„Viděli jsme to ve Francii.“ Migranti a volby. Babiš vystoupil na mimořádné tiskovce

„Jsem moc rád, že mohu dnes oznámit ustanovení nové frakce v Evropském parlamentu, a to Patriotů pro Evropu. My jsme ten záměr oznámili už 30. 6. ve Vídni a od oznámení vzniku frakce zaznívalo mnoho skeptických hlasů, že se nám nepodaří frakci sestavit, že nebude mít žádný vliv, že bude mít málo členů, že jsme nepochopili politiku Bruselu, dokonce že jsme Putinovi kolaboranti. Do toho se zase namontovaly Benešovy dekrety, vůbec nechápu, jadernou energetiku a podobné nesmysly. Všechny tyto a podobné nepravdy zásadně odmítáme,“ sdělil Babiš.

„My jsme do této frakce vstoupili proto, abychom plnili náš program, protože naši voliči a občané České republiky vědí, že my program plníme a taky skládáme průběžně účty. Proto vznikla ta frakce a proto jsme zveřejnili už 30. 6. manifest té frakce, co je její podmínka, aby vůbec v rámci Evropského parlamentu vznikla. A co je hlavní cíl plnění našeho programu? Tak samozřejmě je to za prvé obrana suverenity členských zemí a důraz na národní státy. Za druhé odhodlání bojovat a skutečně řešit problém nelegální migrace a za třetí je to skutečně naléhavá potřeba revidovat Green Deal,“ dodal Babiš.

„Ve frakci Patrioti pro Evropu bude 84 europoslanců ze dvanácti zemí, což považujeme za obrovský úspěch. Patrioti pro Evropu budou po lidovcích a socialistech třetí nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu, to znamená, že bude klíčovým hráčem, a jsme připraveni se zásadně podílet na rozhodování o budoucnosti Evropské unie. Takže náš hlas v Evropské unii bude slyšet. Jako nejdůležitější vidíme prioritu zastavení ilegální migrace. A včera jsme viděli ve Francii, co všechno dokáže udělat migrace s voličskou základnou. Pevně věříme, že v rámci zachování jedinečných kulturních, politických a ekonomických identit členských států EU je klíčové respektovat a posilovat jejich suverenitu, to znamená, že my usilujeme o EU založenou na silných a nezávislých národních státech, nikoliv o federaci ovládanou bruselskými byrokraty, kteří nerespektují vůli a přání občanů EU a žijí zcela mimo realitu všedního dne většiny z nás,“ zakončil Babiš.

Havlíček jej doplnil o svůj názor na některé kritiky, kteří naznačují, jak uvedl, „že se dáváme dohromady s někým, kdo má jiný názor třeba na Rusko nebo na Ukrajinu“. „Především bych chtěl říct, že my jsme nehledali v Evropě spojence nebo strany, se kterými budeme mít stejný nebo podobný názor na Rusko či Ukrajinu. My jsme hledali ty, se kterými budeme mít stejný názor na fungování EU. Jasně bych chtěl říct, že názor hnutí ANO na Ukrajinu se nemění, všichni víte, že jsme odsoudili kategoricky Rusko, a všichni víte, že jsme podpořili drtivou většinu všech opatření, která byla právě na podporu Ukrajiny. A současně dovolte, abych tímto kategoricky odsoudil útok Ruska na Kyjev a na dětskou nemocnici, porodnici. Je to barbarský čin, který nemá žádné ospravedlnění,“ řekl krátce Havlíček.

Premiér Petr Fiala (ODS) k frakci Patrioti pro Evropu, do níž patří ANO, uvedl, že slouží vědomě či nevědomě zájmům Ruska, a ohrožuje tak bezpečnost a svobodu Evropy. Babiš na jeho slova zareagoval, že Fiala je patologický lhář. „Nyní byla debata Biden a Trump. A Biden řekl, že Trump je patologický lhář. Pan Fiala je patologický lhář, stále lže, je to nesmysl. My jsme se nikdy s Ruskem nepaktovali. My jsme nejedli kaviár a nepili vodku v Kremlu jako paní Němcová a pan Kalousek. Můžete se podívat na to, jak to komentoval pan Klaus. My jsme neobjímali jak Nečas s Putinem, my jsme tam nechodili, my jsme tam nikdy nebyli. Za naší vlády jsme vyhostili největší počet ruských diplomatů, takže to je stále ta písnička, které sám pan premiér přece nemůže věřit. Je to nesmysl. Na setkání s panem prezidentem Pavlem pan premiér – jeho strategie je, že porazíme vojensky Rusko. Já bych si to přál. Tak ať to zařídí. Pan prezident Pavel řekl: Ano, je to o míru a možná ještě nenastal čas. My říkáme: Ano, je to o míru a ten čas nastal. Včera zase ten strašný útok na civilisty v Kyjevě, hrozné. Lidé umírají a měli bychom to zastavit. Musíme to zastavit, protože samozřejmě když jsme ohlásili tu frakci, začaly různé nesmysly, Benešovy dekrety, takže mohu o tom mluvit dlouho, ale já myslím, že tomu nikdo nevěří. My máme program do evropských voleb, proto jsme vstoupili do té frakce, chceme prosazovat náš program a skládat účty našim voličům,“ dodal Babiš.

„Mám zjevně pocit, že pan premiér Fiala není možná spokojen s tím, že jsme se kategoricky vymezili proti Rusku, že jsme odsoudili Rusko jakožto agresora. Že jsme podpořili této vládě, vládě Petra Fialy, lex Ukrajina I, II, III, IV, V a VI, což byly zákony, které jednoznačně byly proukrajinské, že jsme odsouhlasili nebo zvedli ruku pro výcvik ukrajinských vojáků v České republice, že jsme to byli my, kdo podpořil ekonomickou podporu, pochopitelně poté i tu vojenskou podporu, že jsme to byli my, kdo byl pro uzavření smlouvy se Spojenými státy. A konečně, pokud si dobře vzpomínám, tak to byl pan premiér Fiala, který nedávno ve Sněmovně řekl, že si váží toho, že jsme udělali výrazný krok a že jsme vyhostili ruské diplomaty. Tak jestliže na jednu stranu toto říká a současně tvrdí, že jsme vědomě či nevědomě proruští, tak poté si myslím, že stupeň jeho zmatenosti už dosáhl vrcholu. Musí si uvědomit to, co říká, a to, jaká jsou fakta,“ dodal Havlíček.