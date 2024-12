„Vylhaný rozpočet.“ Zbystřit by měli podnikatelé. Ekonom Pikora rozebral, co vláda zplodila

Ke sněmovnou schálenému rozpočtu pro rok 2025 se velmi kriticky vyjádřil emeritní ministr financí Miroslav Kalousek. Pomohl si vzpomínkou na odlišné vystupování Zbyňka Stanjury z doby, kdy vládu řídil Andrej Babiš a státní kasu Alena Schillerová. „Vzpomínám, že když vláda Andreje Babiše zapracovala do návrhu rozpočtu úmyslně nepravdivou položku z neexistujícího zákona o digitální dani, byli jsme to zejména Zbyněk Stanjura a já, kdo jsme z opozice ostře protestovali, že je to zcela nepřípustný faul při tvorbě rozpočtu,“ uvedl. Pak ale vyjádřil své zklamání ze Zbyňka Stanjury, verze 2024: „Nikdy by mě nenapadlo, že za pár let udělá vláda Petra Fialy to samé a v řádově větším rozměru. Je to stejně nepřijatelné a odsouzeníhodné jako tenkrát. Jenom je toho desetkrát víc...“

Vzpomínám, že když vláda @AndrejBabis zapracovala do návrhu rozpočtu úmyslně nepravdivou položku z neexistujícího zákona o digitální dani, byli jsme to zejména @Zbynek_Stanjura a já, kdo jsme z opozice ostře protestovali, že je to zcela nepřípustný faul při tvorbě rozpočtu. Nikdy… https://t.co/EtP0Mq9f8p — Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) December 4, 2024

Anketa Jak hodnotíte opatření, která v době nejhoršího covidu přijímala vláda České republiky? Přehnaná 61% Přiměřená 36% Nedostatečná 3% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 3562 lidí ekonoma Vladimíra Pikoru s dotazem, zda Stanjurův názor sdílí. „Rozpočet je šílený,“ odpověděl Pikora. Podle něj jde o „předvolební rozpočet, který má voličům ukázat, jak vláda plní svoje sliby a jak je šíleně ‚úspěšná‘, když má deficit ‚jen‘ 241 mld. Kč.“ Takto vysoký schodek rozpočtu označil Pikora za brutální a poznamenal, že před šesti lety by za stejně vysoký deficit ve vládě padaly hlavy. Ekonom připodobnil Stanjurův výkon k tomu, kdyby se dítě chlubilo, že místo pětky dostalo jen známku čtyři minus. Vláda by se za takový rozpočet podle něj měla stydět. Vyjádření Miroslava Kalouska na adresu Stanjurova rozpočtu hodnotí Pikora jako správné a pravdivé.

Horší je ale podle Pikory to, že rozpočet je podle něj sestaven úmyslně vylhaně a je socialistický. „Třeba vláda počítá s tím, že ekonomika poroste v příštím roce o 2,7 %. Tomu snad nemůže nikdo věřit. Všichni vidíme, co se děje v Německu. Průmysl padá, propouští se. Americké banky už očekávají, že česká ekonomika poroste jen 1,7 % a některé čekají ještě míň. Já si myslím, že nakonec budeme rádi, pokud porosteme o více než jedno procento,“ dává jako příklad. Podle Pikory se nadhodnocení příjmů v rozpočtu může šplhat až do výše desítek miliard korun. Upozornil také na již dříve zveřejněné výtky Národní rozpočtové rady, že v rozpočtu mohou být další díry za desítky miliard korun. „Je to prostě podvod, který se ukáže podvodem až po volbách, ale tou dobou odpovědní lidé už nebudou nikoho zajímat,“ dodal Pikora.

Za hlavní poražené rozpočtem pro rok 2025 označil ekonom Vladimír Pikora živnostníky. „Z mého pohledu se zdá, že to chce vláda podnikatelům zase osladit, aby se všichni raději nechali platit státním sektorem a přes vládu teklo ještě více peněz. Kdyby to vláda myslela s rozpočtovou odpovědností vážně, tak by ten deficit byl maximálně třetinový,“ řekl. Za vítěze rozpočtu pak označil „neziskovky a podobné přísavky“.

Redakce ParlamentníchListů.cz se Vladimíra Pikory zeptala i na tzv. „Kalouskovu složenku“ a na to, co by dnes asi občané řekli na to, kdyby jim podobná složenka přišla od Zbyňka Stanjury. „Já myslím, že voličům SPOLU to je jedno. Říkají Babiš lže, tak Fiala musí taky. Když vidím průzkumy, ODS zatím na nule není a pochybuji, že někdy bude. A voliči opozice jsou naštvaní i bez složenky,“ uzavřel.

Psali jsme: Srabi a zbabělci v ODS. Po „ocenění“ Pekarové se utrhl Holec a promluvil Premiér Fiala: Reforma financování školství potrvá roky „Evropa páchá ekonomickou sebevraždu a ještě si u toho tleská,“ říká expert Svobodných Robert Vlášek Český průmysl ukazuje, že tradice a technologie jdou ruku v ruce