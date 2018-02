V Česku si skutečně lze objednat trestní stíhání, sdělil Moravcovi ministr Pelikán

Pelikán před kamerami České televize prozradil, že se státních zástupců zeptal, zda je možné objednat si v Česku trestní stíhání. Státní zástupci probrali pět let nazpátek a něco zjistili. Zjistili, že „takové případy se stávají“. „Tu a tam se stane i to, že někdo zahájí trestní stíhání, ačkoli zahájeno být nemělo, ale chci zdůraznit, že to jsou výjimky z toho systému a my máme nastaveny takové kontrolní mechanismy, aby ty výjimky nemohly ovlivnit ten celek,“ zdůraznil Pelikán.

„Objednat si může kdokoli a cokoli, ale je otázka, zda je ta objednávka přijata a realizována,“ kontroval okamžitě Rychetský. Pokud už snad k nějakým objednávkám dochází, čímž si Rychetský není jist, je dobře, že jsou následně u soudu lidé očištěni. Prezident Miloš Zeman nedávno uvedl, že někdejší šéfku Energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou mohli nechat stíhat na objednávku tzv. solární baroni. Pokud by to byla pravda, pak se ukazuje, že v Česku spravedlnost ještě funguje, protože Vitásková byla očištěna.

Rychetskému se zdá sporné už Pelikánovo tvrzení, že si v České republice lze objednat trestní stíhání. Rychetský to vnímá spíš tak, že i policisté se mohou dopustit pochybení, ale to ještě neznamená, že zahajují trestní stíhání na objednávku. Vždyť to může poukazovat na případy, kdy policisté předávají médiím informace, které by jim předávat neměli. To vůbec neznamená, že by bylo možné objednat si trestní stíhání konkrétní osoby, jak o tom před pár týdny ve Sněmovně mluvil premiér v demisi Andrej Babiš.

Uznal však, že státní zastupitelství, které dozoruje trestní stíhání, je podle české ústavy součástí moci výkonné. Rychetský by uvítal, kdyby se struktura státních zastupitelství přesunula pod pilíř moci soudní, což by spíš zajistilo nezávislost státních zástupců.

Kromě toho stojí podle Rychetského za úvahu, zda by nebylo dobré změnit zákon o soudech a soudcích. Odborníci by se měli zabývat např. revizí struktury soudů. V novém zákoně by podle Rychetského mohlo být zdůrazněno i to, že na soudech prvního stupně se odvádí vůbec ta nejtěžší práce. „Tam se nalézá právo,“ zdůraznil Rychetský s tím, že noví soudci by měli začínat u soudů odvolacích, a teprve když se naučí právo nalézat, měli by povýšit na post soudce prvního stupně. Za tento postup by měli být patřičně ohodnocen i finančně.

Když se debata přehoupla do druhé poloviny, moderátor Václav Moravec připomněl slova předsedy hnutí SPD Tomia Okamury, který volal po pádu ministra spravedlnosti v demisi Pelikána. Člen vlády údajně nedostatečně řeší otázku elektronických náramků pro vězně nebo otázku velkého počtu exekucí zatěžujících české občany. Pelikána však nechává Okamurova kritika v klidu. „Naše láska je vzájemná,“ podotkl ironicky před kamerami Pelikán.

Ale přestože se nemají rádi, Pelikán pochybuje, že je Okamuru třeba odvolávat z postu místopředsedy Sněmovny. Rychetský nabídl zcela opačný pohled. Politici z hnutí SPD pronesli tolik rasistických výroků, že se Tomio Okamura v žádném případě neměl stát místopředsedou Sněmovny. „Neměl,“ zdůraznil Rychetský. Protože je to důležitá ústavní funkce, do které politik pronášející rasistické výroky nepatří.

Pelikán dal Rychetskému za pravdu, ale okamžitě se bránil, že byl jako politik hnutí ANO donucen k tomu, aby hlasoval pro Tomia Okamuru coby člena vedení Sněmovny. Pelikána k tomu prý dotlačily ostatní demokratické strany, které s hnutím ANO odmítaly jednat. Ministr má za to, že právě tyto demokratické strany nesou vinu na tom, že Okamura sedí ve vedení Sněmovny.

Pár slov padlo k chystanému zákonu o referendu. Rychetský má za to, že je napřed třeba stanovit, o čem je možné hlasovat v referendu a o čem nikoli. Pelikán doplnil, že on osobně vnímá referendum jen jako doplňkový prvek k zastupitelské demokracii. Rozhodně si prý nepřeje, aby to v Česku vypadalo jako ve Švýcarsku.

autor: mp