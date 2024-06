„Ukaž, koho volíš, když u nás pracuješ.“ To nejhorší, co může přinést volba poštou

Tonoucí se i stébla chytá, a tak s vidinou zisku možných hlasů navíc schválili poslanci pětikoalice koncem minulého týdne korespondenční volbu ze zahraničí. Zkušenosti z vícero předchozích voleb totiž ukazují, že lidé, kteří v Česku nežijí, výraznou většinou – zřejmě pod vlivem mainstreamových médií – upřednostňují strany, které se těší mediální přízni, a to bezpochyby ty vládní jsou. Oficiálně se tento krok zdůvodňuje potřebou zpřístupnit volební právo i českým občankám a občanům žijícím v zemích, kde je pro ně časově nebo finančně náročné jet kvůli hlasování stovky kilometrů na zastupitelský úřad České republiky. Opoziční poslanci nesouhlas s uzákoněním korespondenční volby opírají o obavy ze ztráty důvěry občanů k regulérnosti voleb kvůli možným machinacím.

„Já chápu demokracii jako vládu těch, kteří jsou zároveň ovládáni. To znamená, že lidé vědí, že musí podléhat nějaké vládě, ale mohou si tu vládu zvolit sami. Z tohoto přístupu mi pak plyne, že mají volit ti, kteří žijí na území, kde ta příští vláda vládne. A korespondenční volba připouští, aby o tom, kdo bude vládnout v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, rozhodovali ti, kteří tady nežijí. Dokonce vládní návrh počítá s tím, že ten volič v zahraničí neumí ani česky, a proto nařizuje našim velvyslanectvím, aby ty informace o volbách pro zahraniční voliče zveřejnili nejenom v češtině, ale také v úředním jazyku země, kde to velvyslanectví působí. To mluví samo za sebe,“ říká pro ParlamentníListy.cz právník Zdeněk Koudelka, docent na Katedře ústavního práva a politologie Masarykovy univerzity v Brně.

Korespondenční způsob znásilňuje samu podstatu volby

„Nikdy ten volební systém neuspokojí všechny. Podívejme se například na komunální volby. V Praze žije spousta lidí, kteří mají trvalé bydliště v Brně. Nemohou volit v Praze, mohli by v Brně, ale do Brna nejezdí a nezajímá je to. Ale aby se v Praze organizovaly volby zastupitelstva města Brna, to se neděje a také by to bylo podivné až nesmyslné. Ano, někdo žije v zahraničí, je to jeho volba, často má dvojí občanství. Když žije ve Francii, může volit do francouzského parlamentu. Nebo jiný s dvojím občanstvím volí třeba někde v Jižní Americe, je to jeho volba. Já dávám přednost tomu, aby se voleb účastnili ti, kteří žijí na území státu, který bude potom spravován vládou, která z těch voleb vzejde,“ zdůrazňuje Zdeněk Koudelka.

Jedna osoba může poslat hlasy za více lidí, aniž budou volit

Z volebních machinací strach nemá, protože je přesvědčen, že až tak velký zájem o volby v zahraničí nebude. „Protože ti občané, kteří v cizině žijí, nemají ve své většině zájem o Českou republiku a o to, kdo tady vládne. To bude jen nějaká malá část, a tak se žádných velkých machinací neobávám. Samozřejmě souhlasím s těmi názory, které říkají, že je tím omezena tajnost volby, protože ta tajnost volby měla chránit voliče nejenom před státními orgány, aby nevěděly, jak bude kdo hlasovat, ale také například před jeho rodinou. A to, co tady předvedli někteří aktivisté, kteří svého času chtěli navést mladé, aby skoro znásilňovali své dědečky a babičky, jak mají volit, tak to se může v těchto volbách v zahraničí objevit,“ domnívá se ústavní právník.

Podle senátorky Zwyrtek Hamplové jsou volební komise, složené se zástupců volebních stran, léta prověřenou metodou dozoru nad řádným průběhem voleb. „Komise hlídají, že ten a ten volič skutečně k volbám přišel, a že skutečně svobodně a sám, tedy přímo, volil. U korespondenční volby se nic z toho nekontroluje. Jedna osoba může poslat hlasy za více lidí, aniž ti lidé budou skutečně volit, a o svobodě a přímosti volby si můžeme nechat leda zdát – tlak na konkrétní volbu třeba v rámci rodin, pracovních týmů, sociálních ústavů a tak dále se stane zcela běžný, protože bude těžké odolat pokušení. Zkrátka korespondenční volba boří základní aspekty tajné, přímé a svobodné volby v její podstatě,“ vysvětluje advokátka.

