„Všimněte si, co neřekl.“ Havlíček dal gól Baxovi z ODS

Podle průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News by hnutí ANO v současnosti získalo 32,5 % hlasů, koalice Spolu pak 20,1 %. Na třetí příčce se drží hnutí SPD s podporou 12,1 %. Do sněmovny by se podle průzkumu dostalo také STAN s 10,8 % a Piráti, jimž by dalo hlas 9,2 % voličů. Hnutí Stačilo! by získalo 7,1 %.
Naopak Motoristé sobě s 4,7 % zůstávají těsně pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny. Hnutí Přísaha se aktuálně pohybuje jen na 2,4 %.
Baxa se vyjádřil k aktuálnímu volebnímu průzkumu s varováním, že letošní volby budou mít zásadní význam. „Opravdu v těch volbách jde o všechno, protože poprvé hnutí ANO a SPD otevřeně hovoří o společné vládě. Hnutí SPD otevřeně hovoří o vystoupení z EU, zpochybňuje naše závazky, takže opravdu v těch volbách jde o všechno,“ prohlásil Baxa.
A zdůraznil: „Jsme připraveni velmi důsledně, všemi prostředky, všemi kanály říkat, že v těchto volbách jde o všechno, protože se může změnit orientace naší země,“ dodal ministr.
Na otázku moderátorky Terezie Tománkové, zda takové strašení vládou jiných stran voliče přesvědčí, Baxa reagoval: „Tím nestrašíme. To je realita, to není strašení. Lidé mají reálný důvod se obávat. SPD mluví o vystoupení z Evropské unie, o referendu o vystoupení z EU. SPD je strana, která vlastně fandí Putinovi. Hnutí ANO chce být ve vládě s tím, kdo toto prosazuje,“ pravil Baxa.
„Myslím si, že to už jsou opravdu vážné signály. My máme velmi silný program i v jiných částech, bude brzy zveřejněn. Ale toto je znamení toho, že v těchto volbách jde o všechno. O bezpečnou stabilní zemi, která je pevně ukotvená v západních strukturách. A to ani ANO, ani SPD zjevně nechtějí,“ řekl opakovaně Baxa.
Na Baxova slova reagoval místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček: „Tady je úplně typicky vidět ta totální vyprázdněnost Spolu a ODS. Všimněte si, že pan ministr neřekl jedno jediné slovo, co chtějí dělat, jak to chtějí dělat. Pouze se trefuje do těch ostatních a spekuluje, kdo co kde s kým udělá. My nevyjednáváme s nikým. Soustředíme se na to, že chceme přesvědčit lidi, že chceme napravit ekonomické průšvihy této vlády. Chceme se pustit do cen energií, zabezpečit bydlení a vrátit důvěru občanů ve stát a ve státní instituce, což tato vláda úplně zazdila. Snažíme se vytvořit dostatečnou bezpečnost, jak vnitřní, tak vnější, a chceme řešit otázky zdravotnictví,“ zdůraznil Havlíček.
Hnutí ANO by podle aktuálních volebních modelů zatím samo vládu nesestavilo. Pokud by se volby konaly nyní, potřebovalo by ke své vládě koaličního partnera, možná i dva.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Na otázku, zda je možná vláda s SPD, Havlíček odpověděl: „My jsme od rána do večera v kampani, zatímco koaliční poslanci si užívají dovolených. My od rána do večera brázdíme za lidmi po Česku. Lidé chtějí zásadní věc – aby to, co jim slibujeme, aby bylo splněno. Na rozdíl od této vlády, která naslibovala hory doly, ale nesplnila nic. Lidé chtějí, abychom vytvořili takovou vládu, která své sliby – v oblasti hospodářství, zdravotnictví, školství či sociálních služeb – dodrží. My musíme udělat vše pro to, aby se náš program naplnil, a pokusit se přesvědčit případné koaliční partnery, aby jej akceptovali.“
V tom, zda by hnutí ANO podpořilo referendum o vystoupení Česka z EU nebo z NATO, má Havlíček jasno: „Jasně jsme řekli, že to je červená linie. Ani vystoupení, ani referendum nebudou. Tečka.“
Tomio Okamura zdůraznil, že SPD chce být součástí vlády. „Každá strana, která by nechtěla být součástí vlády, podvádí voliče,“ podotkl. Zdůraznil, že hlavními cíli SPD jsou také levnější energie, dostupné bydlení, kvalitní a cenově přijatelné potraviny, důstojné valorizace důchodů i dostupná zdravotní péče.
Tomio Okamura
Podle Okamury, klíčovým bodem však zůstává zákon o referendu – včetně možnosti hlasování o mezinárodních závazcích České republiky. „My se nemůžeme vzdát priority přímé demokracie, když ji máme v názvu. Spíš se divím, že to někomu vadí, protože SPD nenavrhuje, že vystoupíme z EU. My říkáme, že pokud si občané seženou podpisy a budou chtít vyvolat referendum, je to jejich demokratické právo,“ zdůraznil předseda hnutí SPD.
