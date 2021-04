„Ukažte nám, kde budeme po volbách sedět.” Piráti naběhli na úřad a začali poroučet. Úředník vypovídá

reklama

Průzkumy voličských preferencí v posledních týdnech ukázaly propad dosavadního hegemona české politické scény, hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Již několikátý průzkum v řadě se slušným náskokem favorizuje koalici Pirátů a STAN.

Hospodářské noviny v úterý přinesly rozhovor se šéfy obou stran, Ivanem Bartošem a Vítem Rakušanem, uvedený titulkem: Do měsíce představíme kandidáty na ministry. Lídři aktuálně favorizované politické formace tak myslí hodně dopředu a reálně se chystají na převzetí moci.

Pátrání naší redakce ukazuje, že samotní Piráti jsou mnohem dál a v přípravě na vládnutí České republice jim nechybí sebedůvěra. Podle zjištění ParlamentníchListů.cz se totiž zástupci Pirátské strany osobně vydali na několik míst zjišťovat, kam si po volbách půjdou sednout a odkud budou řídit stát či kraj.

Skutečnost, že tento postup použili už před loňskými krajskými volbami ukazuje, že nejde o nic nového. Ilustrovat si to budeme na příkladu jednoho z českých krajských úřadů. Informaci nám poskytl jeden z vrcholných úředníků daného kraje a kvůli ochraně jeho identity tedy nebudeme udávat ani to, o jaký kraj se jednalo. Pojďme se tedy podívat, jak to probíhalo.

„Stalo se to několik měsíců před volbami do krajských zastupitelstev. Ohlásila se skupina asi sedmi lidí, že chtějí přijít na exkurzi. Původně jsme za tím neviděli nic divného, protože prohlídky krajského úřadu nabízíme pro školy, spolky a různé skupiny. Sice to prakticky nikdo nevyužívá, ale divné se nám to zpočátku nezdálo. Prostě jsme počítali s tím, že dorazí skupina lidí, ukážeme jim barák, sál, kde zasedá zastupitelstvo, vyložíme, jak to na kraji funguje atd.,“ popisuje náš zdroj z nejmenovaného krajského úřadu počátek celého příběhu.

Byl domluven termín a příslušní úředníci čekali, až skupinka na exkurzi dorazí. „Pak nastal šok, ze kterého jsme se vzpamatovávali hodně dlouho. Byli to zástupci zdejších Pirátů, pravděpodobně první pětka na kandidátce do krajských voleb. Měli naprosto šílené požadavky, řekli nám, že chtějí vidět, kde budou sedět. Chtěli vidět kanceláře hejtmanské i náměstků. Tam jsme je pochopitelně z bezpečnostních důvodů vzít nemohli, takže u nich nastalo první zklamání. Abyste ale pochopil, oni neříkali, že se chtějí podívat tam, kde třeba budou, když uspějí ve volbách. Narovinu řekli: Ukažte nám, kde budeme sedět,“ sděluje stále ve zjevném stavu překvapení náš zdroj.

„Když nemohli vidět prostory, kde sedí nejvyšší vedení kraje, tak přednesli další požadavek. Chtěli vidět prostory, kde bude jejich stranický sekretariát a kanceláře. Tam přišlo zklamání číslo dvě, protože zjistili, že jim kraj opravdu nemůže po potenciálně úspěšných volbách poskytnout administrativní zázemí pro jejich stranu, aby ušetřili, a nemuseli to platit ze stranické kasy,“ pokračuje úředník.

To nejhorší však mělo teprve přijít. „Třetí zklamání pirátské delegace nastalo vzápětí. A to jsme si už připadali, že zde musí jít o skrytou kameru a nechápali, jak to mohou myslet vážně. Na férovku řekli, že aby jim, Pirátům, vedoucí jednotlivých odborů zpracovaly materiály na volby. Tedy, co všechno je potřeba v kraji řešit, jaké jsou problémy, čím by se po volbách měli zabývat. Prostě lidi, kteří neměli s krajem nic společného, začali úkolovat naše odbory. Říkali, že jim do voleb schází nosná témata, tak jim je máme připravit my. Chápete to?! To je jako by Ivan Bartoš napochodoval na Úřad vlády a ministerstva, obcházel kanceláře a úkoloval jednotlivé ministry, ať mu připraví, co bude po volbách jako premiér dělat. Totální šílenost. Na naši poznámku, že takhle to opravdu nefunguje a že krajská samospráva tu není jako servis pro politické buňky, nechápavě zírali a nevěděli, proč by to nešlo. Ta pirátská skupinka nedokázala pochopit, že úředníci opravdu nebudou pracovat pro jejich předvolební kampaň.“

„Celé to podle mě svědčí o nulovém povědomí Pirátů, co se týče řízení státu a samospráv. Oni vůbec netuší, jak to funguje, na co mají a nemají nárok, tohle je totální amatérismus a drzost, v životě se to nestalo. Na tuhle ‚exkurzi‘ jsme na krajském úřadu dodnes nezapomněli a hodně dlouho si o tom povídal celý barák. Jestli jsou Piráti ta nová politická síla, která tady konečně udělá pořádek, jak se prezentují, tak se toho upřímně děsím. Oni vůbec neznají zákony, neznají předpisy, mechanismy, jak co funguje. Neznají nic. Berou to tak, že požadavky a podmínky diktují oni a v jejich svaté válce je nikdo nesmí brzdit. Zákon nezákon,“ uzavírá náš zdroj z nejmenovaného krajského úřadu.

