názoru týkajícího se zejména konfliktu na Ukrajině. Na základě tohoto paragrafu byl odsouzen i pan Kapal, který poté zemřel nepochybně právě i kvůli psychické zátěži související se soudem,“ připomíná právník a politik.
„Naopak bych zpřísnil tresty za veškeré zločiny proti životu, zdraví a důstojnosti. Zejména znásilnění a pohlavní zneužívání. Neexistuje možnost se z takového trestu vykoupit peněžitým trestem. Neexistuje! Musí zde být pouze velmi přísný trest odnětí svobody. Dále bych udělal i zásadní revizi občanského práva procesního, protože zde jsou obrovské průtahy, řízení jsou neefektivní a trvají mnoho a mnoho let. Způsobuje to faktickou nevymahatelnost práva, protože jak říká klasik, pokud dostanete spravedlnost pozdě, nedostanete ji vůbec. Rozsudky po osmi devíti letech v civilních kauzách jsou rozsudky vyvanuté a straně, která se spravedlnosti domáhá, ji fakticky nepřiznávají. Z mého pera v tomto směru přišel na stůl návrh na výraznou úpravu občanského práva procesního. V neposlední řadě bych zásadním způsobem sáhl do exekucí, protože v současném systému je naprostý mišmaš. Řada lidí se dostává do neřešitelných problémů, protože musejí komunikovat s vícero exekutory a náklady exekucí jsou natolik vysoké, že fakticky brání tomu, aby se lidé z exekučních pastí dostali. I v této oblasti bych navrhl zásadní úpravu legislativy,“ říká Rajch pro ParlamentníListy.cz.
Ve veřejném prostoru se mluví také o možnosti, že by se šéf strany PRO mohl stát ministrem zahraničních věcí. I pro takovou variantu má Rajchl jasnou představu, co by prosazoval.
„Jednoznačně bych prosazoval politiku všech azimutů. Patřím mezi lidi, kteří jsou přesvědčeni o tom, že dialog je lepší než vzájemné vyhrožování a stavění nových betonových zdí. Z tohoto důvodu bych neváhal navázat diplomatické kontakty i se státy jako Čína, Indie nebo Rusko. Česká republika musí přestat okopávat kotníky a hrát si na vzteklého pudlíka. Musí začít se všemi velmocemi světa jednat jako seriózní partner. Před nikým bychom se nekrčili tak, jako Fiala v Bruselu a zároveň bychom do nikoho nekopali a nevyhrožovali mu různými odvetnými sankcemi a podobnými nesmysly, protože to nepřispívá k serióznosti a důstojnému postavení naší země,“ míní.
Přichází však s ještě zásadnější změnou. „Za absolutní prioritu považuji navázání velmi úzkých vztahů se státy V4 a celým Trojmořím. Mým velkým snem je uspořádat konferenci právě těchto států, tedy Polska, České republiky, Maďarska, Slovenska, Rakouska, Srbska, Chorvatska, Rumunska a dalších zemí v Brně. Bavili bychom se o úzké spolupráci jak v oblasti ekonomické, tak v oblasti politické. Pokud máme čelit nesmyslům z Bruselu, jako je migrační pakt, Green Deal a plno dalších komplikací normálního života, budeme jim čelit mnohem efektivněji společně, ruku v ruce s těmito státy než jednotlivě. Je nutné vytvořit silný středoevropský region, který nebude závislý na západní Evropě a nebude této části nadále sloužit jako ekonomická kolonie,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Jindřich Rajchl.
autor: Radim Panenka