„Uvidíme, co dokážeme uvařit“. Ve hře je koalice Spolu a ANO

Letošní volby do zastupitelstev krajů, které se konaly po ničivých povodních, jasné ovládlo hnutí ANO. Stejně jako před čtyřmi lety je vyhrálo v deseti ze třinácti krajů. Jedním z nich je nyní i kraj Středočeský, kde ANO zvítězilo se ziskem 33,35 % hlasů a v 65členném zastupitelstvu tak získalo 25 křesel

Vítězství ANO ve Středočeském kraji je docela překvapivé; poslední krajské volby 2020 tu vyhrálo hnutí STAN a kraj byl považován za baštu pravice. Potřebný počet křesel ve středních Čechách ale získala i stávající vládnoucí koalice STAN a Spolu. Druhý skončil STAN, v krajském zastupitelstvu obsadí 20 křesel. Koalici Spolu, jež skončila třetí, připadne 13 mandátů. Vedení kraje naopak opouštějí piráti.

Povolební vyjednávání o krajské vládě ve středních Čechách jsou v plném proudu. PrahaIN.cz nabídla několik variant, jaká by mohla být budoucí podoba nového vedení kraje. Ta nejvíce pravděpodobná zní, že Petra Pecková zůstane hejtmankou a že Spolu bude vládnout s ní. K většině je třeba třiatřicítka, což tyto dva subjekty do puntíku splňují (20+13). Jde však o nejtěsnější možný poměr a vládnout takto vachrlatě nemusí být jednoduché.

Druhou alternativou je široká koalice STAN, ANO a Spolu. Tato varianta je pravděpodobná jen asi na dvě procenta. Své slovo má v celé operaci také exhejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), které se po volbách do Evropského parlamentu podařilo znovu získat mnoho přednostních hlasů, konkrétně 8064.

Další varianta by ze hry vyloučila STAN a Petru Peckovou. Podle informaci z tábora ODS i ANO měla zaznít varianta, že by ANO nabídlo post hejtmana Janu Skopečkovi. Této možnosti PrahaIN,cz dává dvacet procent.

A zcela vyloučená je koalice ANO, SPD, Trikolora a PRO a STAČILO! Součet mandátů je navíc pouze dvaatřicet.

Hnutí ANO na tiskové konferenci uvedlo, že je připraveno začít vyjednávat s koalicí Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) či s jejími jednotlivými stranami o vytvoření krajské vlády. Na večerní tiskové konferenci to řekl první místopředseda ANO Karel Havlíček. A že si nedovede si představit, že by ANO ve vedení Středočeského kraje nebylo.

Očekávané je pokračování spolupráce STANu a koalice Spolu. STAN a ODS by získaly těsnou většinu. Podle lídra ODS Jana Skopečka to je ale křehká většina: „Je potřeba říct, že nám ubyl jeden koaliční partner, to znamená Piráti, kteří se do zastupitelstva nedostali. Takže v tomto směru z logiky věci koalice pokračovat nemůže. Takže většina je, ale je velmi křehká. My se s kolegy ze STAN určitě bavit budeme a uvidíme, co dokážeme z výsledku uvařit. Je potřeba si přiznat, že oproti minulým volbám se tam dostalo i SPD a komunisté,“ sdělil Skopeček v rozhovoru pro iROZHLAS.cz, – a že proto nevylučuje ani jednání i s vítězným ANO.

Hnutí STAN ale nechce připustit, že by vítězné ANO bylo ve vedení kraje, proto STAN nabídl spolupráci koalici Spolu. „Voliči rozdali ve Středočeském kraji karty tak, že máme tu možnost sestavit koalici a pokračovat dál v práci, která ve Středočeském kraji byla započatá a čtyři roky byla odváděna. Koalici jsme nabídli všem kolegům ze Spolu a byli jsme ujištěni, že jsme ti první koaliční partneři, ale že si Spolu a pan Skopeček ještě poslechnou nabídku hnutí ANO a poté se rozhodnou,“ sdělila hejtmanka Petra Pecková z hnutí STAN pro CNN Prima News po schůzce s koalicí Spolu v sobotu večer. Doplnila, že další jednání je čekají v pondělí. STAN nabídl koalici Spolu pět míst v radě, STAN by měl v radě šest křesel včetně hejtmanky.

Podle Havlíčka by ANO jako vítěz mělo mít post hejtmana, ale netrvá na něm. „Zvítězili jsme, máme právo mít hejtmana, ale není to věc, přes kterou by nejel vlak,“ řekl Havlíček.

Dosavadní hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN) by ráda obhájila svůj post, aby dokončila „rozdělanou práci“.

Lídr vítězného ANO ve středních Čechách Tomáš Helebrant nevyloučil možnost, že by ANO přenechalo funkci hejtmana lídrovi Spolu Janu Skopečkovi.

