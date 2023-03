„Už neplaťte.“ Po Václaváku a Pavlovi Holec rozjel ostrou akci

Komentátor Petr Holec natočil svůj další stream. Tentokrát se ostře obul do nového prezidenta Petra Pavla. Inauguraci označil za „orgie pokrytectví“. Vychválil sobotní demonstraci na Václavském náměstí v Praze organizovanou Jindřichem Rajchlem (PRO). Jeden speciální slovní kopanec zasadil ČT. „Já bych normálně už lidi nabádal, přestaňte platit poplatky, je to podvod, je to manipulace, nonstop permanentní,“ vybuchl. Stranou jeho pozornosti nezůstal ani děkan VŠE Miroslav Ševčík.

„Ten chlap je fakt guma, nebo co. To, co dneska předvedl, to není možný,“ spustil Holec na konto prezidenta a jeho podpisu zákona o zpomalení růstu penzí. A hned přišel se slibem, že konkrétně tohle jeho vysílání bude výjimečné. „Protože takovédleho prezidenta máme jednou za 500 let.“ To vše kvůli zpomalení růstu důchodů z 1700 Kč navíc na 700 Kč navíc.

Podle Holce je tento krok Fialovy vlády retroaktivní a k tomu ještě protlačený ve stavu legislativní nouze. Pavel se podle Holce postavil „s rozvědčickou rafinovaností“, když na tiskové konferenci oznámil, že zákon podepíše, ale je připraven podat zákon k Ústavnímu soudu ČR, pokud to neudělá opozice. „Víte, tohleto je fakt guma. Anebo já jsem si tak říkal, tohle je schopnej udělat člověk, který svlékne uniformu vojáka Varšavské smlouvy, obrátí se k NATO, oblékne si novou uniformu, zasalutuje a řekne si ‚já jsem s váma oběma vy víte co‘,“ nešetřil kritikou Holec.

Připomínal, že Pavel prošel komunistickým vzdělávacím systémem, a to i armádním, a po této průpravě bude z Holcova pohledu schopen podepsat cokoliv, i když s něčím nesouhlasí, Holec nepochybuje, že to prezident Pavel podepíše. S IQ 107, jaké má Petr Pavel, nelze podle Holce očekávat ani nic jiného. Holec se tady opíral o Pavlovy materiály vzniklé před rokem 1989, v nichž je uvedeno, že Petr Pavel má IQ 107.

Zákon o zpomalení valorizace penzí označil za protiústavní a dodal „já se bavím, lidi si ho zvolili, má bezprecedentní mandát, tak dělá bezprecedentní činy, ne?“ položil si řečnickou otázku.

Poté se vrátil k inauguraci nového prezidenta. Položil si otázku, jestli to byla korunovace krále nebo jmenování nového generálního tajemníka komunistické strany?

A hned Pavlovi vyčetl, že v projevu prohlásil, že zvítězila pravda. Tím podle Holce dokázal, že nespojuje společnost, jak sliboval. „Vždyť on je ta největší lež. On je ten pravověrnej rozvědčík přemalovanej na Havla. A já jsem si říkal, proč se nechce ozvat Dagmar Havlová a říct: ‚Heleďte, nechte toho, je to trapný, jste ulhanej, vy nejste žádnej Havel. Jste podvodník v tomhletom‘,“ pálil Holec ostré slovní náboje. Inaugurace byla podle něj „orgiemi pokrytectví“.

Chtěl by vědět, zda bývalý voják, člen silových složek bývalého režimu, položí květiny na Národní třídu, když demonstranti a aktivisté nenechali totéž udělat Andreje Babiše (ANO).

Kroutil hlavou nad tím, proč by měl prezident Petr Pavel jezdit na společné zahraniční cesty se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Celou inauguraci shrnul slovy československé a slovenské herečky a diplomatky Magdy Vášáryové „trochu to přeháníte“. „Není to nejšťastnější vykročení do prezidentské pětiletky,“ přidal se Holec.

Pár slov věnoval i České televizi. Ta je podle Holce provládní a vůbec ne objektivní. „Já bych normálně už lidi nabádal, přestaňte platit poplatky, je to podvod, je to manipulace, nonstop permanentní. ČT, především ta politická část, je na zrušení. V téhle formě prostě nemá žádné ospravedlnění. Všichni to vidí. Je to trapný,“ rozohnil se Holec. „Já si fakt myslím, že už si nezaslouží těch 135 korun,“ dodal k tématu po pár minutách Holec.

