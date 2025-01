„Úspěšní“ s eurem? Ekonom se podíval Pavlovu tvrzení na zoubek

Po připojení se ke společné evropské měně volal prezident Petr Pavel už v loňském novoročním projevu, když uvedl: „Přes nekončící diskuse o výhodách a nevýhodách eura pro zemi s otevřenou a exportní ekonomikou, ležící ve středu Evropy, je společná měna logickou budoucností.“

A letos k tomu dodal: „A i kdybychom ještě za několik let neměli stejné platy jako v Německu, jistě by naši budoucí prosperitu podpořilo i to, kdyby byly, stejně jako v Německu, vypláceny v evropské měně.“

Poněkud skeptický zůstává k zavedení eura ekonom Lukáš Kovanda. Na síti X uvedl: „To, že by euro bylo automatem k prosperitě, jak zaznělo v novoročním projevu pana prezidenta, mezinárodní data nepotvrzují.“

Kovanda poukázal na skutečnost, že když ještě platili svojí národní měnou, měli Slováci a Slovinci vyšší průměrný čistý výdělek než Češi (v paritě kupní síly). „Nyní mají Slováci i Slovinci euro již řadu let a jejich průměrný čistý výdělek spadnul pod ten český. Navíc jsou obě země zadluženější (k HDP) než Česko,“ napsal hlavní ekonom Trinity Bank.

Přitom Slovensko a Slovinsko jsou podle něj kvůli své historii či struktuře relativně nejpříhodnějšími ekonomikami k porovnání s tou českou, tedy i k odhadu dopadu, jaký by na ni přijetí eura mělo.

Ve svém dalším příspěvku na síti X se Kovanda věnuje srovnání, které země mají podle Moody's lepší, anebo naopak horší rating, než když začínaly platit eurem. Polepšilo si podle něj Chorvatsko, Lotyšsko a Litva. Horší rating, než když začínaly platit eurem, mají Francie, Itálie, Španělsko, Rakousko, Finsko, Irsko, Belgie, Portugalsko, Řecko, Kypr, Malta, Slovinsko a Slovensko. Země EU, které euro nepřijaly a za dobu jeho existence od 1. 1. 1999 se jim dle Moody's zlepšil rating, jsou Švédsko, Dánsko, Česko, Polsko, Bulharsko a Rumunsko.

Graf, který by měl „otevřít oči“, zveřejnil na síti X ekonom Michael A. Arouet. „Od zavedení eura přestalo italské HDP růst a evropské špičkové akcie se v porovnání s americkými akciemi propadly. Euro ve své současné podobě je neúspěšný experiment. Proč se o tomto neúspěchu více veřejně nediskutuje?“ ptá se Arouet.