Lístek do obálky může vložit příbuzný nebo i soused

Také Jana Zwyrtek Hamplová nevidí možnost, jak by bylo možné dodržování těchto ústavních principů zajistit. „Dokonce nelze chránit ani svobodu volby, protože bude velmi snadné druhé osoby vydírat – ukaž, koho volíš, když u nás pracuješ a pracovat chceš... A uvědomme si ještě jednu věc. Může se stát, že voliči u nás začnou říkat, že se jim taky nechce do volebních místností, a že chtějí taky volit ‚poštou‘, a na stole se náhle ocitne pojem nerovnost voličů tady a v zahraničí, a za chvíli se začne vážně uvažovat o tom, že do volebních místností nebude muset chodit nikdo... Zdá se vám to nereálné? Korespondenční volba se taky zdála,“ připomíná senátorka.

Snaha zvýšit vliv zahraničních občanů na dění u nás

Vůbec si přitom nepřipouští, že by korespondenční volba mohla Senátem projít. „Tento zákon totiž není pouze o jiném názoru na nějaký problém, tento zákon je o rozbití základního ústavního pilíře demokracie – volby samotné. Pokud budou kolegové ctít slib, který dali, a já ho zde připomenu: ‚Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony, slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí‘, nemohou pro korespondenční volbu, která je protiústavním rozbitím základních pilířů volebního práva – tajnosti, přímosti a svobody, tedy proti zájmům nás všech, nikdy zvednout ruku,“ domnívá se Jana Zwyrtek Hamplová. Podle ní by nám nemělo ani uniknout to podstatné, tedy že jde o snahu zvýšit vliv zahraničních občanů na dění u nás.

To považuje za podobně absurdní, jako by korespondenčně hlasovali lidé v komunálních volbách poté, co se odstěhují ze své obce či města. „Tedy by volili složení zastupitelstva, jehož rozhodování na ně samotné nebude dopadat. Už to zcela postrádá logiku. Tedy je zde nijak neskrývaná snaha zvýšit vliv v cizině žijících občanů na dění u nás, a to jen proto, že se to některým politickým stranám hodí; jinak to žádný racionální ani logický důvod nemá. To vše se děje navíc za porušení naprosto základních pilířů demokracie, o které jsme bojovali naposledy v listopadu 1989. Tehdy nám šlo všem o všeobecné, rovné, přímé a tajné volby. Dnes tři přívlastky z toho chceme ohrozit. Položme si také otázku, proč se přes třicet let korespondenční volba neotevřela, až teď – současná vláda míří do propadliště dějin, a chce si hlasy ze zahraničí zajistit další setrvání na politické scéně, ať si říká cokoli, je to prostě tak. Je to účelové zneužití zákonodárné moci pro sebe sama, a nelze to naprosto ničím obhájit,“ tvrdí senátorka.

Ústavní soud je sestaven tak, aby podporoval tuto vládu

Jestliže by horní komora Parlamentu korespondenční volbu schválila a prezident novelu podepsal, mohl by jejímu uvedení v život zabránit už jen Ústavní soud. „Ale ten nynější je jmenován tak, aby podporoval tuto vládu. Je to Ústavní soud jednoho politického názoru, který odpovídá současné pětikoalici, takže Ústavní soud stejně jako v důchodech, tak i zde, by vládu podržel. Vzbouřil by se jedině tehdy, kdyby šlo o platy či odměny pro ústavní soudce. Ale to v tomto zákoně není, takže žádný odpor Ústavního soudu vůči vládě neočekávám. Přesto by stálo za to stížnost podat. Alespoň následný verdikt voličům ukáže, jak současný Ústavní soud rozhoduje. Ale o tom, že by byl takový návrh zamítnut, jsem stoprocentně přesvědčen,“ přiznává Zdeněk Koudelka.

„Pokud by tento účelový zákon prošel, oslovím jak poslance, tak kolegy senátory, abychom ho k Ústavnímu soudu poslali. Využila bych zde své advokátní profese, a bylo by mi ctí tuto stížnost nejen sepsat, ale v zájmu občanů i zastupovat. Důvod je jasný. Sněmovnou přijatý zákon je skutečně vážným narušením základních pilířů volebního práva, je protiústavní,“ dodává pro ParlamentníListy.cz senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.