Pokud se budou lidé odhlašovat od placení koncesionářského poplatku, bude to podle Holce jasný signál pro vládu, že je v ČT něco špatně.

Dal najevo, že vyhlíží změnu politické reprezentace, která by vrátila situaci do takového normálu, jak ho vnímá on. Zlepšila by dohled nad ČT. Vedle toho by prý vyměnil lidi na vedoucích pozicích. „To, co tam je, tak dokud tam jsou, tak to bude vypadat takhle,“ zlobil se.

Z kritiky prezidenta přeskočil na demonstraci Jindřicha Rajchla. Holec akci vychválil jako podařenou, se 65 tisíci účastníky. Pokud jde o útok na Národní muzeum, ze kterého demonstranti chtěli strhnout ukrajinskou vlajku, komentátor zdůraznil, že Národní muzeum a ukrajinská vlajka tam z jeho pohledu nemá co dělat. Jedním dechem však dodal, že neschvaluje ani to, že se někdo do Národního muzea chystá vtrhnout a sundat vlajku.

„Na demonstrace chvilkařů si lidi nosili šibenice s Babišem a ty titulky o akci byly pozitivní,“ rozčiloval se dál Holec.

Uhodil i na ministra Víta Rakušana (STAN), který vyzval organizátory demonstrace, aby se od útoku na Národní muzeum distancovali, protože pokud tak neučiní, vyvolá to dojem, že tzv. demonstrace proti bídě byla jen zástěrkou pro vyjádření některých protiukrajinských nálad.

„Vít Rakušan je totalitní šílenec. Tenhle jazyk já si pamatuju z dob totality,“ pokračoval Holec. Zdůraznil, že Rajchlova demonstrace byla demonstrací nikoli pro Rusko, ale proti bídě, která podle Holce trápí řadu lidí. Některé odhady sociologů naznačují, že to může být až třetina populace. Proto se Holcovi zdálo nehorázné, že kdokoli označí akci za proruskou. I když se na akci našel muž se symboly soukromé ruské armády wagnerovců na oblečení.

V této souvislosti ocenil předsedu vlády Petra Fialu (ODS). „On už nechtěl lhát, protože ví, že lže obden, tak tentokrát se tím alespoň promlčel,“ uvítal Holec. Po chvíli se ale přece jen neudržel. „Petr Fiala je jednoznačně nejulhanější premiér od pádu komunismu.“

Rajchla komentátor popsal jako právníka, který „není žádný šílenec“, který nemá v programu ani vystupování z EU, ani vystupování z NATO. „Pokud to Jindřich Rajchl udrží v rozumný a důvěryhodný podobě, tak má šanci uspět,“ pravil Holec s tím, že u Rajchla vidí potenciál až na 6 procent hlasů.

Když se Holcovo vystoupení pomalu přehouplo z jedné hodiny do druhé, komentátor zdůraznil, že vládu podrží i předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský. „A jak říkala umělecká fronta Pavlovi, že bude třeba na Hradě vyvětrat po Zemanovi, tak po éře Rychetského se bude na Ústavním soudu větrat dalších sto let,“ vyjádřil své mínění Holec.

Stranou pozornosti Petra Holce nezůstala ani cesta Miroslava Ševčíka na pražskou demonstraci. Holec zdůraznil, že neviděl jediné video, na kterém by Ševčík prováděl něco nezákonného. Konstatoval, že nelze docenta z vysoké školy vyhazovat jen za cestu na demonstraci. Pokud by mu něco vyčítal, tak to, že jako kantor vyzýval studenty k volbě Trikolory, za kterou kandidoval. Ale není zachycen nikde, že by útočil na policisty či na Národní muzeum. Má proto za to, že teď tady probíhá „lov na Ševčíka“ a teprve čas podle Holce ukáže, jak tento hon dopadne.

Když se Holcovo vystoupení chýlilo ke konci, přidal ještě jednu poznámku směrem k vládě Petra Fialy.

„Jsem rád, že zažívám to, jak může pomalu nastupovat režim, který okrajuje svobody. A ještě si u toho říkají demokrati.“

