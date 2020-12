„Vaše návrhy jsou horší než pandemie!“ Velmi vážný střet ve Sněmovně. Babiš a poslankyně od Starostů v sobě

„Horší než pandemie jsou ty vaše devastující návrhy pro Českou republiku,“ pustila se do premiéra Andreje Babiše (ANO) poslankyně STAN Věra Kovářová při čtvrtečních interpelacích poslanců. Babišovi vyčetla, že dříve zrušení superhrubé mzdy odmítal a nyní měl otočit. „Proč jsem změnil názor? Protože zkrátka změnili názor všichni,“ vmetl jí Babiš a prohlásil se nejlepším ministrem financí „v historii naší země“. Tím to neskončilo, Kovářová si opět vzala slovo a došlo i na „pomstu vzpurným samosprávám“ či pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti).

Tázala se, proč premiér, který dříve mluvil o „demagogii“ a „ničení rozpočtu“, s návrhem přišel na konci volebního období za špatné hospodářské situace. „Navíc jste si to ani nepřišel obhájit v druhém ani ve třetím čtení. Bál jste se? No tak to je ostudné,“ spustila na předsedu vlády.



„Ano. Byl jsem to já, paní poslankyně. Jste mi chyběla, tak jsem se těšil. Byl jsem to já a hrdě se k tomu hlásím,“ přednesl Babiš po svém příchodu k řečnickému pultíku. „Víte, já jsem byl nejlepší ministr financí v historii této země,“ vpálil na to a započal jmenovat, že „je jediným ministrem, který absolutně snížil dluh o 60 miliard“, „zavedl EET“ a „vybral stovky miliard daní“. Ing. Věra Kovářová STAN



Pak si vzal do ruky graf a ukazoval snižování dluhu na jednotlivých letech. „To mě Sobotka vyhodil z vlády,“ ukázal na něm kupříkladu rok 2017. „Česká republika má nejlepší veřejné finance, které jsem dal já do pořádku,“ jasně prohlásil. Utrousil, že sice jsou lepší země jako Lucembursko, Estonsko či Bulharsko, ale „to jsou úplně jiné ekonomiky“.



„Proto si my můžeme dovolit, co si můžeme dovolit,“ vzkázal Kovářové. „Nevím, jestli jste zaznamenala, že tady máme pandemii covidu-19?“ spustil a znovu se chopil grafu s tím, že „Německo má dluh větší o sto procent než my“.



„Proč jsem změnil názor? Protože zkrátka změnili názor všichni,“ odpověděl jí na dotaz. Narážel i na fond Evropské unie na obnovu zemí po koronaviru s tím, že se zadlužují všichni v Evropě. Fotogalerie: - Interpelace na premiéra

Superhrubou mzdu již dnes vidí jakožto „podvod na lidi z dílny Topolánek – Kalousek. Je to vlastně daň z daně,“ prohlásil. „Nevím, proč nechcete dát lidem ty peníze? Myslím, že v těchto těžkých časech je musíme podpořit, takže tím návrhem navyšujeme mzdy všem zaměstnancům, OSVČ nebudou platit vyšší daně a všichni zaměstnavatelé ušetří peníze,“ dodal.



„No, nejlepší ministr financí… říkáte vy. A já vám říkám, co si budou lidé pamatovat za pár let,“ reagovala na Babiše Kovářová. „Budou si pamatovat člověka, který provedl nejhorší útok na státní kasu. V roce 2023 bude zdvojnásoben státní dluh tři biliony korun,“ vyčítala šéfovi vlády a vmetla mu, že se mu „konečně“ povede „pomstít se vzpurným samosprávám“.



„Horší než pandemie jsou ty vaše devastující návrhy pro Českou republiku,“ snesla na Babiše koncem projevu. Mirek Topolánek BPP

Babiš Kovářové řekl, že je to s ní „složité“, a opět se chopil grafu. „Takže ještě jednou. Dluh koncem tohoto roku bude nižší, než když jsem nastupoval jako ministr financí. Byl jsem první, který snižoval dluh.“



„Vy jste byla starostka v Chýni ne? A kolik jste tam investovala? No vůbec nic! Tak si zavolejte paní starostce, kolik investovala ona za Babiše,“ doporučil poslankyni STAN. Vyjmenoval jí, že v Chýni se teď investovalo 260 milionů a v obci vyrostla „nová krásná hala“ a škola.



Dodal, že obce byly kompenzovány a mnoho prostředků získala i Praha pod vedením primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). „A řeší tam nějaké lavičky vedle tramvají, nebo co tam dělá…,“ snesl na Hřiba. Psali jsme: Stát vám reálně bere skoro dvě třetiny peněz, které vyděláte. Covid? Lidé mají strach z ledna, pár si jich už sáhlo na život, varuje šéf Svobodných Vondráček ČSSD vládu podrží ve věci rozpočtu. Vše mají v rukou komunisté Zeman potápí daňový balíček Babiš zapálil věnec a oznámil, jaké budou Vánoce

