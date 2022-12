„Veselá“ Eva Holubová s Petrem Pavlem. Občan se podivil a schytal to od ní natvrdo

Herečka Eva Holubová se ohradila proti slovům, kterých se dočkala na sociální síti. Důvodem byla zřejmě její podpora generála Petra Pavla pro prezidentský post, která některé uživatele překvapila. „Míval jsem vás rád, ale držte se raději svého kopyta,“ poznamenal například jeden z uživatelů. „Nevím, co je vaše kopyto, že si osobujete právo mi něco přikazovat, vy, který se obáváte, že budete muset poslouchat příkazy a rozkazy, sám hned přikazujete mně, co mám dělat. A vidíte, vlastně vás poslouchám. Držím se svého občanského kopyta,“ uvedla Holubová.

„Tak aby bylo jasno. I herečka je občanka, má občanská práva, povinnosti, občanskou důstojnost. Žila jsem za totality spíše apoliticky, roznášela ilegální noviny, chodila na demonstrace, k výslechům, stýkala se s chartisty, bála se režimu, opovrhovala jsem jím a opovrhovala i sebou, podepsala petici za propuštění VH, Několik vět, pomáhala německým uprchlíkům z NDR, ale uvnitř mne to vlastně nijak nezajímalo, nevěřila jsem v budoucnost a přítomnost mne paralyzovala,“ uvedla Holubová ve svém příspěvku.

„Václav Havel mne zajímal více jako dramatik než jako politik, Sergej Machonin jako divadelní kritik, až Olga Havlová ve mně vlastně začala jakousi ‚občanskou výchovu‘. Byla jsem mladá, 21 let, Olga šla na mne pomalu a jako sebevědomá a hrdá občanka jsem se vyškrábala ze sametové revoluce a už si to nedám vzít, ani žádnou totalitou, ani žádnou vrchností, ale ani svými spoluobčany, kteří tvrdí, že herec nemá právo vyslovit svůj názor, podpořit osobu, které věří, upozornit na ni,“ poznamenala dále.

„Je na druhé straně, jak si to přebere, zda jí půjde o obsah či o moje zařazení ke známým osobám naší země. Nic z toho nemám, ani finanční odměnu, ani žádné jiné výhody. Každý z vás má právo vyjádřit svůj názor, máte-li malý profil, můžete se vyjádřit na mém, a slušně a konstruktivně i tehdy, když se mnou nebudete souhlasit. Musela jsem to napsat, neboť poslední příspěvek vyvolal reakce, které do demokratické společnosti nepatří,“ uzavřela svůj příspěvek.

Co měla Holubová konkrétně na mysli, těžko říct, neboť pod jejím včerejším příspěvkem, kterým vzpomínala na prvního českého prezidenta Václava Havla, jsou jen pozitivní reakce. Zda však promazala ty negativní, známé není.

„Myslela jsem, že dnes nebudu vůbec psát, za chvíli jedu točit. A o tomhle smutném tématu už vůbec ne. Myslím na tebe, Dudynku. A pak mi najednou v mysli vyvstala slova jedné smrtelně nemocné ukrajinské babičky: Neumřu dřív, než skončí válka, a přestávám plakat. Tu radost Putinovi neudělám! Pláču, přiznávám, VH chybí, ale uvědomuju si, že zároveň tu i je. Jeho odkaz, byl vládcem slova, vizionář, nechal nám tu velký odkaz. A říkám si, dneska nic moc nestíhám, ale podívám se aspoň, co o něm píšou na Wikipedii. Svíčka už hoří, slzy tečou, ale mně fotky připomínají chvíle, kdy jsme se smáli. VH byl velmi vtipný muž, proto jsem byla velmi šťastná, kdykoliv jsem ho rozesmála. A on sám mi často říkal, že je šťastnej, když se směje Dáša. Taky mám ráda její smích, ale v jeho vyznání bylo ještě i jakési pokání, neboť věděl, kolik smutku a bolesti, ale i urážek jí přinesl do života. Uvědomuju si, že jeden čas jsem s ním hodně spolupracovala. Vždycky se na ni ptal, kdy přijde, jestli už o tom ví, co tomu říká. Jakoby to nemohlo počkat do večera,“ psala mimo jiné Holubová.

„Bylo to povznášející na něčem s ním spolupracovat, být v týmu, který vedl. Ale taky vyčerpávající a velmi náročné. Už jenom proto, že člověk chtěl obstát. A bytost nejbližší, tu věru nikterak nešetřil. On totiž nešetřil ani sebe, vše dělal systematicky a naplno. Asi s první ženou Olgou největší vlastenci, které jsem poznala, když odmítli výhodnou emigaci. A přitom byl myšlením kosmopolita. Český Pozemšťan, Český Václav. Mám Vás v srdci, mysli i duši, Pane Prezidente a je nás hodně. Svatý Václave a Český Václave, orodujte za nás,“ dodala Holubová.

Je ale také možné, že reagovala na diskusi, jež se objevila pod příspěvekm generála Petra Pavla, který jej zveřejnil na instagramu. Eva Holubová je vyfocena právě s generálem a je tam uvedeno, že jej bude volit. „Vážím si její podpory a těším se na další veselá setkání, protože s Evou je vždycky legrace. Děkuji Vám, Evo,“ píše Pavel.

U obrázku pak jsou slova Holubové: „Chci žít ve své zemi v tomto světě svobodně a v bezpečí. Jsem přesvědčená, že s prezidentem, jakým bude generál Petr Pavel, mám mnohem větší naději."

„To snad nemyslíte vážně, aby nám kromě nynější vlády velel ještě generál? To už ne! To je na odstěhování z republiky. Jenom samé rozkazy, příkazy a my jako ty ovce jenom poslouchat a držet hubu a krok. Míval jsem vás rád, paní Holubová, ale držte se raději svého kopyta. V tom nejste špatná,“ zmínil následně v diskusi jeden z uživatelů.

„Nevím, co je vaše kopyto, že si osobujete právo mi něco přikazovat, vy, který se obáváte, že budete muset poslouchat příkazy a rozkazy, sám hned přikazujete mně, co mám dělat. A vidíte, vlastně vás polouchám. Držím se svého občanského kopyta. Víte, kdo byl Churchill? Muž, který byl premiérem UK a vyhrál spolu s dalšími druhou světovou válku. Současný prezident se chová mnohem arogantněji než kdejaký voják. Chová se jako vrchnost k nám poddaným. Arogancí moci trpěl už Václav Klaus. Věřím, že právě Petr Pavel pro svou disciplinovanost se nebude povyšovat. Víte, že je zároveň vystudovaný diplomat? Prezident nás především zastupuje v cizině a je to vrchní velitel vojsk! Nedaleko od nás zuří válka, je třeba člověka zkušeného, který dokáže zachovat klid a pořádek. Ale třeba tam budete mít pana Babiše se svou zmrzačenou českoslovenštinou, který se tu ani nenarodil, první by utekl, kdyby byla naše země v ohrožení, peníze má i jinde. Pouze do své vlasti prý nesmí. Františku, takové hezké jméno máte, a tak ošklivě se mnou jednáte. Jedna věc je názor, ale ta urážka na konci. V poslední dny adventu," odvětila Holubová.

