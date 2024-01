„Všichni máme chuť pokračovat.“ Fiala nikoho vyhodit nehodlá

reklama

„Naše vláda je v dobré kondici, povedlo se nám plnit programové prohlášení i v době velkých krizí. V letošním roce se už ukáže, že rozhodnutí, které jsme udělali, byla správná a ekonomická situace se začne zlepšovat,“ odpověděl premiér Fiala na úvodní otázku, v jaké formě je jeho vláda.

To, že důvěra ve vládu klesá, si Fiala vysvětluje tím, že museli dělat nepopulární rozhodnutí jako byl ozdravný balíček a také se projevuje únava společnosti a obavy lidí z toho, co přijde. „To vše se na podpoře mé vlády podepsalo, ale jsem přesvědčen, že lidé uvidí ty věci, které jsme dělali, které byly bolestné, ale v praxi fungují a přináší to lepší život pro všechny,“ doplnil.

O změnách ve vládě, které by mohly přinést větší důvěru lidí, neuvažuje: „Nemyslím si, že máme dělat pořád změny, vláda má fungovat jako tým, to se děje. A kdybych měl pocit, že mám nějakou změnu udělat, tak s tím nebudu váhat,“ uvedl, že nikdo z ministrů není zralý na výměnu. „Nevidím, že by byl někdo unavený, všichni máme chuť pokračovat," řekl.

Vzpomněl, jak se ve vládě Andreje Babiše měnili ministři, například na postu ministra zdravotnictví a stejně to nic dobrého nepřineslo. „Dávám přednost kontinuitě a stabilitě,“ doplnil Fiala.

Uvedl, že vládě se daří ozdravovat veřejné finance. „V loňském roce jsme udělali obrovskou reformu, to byl ozdravný balíček a ten vedl k tomu, že začneme mít konečně zdravější veřejné finance. Budeme plnit maastrichtská kritéria, 2,2 procenta deficitu veřejných financí dosáhneme v příštím roce,“ řekl s tím, že Česká republika tak bude plnit jedno z kritérií pro vstup do eurozóny. „Myslím, že je to úspěch, ze kterého máme mít všichni radost. Lidé to poznají i na snížené inflaci,“ uvedl a připomněl, že přišli do vlády, kdy podíl deficitu k HDP byl přes 5 procent.

V následujícím období slíbil dokončení dalších reforem. „Budeme pokračovat v důchodové reformě, kdy jsme se domluvili na parametrech, a teď ji musíme dokončit legislativně. Začnou se projevovat reformy v oblasti digitalizace. My jsme základní parametry reforem nastavili a teď budeme pokračovat v tom, aby se opravdu projevily v životech lidí,“ pokračoval ministerský předseda.

Následně slíbil také omezení změn daní: „Mluvím za celou vládu, že chceme skutečně omezit počet změn daní a nastavení daňového systému, tak, aby mělo toto prostředí větší stabilitu. My jsme změny daní udělali a myslím si, že toto stačilo. Ta stabilita by teď po zbytek našeho volebního období měla být pro nás důležitá. Věřím tomu, že se situace výrazně zlepší, že jsme v lepším roce a to nejhorší opravdu máme za sebou. To, co jsem říkal ve svém novoročním projevu, o tom jsem přesvědčen. Předvídají to všichni experti a instituce, které se zabývají tím, jak se bude ekonomika vyvíjet. Očekáváme růst ekonomiky kolem dvou procent,“ řekl Fiala s tím, že zvyšování daní by mohlo nastat jedině v případě, že by nastala nějaká krizová situace.

Zmínil, že všechna média psala v posledním týdnu, že klesají ceny potravin. „Tam se ukázalo, že jsem měl pravdu, že ten tlak, který jsme vyvíjeli, skutečně funguje. A funguje i snížení DPH, i když se tomu mnozí včetně opozice vysmívali,“ uvedl a zopakoval, že by měly začít růst reálné mzdy, očekává se růst někde mezi 5 až 10 procenty. „To jsou všechno, myslím si, pozitivní zprávy,“ uvedl ministerský předseda.

Jestli se některým lidem nepovede dobře není podle jeho slov vina jeho kabinetu. „Nezpochybňuji, že někdo může mít a bude mít problémy, ale já jenom připomenu, že to není výsledek práce mé vlády, ale výsledek těch faktorů, kterým tu čelíme, včetně mezinárodní situace, včetně dopadů ruské agrese na Ukrajině, včetně také rozhazovačné politiky předchozí vlády, kterou dáváme do pořádku,“ dodal premiér s tím, že jeho vláda pouze nepřihlížela, že se někdo dostává do potíží, ale rostou náklady na sociální dávky a roste i počet příspěvků na bydlení.

Prozradil také, jak se dívá na večírek na ministerstvu práce a sociálních věcí v den tragédie na FF UK. „Řekl jsem mu, že je potřeba vysvětlit všechny nejasné věci, on musí získat zpátky ztracenou důvěru. Ta událost byla pro nás pro všechny obrovským šokem, všichni jsme řešili, jak ji vyhodnotit, a někdo ji nevyhodnotil dobře. Chyběla dostatečná empatie a on si je toho vědom,“ řekl premiér Fiala s tím, že věří, že se ministru Jurečkovi podaří vše vysvětlit.