Dodal, že hnutí SPD zůstává velmi kritické k současné politice Evropské unie. „Green Deal, emisní povolenky a migrační pakt opravdu nepodporujeme. Podporuje je vláda, a to je problém,“ vysvětlil Okamura.
Baxa se v Partii opřel do Andreje Babiše, že za jeho vlády byl schválen Green Deal. Naopak Havlíček současné vládě vyčetl schválení nového systému emisních povolenek ETS 2, který se rozšiřuje a od roku 2027 se bude týkat vytápění domácností a dopravy.
Vládní poslankyně Šebelová reagovala na slova Havlíčka, že vládní politici nechodí mezi lidi. „Jako STAN jsme mezi lidmi intenzivně a denně – to si tedy vyprošuji takové komentáře, ty si odpusťte,“ ohradila se.
Zároveň varovala před rizikem, že by se do příští vlády dostala strana prosazující vystoupení z Evropské unie a z NATO. „To považuji za nebezpečné,“ řekla Šebelová.
A že „Starostové“, jak řekla, vidí budoucnost v pokračování současné vládní koalice i ve spolupráci s Piráty. „Může být varianta i taková, že vláda vznikne na podobném půdorysu, jako je teď, tedy se Spolu a s Piráty. Kde bychom chtěli, aby hlas ‚Starostů‘ byl silnější. Abychom ve vládě měli silnější slovo, aby vláda měla víc energie a aby byla odvážnější,“ poznamenala Šebelová.
Podle ní je čas na zásadní změny. „Abychom konečně třeba přijali euro, zahájili boj s dezinformacemi, přijali různá manželství pro všechny a věnovali se krokům, jak posunout Českou republiku dopředu,“ pravila Šebelová
Poslankyně se ohlédla za uplynulým volebním obdobím a hájila dosavadní práci vlády. „Vláda, kterou jsme tu vedli čtyři roky, byla dobrá, protože opravdu těch problémů, které jsme museli řešit, byla celá řada. Myslím si, že naše vláda se s tím opravdu vyrovnala statečně. Myslím si, že není důležité, kdo bude mít kolik na pásce, ale abychom dokázali společně postavit vládu na tom demokratickém půdorysu. Aby tady nebyly vůbec ani úvahy o tom, že někdo bude vypisovat referendum o vystoupení z Evropské unie nebo z NATO,“ vyjádřila svůj názor Šebelová.
Načež Karel Havlíček opět zopakoval postoj hnutí ANO k Evropské unii. „Samozřejmě, že ji kritizujeme – na rozdíl od vás. Protože chceme, aby se EU zlepšila. Zatímco vy strkáte hlavu do písku. Hnutí STAN, konkrétně vaši europoslanci – to je vážně výkvět. Co tam provádějí? Vy servilně kývete na vše, co se v EU stane. To je daleko horší, než když někdo navrhuje řešení,“ prohlásil Havlíček v reakci na slova Šebelové – ta opakovaně vykřikovala, že to není pravda.
Baxa trval na tom, že otázka evropské orientace je pro Českou republiku existenční záležitostí.
Rozprava se vyhrotila. Havlíček kontroval tím, že by se vládní politici měli raději věnovat vlastním problémům. „Dozimetry, kampeličky, bitcoiny,“ připomněl – a vyvolal ostrou slovní přestřelku, během níž se obě strany začaly navzájem obviňovat z kauz. Šebelová se ohradila zejména proti tomu, že Havlíček zmínil aféru Dozimetr.
Debata se následně přesunula k bitcoinové kauze. Baxa zdůraznil, že vláda činí všechny kroky k jejímu objasnění a že ve věci konají orgány činné v trestním řízení.
Na jeho slova navázala Šebelová, podle níž se do celé věci zapletla ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS). „Ve věci koordinátora se do toho Eva Decroix zapletla,“ podotkla Šebelová s odkazem na odchod Davida Uhlíře, který měl objasnění případu koordinovat. STAN patří mezi vládní strany, jež jsou ke kauze nejkritičtější.
Předseda SPD Tomio Okamura pak přitvrdil. „Fialova vláda a ministryně Decroix z koalice Spolu říkají, že zveřejní časovou osu toho případu... ale vážně – jak dlouho budou dělat z lidí idioty? Vy tu časovou osu od začátku znáte. Vy jste to celé od začátku na ministerstvu připravili. Připravili jste legalizaci miliardy z výnosů těžké trestné činnosti. A ta zásadní otázka stále zůstává – kde je těch zbylých jedenáct miliard?“ nakladl naléhavý otazník Okamura.
autor: Natálie Brožovská