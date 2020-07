„Uklízečka dostala pokyn zamknout ho na haj*zlu..." Hrůzostrašné historky o ministrovi zdravotnictví. Vše z první ruky

reklama

„V minulosti se konala řada porad. Nebyly tak hektické a napjaté jako kvůli současné pandemii, ale premiér se na ministra mnohokrát obořil. Seděla tam řada lidí, poslanců, zástupců zdravotnického výboru. Babiš několikrát zvedl hlas tak, že mi bylo ministra líto. Nebudu ani ta slova tlumočit, není to potřebné, každý si ale jistě obrázek udělá,“ přiblížil náš zdroj z okolí premiéra Babiše.

Další muž popsal stav managementu ve zdravotnictví.

„Adam Vojtěch jako ministr opakovaně uvedl, že má na resortu málo posil, že tam nemá své lidi, a proto je tak těžké něco prosadit.“ Tento vysoce postavený člověk dokonce připustil, že nabídka na ministerské křeslo byla nabídnuta současnému náměstkovi Prymulovi. Údajně odmítnul. „Babiš se s tím nemaže, když ho bude chtít odvolat, udělá tak prakticky okamžitě a pro vcelku citlivého Adama Vojtěcha to bude hnusný konec, mohu-li to anticipovat.“

Psali jsme: Blíží se prý hnusný konec ministra zdravotnictví. Víme, co se dělo na poradách, kde ho Babiš sjížděl přede všemi

Uteklo několik měsíců a situace, jak se zdá, zůstala neměnná. ParlamentníListy.cz hovořily se dvěma lidmi, kteří mají k resortu zdravotnictví blízko. Jeden tam pracuje, druhý je oborníkem a poslancem. Jejich popis současného stavu se prakticky shodoval.

„Když jsou porady a účastní se jich pan ministr, několikrát došlo k situaci, kdy byl okřiknut. Myslím, že jedním z těch, kteří zvýšili hlas, byl kolega Janulík (gynekolog, od října 2013 poslanec Poslanecké sněmovny za ANO 2011, pozn. red). Ale tam je ještě jeden problém. Tak například fakt, že pan ministr se mnohdy celkem naivně snaží řídit věci, kterým a priori nerozumí, jelikož není lékařem. My se jednou s kolegy bavili o tom, co by se mělo dělat, když tam ministr neseděl. Nešlo o klepy, ale o pandemický plán spočívající v zapojení nemocnic Středočeského kraje, což ostatně bylo v plánech už za komunismu. A během této debaty jeden nejmenovaný muž, kterého si velmi vážím, navrhl, aby uklízečka pana ministra zamknula na WC, protože pak by to mělo mnohem snazší způsob řešení. Samozřejmě šlo o žert, jen tím chci dokreslit situaci ve vztahu lékařských odborníků a vedení," zmínil.

Jinými slovy, byť velmi podobně dokreslil obavy zaměstnanec Vojtěchova resortu. Také on se pochopitelně účastnil mnoha a mnoha porad.

„Nejvýznamnější je to, že pan ministr stále kouká do mobilu. Podá ruku a v druhé má mobil. Je jako na špagátech, často se odvolává na konzultace s premiérem, místy až nemístně. Snahu má, je pracovitý, o tom nechci polemizovat, ale je nutné mít vlastní rozum a zaujmout rozhodnutí během vteřiny, to tam není, vše se odehrává na bázi schvalování, doporučení, rad a porad, je to takový mnohdy marný boj s větrnými mlýny," uvedl.

Adam Vojtěch čelil výzvám, aby odstoupil, mnohokrát. Doposud se tak nestalo. Rozhodujícím faktorem totiž je, že za ním podle řady svědectví stojí premiér Babiš. Ten jej neodvolá, jelikož by prý, jak nám řeklo několik poslanců ANO, ztratil tvář a připustil vlastní chybu. Navíc pár měsíců před krajskými volbami.

„Pan ministr není zlý člověk, prošel si zcela netypickým obdobím, s nímž mělo zkušenost jen několik málo ostřílených odborníků, podle mého soudu na to však nestačí. Problémů v oblasti IT zakázek, například aktivity pana zmocněnce Dzurilly, o nichž se široce a negativně mluví, nákupy služeb, léčiva, nedostatek sester, astronomické peníze, které odplouvají z VZP… Toho je tolik, na co se nesáhlo, že mám obavy, jak to celé skončí," uvedl renomovaný lékař a současně poslanec.

Vojtěchův život je pod pomyslným slunečníkem Andreje Babiše rozprostřen řadu let.

Od ukončení vysoké školy pro něj pracoval, v letech 2013 až 2014 působil jako právník společnosti MAFRA, v červnu 2014 se stal tajemníkem na Ministerstvu financí a v témže roce i členem představenstva akciové společnosti THERMAL-F (provozuje Hotel Thermal v Karlových Varech). Od roku 2015 pak byl předsedou dozorčí rady státního podniku Státní tiskárna cenin, členem dozorčí rady České průmyslové zdravotní pojišťovny a místopředsedou představenstva akciové společnosti PRISKO. V září 2016 jej vláda jmenovala členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Ministr zdravotnictví je od prosince 2017, poslancem už od října téhož roku.

