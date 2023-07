„V politice nemá co dělat!“ Útok na Kerčský most. Mrtví manželé. Němcová v eufórii. A narazila

MONITORING SÍTÍ Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová (NEZ) se ostře pustila do kolegyně ze Senátu MONITORING SÍTÍ Miroslavy Němcové (ODS), která prý dlouhodobě neukazuje ani špetku lidství. Naposledy se tak mělo stát, když Němcová schválila ukrajinský útok na Kerčský most na Krym, při kterém zahynuli dva civilisté. „Paní Miroslavy Němcové si proto nevážím jako člověka. V politice nemá podle mého názoru co dělat,“ vzkázala Zwyrtek Hamplová.

Při pondělím útoku na Kerčský most, k němuž podle ruské strany byly využity námořní drony, zemřel manželský pár. Jejich dcera byla zraněná. Ruský prezident Vladimir Putin označil úder na most za „teroristický čin“, na který Rusové odpoví. Ukrajinská strana se k útoku nepřihlásila, ale podle ukrajinské tajné služby byly k útoku využity vodní drony.

Pochvalně se k útoku vyjádřila mimo jiné právě senátorka Miroslava Němcová, která využila frázi z oblíbeného českého seriálu. „Russáctvo, pamatujte si: dycky most!“ napsala Němcová.

Russáctvo, pamatujte si: dycky most! — Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) July 17, 2023

To už nevydržela Jana Zwyrtek Hamplová, která odsoudila i loňský útok na Kerčský most, při kterém také zemřelo několik civilistů. Podle Zwyrtek Hamplové Němcová takovými příspěvky způsobuje až mezinárodní ostudu.

„Reaguji na vaše dotazy – ne, všichni senátoři nejsou stejní. Přes někdy velmi odlišné názory bývají naše vystoupení většinou civilizovaná, jakkoli důrazná. Ostatně vše si přeberou vždy voliči, a já osobně jsem v tomto v klidu... Vím, jaké jsou jejich nálady a názory... Toto je mezi námi ve vyjadřování výjimka, která, věřím, dělá toto obecné pravidlo. Ano, je to hrozné. Ano, je to primitivní. Ano, je třeba se za to stydět v mezinárodním měřítku. Nepřejme si vědět, co by byla Miroslava Němcová schopna všechno dělat a k čemu dávat pokyn, kdyby mohla,“ píše Zwyrtek Hamplová.

Podle ní jde nejen o politické selhání, ale zejména selhání lidské, ostatně u Němcové to prý není poprvé. „Měla jsem s paní Němcovou a jejím lidstvím také tu čest... Když relativizovala pomoc kolegů lékařů z ODS při mé zdravotní indispozici. Ti se naopak přišli jako lékaři, kteří u toho byli, zeptat po mém návratu, jak se mi daří, a od té chvíle máme k sobě lidsky blízko – napřed jsou totiž lékaři, pak dlouho nic, a pak teprve politikové. Bez ohledu na jiné názory v dílčích politických otázkách,“ pokračuje Zwyrtek Hamplová, že ona jako advokátka také nedělá politické obchody.

„U Miroslavy Němcové je to naopak – v tom nejhorším slova smyslu. Ostatně jaké bylo její povolání a jaké má vzdělání ani nevím, léta letoucí žije už jen politikou. Za mne – a je to vidět... Paní Miroslavy Němcové si proto nevážím jako člověka. V politice nemá podle mého názoru co dělat. A to skutečně neříkám jen tak, kvůli značce za jménem, takto já kolegy nedělím. Ta značka není pro mne podstatná, a řady kolegů i z koaličních stran si vážím – většinou za jejich práci v jejich povoláních nebo na radnicích, a řady i za jejich činnost v senátu... Na tom seznamu paní Němcová není,“ dodává senátorka na adresu dlouholeté političky.

