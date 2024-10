„Ústava je překážka. Teď se nám těžko vládne.“ Demokraté se odhalují víc a víc

Jak jsme již psali, velkou pozornost mezi těmi, kterým záleží na svobodě slova, vzbudil výrok Hillary Clintonové: „Pokud platforma, ať už je to Facebook, X, Instagram nebo TikTok, nemoderuje a nekontroluje obsah, ztrácíme nad ním naprostou kontrolu.“ Slova o totální kontrole byla brána jako důkaz, že členům Demokratické strany jde o kontrolu nad médii, aby nemohli být kritizováni. Někteří také vyjádřili překvapení, že Hillary Clintonová taková slova vypouští veřejně.

Psali jsme: „Ztratíme totální kontrolu.“ Clintonová vypustila, co mělo zůstat pod pokličkou

Přesvědčení, že demokraté chtějí cenzurovat obsah sociálních sítí ve svůj prospěch však nepochází jen ze slov Hillary Clintonové. Ještě před ní se ve velice podobném duchu vyjádřil John Kerry, Obamův ministr zahraničí a neúspěšný kandidát na prezidenta. Ten promlouval na už nechvalně známém Světovém ekonomickém fóru na konci září. I tam se řešil obsah na sociálních sítích v souvislosti s misinformacemi o změně klimatu.

„Pokud lidé jdou jen za jedním zdrojem a ten zdroj je nemocný, má své záměry a šíří dezinformace, tak náš první dodatek je velkou překážkou v naší schopnosti jej prostě, víte, vymazat z existence,“ řekl.

Kromě toho Kerry prohlásil, že firmy provozující sociální média vydělávají na šíření dezinformací a misinformací, ale první dodatek ústavy chrání většinu on-line projevů, což prý způsobuje další problémy pro všechny demokracie na světě. „Úzkost nad sociálními médii jen narůstá a narůstá a narůstá a je součástí našeho problému – zejména v demokraciích – pokud jde o budování konsenzu kolem jakéhokoli problému,“ řekl a ještě dodal: „Dnes je těžké vládnout.“

Uvedl, že ti, kdo dříve rozhodovali, co je a není fakt, byli povětšinou „vykastrováni“, takže si lidé volí sami, odkud čerpají novinky a informace. „Je opravdu, opravdu náročnější vytvářet konsenzus dnes, než v předchozích 45 až 50 letech, kdy jsem se v tomto angažoval,“ prohlásil Kerry.

"Our First Amendment stands as a major block to the ability to be able to hammer [disinformation] out of existence. What we need is to win...the right to govern by hopefully winning enough votes that you’re free to be able to implement change."



No thanks.pic.twitter.com/SLGHOLVjCr — Colin Wright (@SwipeWright) September 29, 2024

Ani Kerryho výrok nezůstal bez odezvy. Ústava je zakládajícím dokumentem Spojených států, její první dodatek byl schválen již v roce 1791, kdy byly ještě velice mladou zemí, která si nedávno vydobyla nezávislost na Velké Británii. Bez přehánění se dá říci, že ústava je v USA brána až s náboženským respektem a její nerespektování je vážné provinění. „John Kerry a další demokratické elity nenávidí ústavu. Považují ji za překážku na cestě k vládě nad lidmi. Ve skutečnosti byla napsána právě proto,“ komentoval Kerryho výrok kongresman Thomas Massie.

John Kerry and other elite democrats hate the Constitution. They see it as a road block to ruling over people. As a matter of fact, that is why it was written. https://t.co/UJBxUKLvBa — Thomas Massie (@RepThomasMassie) September 29, 2024

Ozval se také americký novinář Michael Shellenberger. „Bill Gates před dvěma týdny, John Kerry minulý týden a Hillary Clintonová dnes – všichni požadují vládní cenzuru X. Těžko to považovat za náhodu. Zdá se, že připravují půdu pro totalitu. Naše demokratická republika je v ohrožení,“ shledal včera v reakci na Clintonovou a její „ztrátu totální kontroly“.

Bill Gates two weeks ago, John Kerry last week, and Hillary Clinton today — all demanding government censorship of X. Hard to see this as a coincidence. They appear to be laying the groundwork for totalitarianism. Our democratic republic is in danger.pic.twitter.com/nafR7oJFs8 https://t.co/zO9fgKYRrL — Michael Shellenberger (@shellenberger) October 6, 2024

Psali jsme: Takže dusík a kyslík, ne CO2. Německá studie o globálním oteplování Gayové a lesby budou léčeni na neplodnost. Odsouhlaseno Senátorka Zwyrtek Hamplová: Dětem motat hlavy proti vůli rodičů škole nepřísluší Žaloba se zamítá. Bartošovo ministerstvo vinno manipulací digitalizace stavebního řízení