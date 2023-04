„Všichni zaměstnanci ven před barák.“ Petr Holec navrhl, co udělat s ČT

„Česká televize je přežitek. Já tu službu vůbec nekonzumuji, tak proč to mám platit?“ ptá se v XTV.cz komentátor Petr Holec po tom, co byla na základě zadání Rady ČT zpracována analýza týmu mediálního experta Jana Jiráka, která konstatuje, že prezidentské debaty ČT nebyly nestranné a nadržovalo se Petru Pavlovi. Dle Holce veřejnoprávní televize už „jiná nebude“ a mělo by se v ní raději „úplně zhasnout“. Na Kavčích horách by namísto ní podle něj mohl vyrůst například „hotýlek“. Co se týče prezidenta Pavla, Holec očekává, že brzo od něj národ uslyší coming out. Z posledních výroků Pavla totiž pochytil, že se zřejmě chystá odkrýt svoji LGBT orientaci.

v tomto týdnu informovaly ParlamentníListy.cz, nebyly hlavní předvolební prezidentské debaty České televize – podle analýzy, kterou na základě zadání Rady ČT vypracoval mediální expert Jan Jirák se svým týmem – nestranné a ve finálním duelu moderátor Martin Řezníček jasně nadržoval kandidátu Petru Pavlovi.



Rozdíl v přístupu moderátora měl být patrný kupříkladu v reakcích na odpovědi obou kandidátů. „Zatímco Petr Pavel dokončil prakticky všechny své repliky bez přerušení a jen zcela výjimečně ho moderátor usměrnil, Andreji Babišovi moderátor skáče do řeči, a to i promluvami, které ho jednoznačně staví do pozice advokáta Petra Pavla,“ píše se v analýze.



Holec v reakci na článek ParlamentníchListů.cz, který se zaobíral touto analýzou, v XTV.cz podotkl, že to akorát potvrzuje, že měl mít pravdu. „Hned jsem to tehdy napsal, když jsem to viděl. To musel vidět každý. Tu analýzu jsme nepotřebovali, ne?“ poznačil. Podle komentátora to bylo „tak do očí bijící“, že si toho lidé museli všimnout sami.

Nejvíce jej však v této souvislosti zaujala reakce šéfa zpravodajství ČT Zdeňka Šámala, který na jednání Rady výše citovanou analýzu odmítl brát vážně.

„Hovořil o tom, že to je dekontextualizované a bylo vysíláno mnoho jiných pořadů o prezidentských volbách. My jako Rada jsme ale dostali stížnosti na konkrétní dvě předvolební debaty a ty řešíme. V sociálních vědách v současnosti je možné říci, že bylo dekontextualizované kde co, ale nedovedu si představit, jak lze tímto argumentem hájit například to, že jednomu z kandidátů budu skákat do řeči a druhého nechám volně mluvit. Nebo že jednomu kandidátovi budu dávat milé otázky, nahrávky na smeč a druhého otázkami tlačit ke zdi či o jednom dám pozitivní medailonek a o druhém negativní,“ uvedl místopředseda Rady ČT Pavel Matocha pro naši redakci.

„Já bych to chtěl ‚kontextualizovat‘: Byla to prostě od české televize prasárna,“ shrnul na to ve své reakci Holec.



Vrátil se též k nejvíce citovanému momentu debaty České televize, v němž expremiér Babiš prohlásil, že by v případě útoku na Polsko nebo pobaltské státy neposlal do těchto zemí české vojáky na pomoc.



Babiš tehdy v duelu ČT odpovídal na otázku moderátora Martina Řezníčka, zda by Česko mělo splnit své závazky a poslat v případě hypotetického napadení Polska či pobaltských států do těchto zemí například vojáky. „Ne, určitě ne. Myslím si, že je potřeba mluvit o míru,“ prohlásil a dodal, že chce mír, a ne válku, načež však tato svá slova bral zpět a po konci debaty uklidňoval, že by závazky v případě napadení spojenecké země „pochopitelně dodržel“. Jeho slova však již tehdy nabrala pozornost i v zahraničí a především u našich polských sousedů vyvolaly výroky nemalé pozdvižení, které poté musel „žehlit“ při svém setkání se svým protějškem Andrzejem Dudou i tehdejší prezident Miloš Zeman.



Mezinárodní kauzu dle mínění Holce nezpůsobil svou odpovědí Babiš, ale moderátor ČT, jelikož se expremiéra na takovouto otázku v debatě ptal i přesto, že to podle komentátora není otázka pro uchazeče o prezidentskou funkci. „V Český televizi honili Babiše, že způsobil mezinárodní kauzu. To ale způsobil Řezníček!“ míní.

Česká televize si podle komentátora bude chtít vypracovat protianalýzu. Pro ČT navrhuje radikální řešení: „Všichni zaměstnanci ven před barák, a pokud se rozhodneme, že ČT chceme živit, tak nábor všech nových lidí.“



„Pane Holče, a když jste tak statečný, proč jste se nepřihlásil do volby nového ředitele ČT?“ ptal se na to moderátor a člen rady ČT Luboš Xaver Veselý. „Tak kdybych se hlásil na ředitele ČT, tak bych tam nemohl zhasnout. To bych si zhasl vlastní barák,“ namítal komentátor s tím, že by „tam nejraději zhasl úplně“. Na Kavčích horách by místo České televize podle něj mohl vyrůst například „hotýlek“ a Veselému rozporoval, že česká veřejnoprávní televize už „jiná nebude“. „Je to přežitek. Já tu službu vůbec nekonzumuji, tak proč to mám platit?“ nenechal se obměkčit.



K samotné analýze se nyní dle Veselého vyjádří její generální ředitel Petr Dvořák a pak se vše projedná ještě jednou.



„Oportunista“ Pavel



Následně se debata stočila od ČT, avšak jejím ústředním tématem zůstal prezident Petr Pavel. Řešila se totiž jeho kritika nepřipojení Česka k žalobě na Maďarsko ohledně práv LGBT+ komunity. „Můj osobní názor je, že jsme se připojit měli. Co vedlo vládu k tomu, že se toho zřekla, na to se musím premiéra zeptat,“ řekl Pavel.

„To je tak odporný alibista, ten člověk. A oportunista. Proč nám to vůbec říká? Chápete, proč nám to vůbec říká? To je fakt mistr banality,“ hledal na to Holec těžko slova.

„Ti tři předchozí prezidenti, každý jinak a pro jinou skupinu lidí, byli opravdu osobnosti – autentičtí. Tenhleten ale, to je neštěstí. Sledoval jsem ho, když měl tiskovku v Bruselu. A co dvě věty, to perla banality. To je fakt smutný,“ zhodnotil dále novou českou hlavu státu s tím, že něco takového není vůbec v prezidentově kompetenci a neměl by nás tak „s tím obtěžovat“.



Vše ale třeba ještě bude mít dohru. „Ledaže Pavel chystá coming out v rámci LGBT agendy,“ nastínil Holec, že by brzy mohl prezident národu odkrýt svoji menšinovou sexuální orientaci a prohlásit třeba to, že je „nebinární“. „To v sobě můžete objevit kdykoliv,“ zaznělo, načež si Xaver přisadil, že když „mu to přítel po boku poradí“, tak k tomuto dojít skutečně může.

