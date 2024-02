„Vyřídím si to s ním. V Ostravě.“ Novotný už to zase zkouší na Zahradila

reklama

Poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil z ODS, který před časem oznámil, že v europarlamentu končí jako šéf klubu ODS a kandidovat již dál nebude, potěšil Miloše Zemana svou návštěvou v jeho kanceláři v Jaselské ulici v Praze.

O to, že jejich setkání bylo příjemné, se podělil prezident Miloš Zeman s veřejností na svém facebooku, kde také zveřejnil společnou fotografii se Zahradilem a krátkým komentářem. „Srdečně jsem ve své pražské pracovně přivítal europoslance ODS Jana Zahradila. Rád hovořím s inteligentními lidmi, kteří mají jasné názory a neschovávají se za falešné krasořeči,“ napsal ve středu odpoledne na sociální síť.

Stejně tak se společným snímkem pochlubil Zahradil na Instagramu s popiskem „Ex-prezident a jeho ex-volič“.

Starosta městské části Praha-Řeporyje reflektoval jejich schůzku velmi ostrými slovy na platformě X, kde nešetřil na adresu Zahradila vulgarismy a zalitoval, že není reálné, aby byl za to z ODS vyhozen. „My ho nemůžeme vyhodit. Stejně jako nemůžeme vyhodit mě. U obou je důvod jiný. Honzin je sice císař bezohlednosti ke straně a čínská filcka. Ale ten ubožák také tu stranu zakládal,“ napsal Novotný.

Následně vzkázal, že si se Zahradilem jeho chování vyřídí při první příležitosti z očí do očí. „Vyřídím si to s ním na kongresu v Ostravě. Forma se mu líbit nebude. Koště,“ uvedl řeporyjský starosta.

Že Novotný nemá Zahradila v oblibě, je dlouhodobě zjevné. Není to tak dlouho, co jej označil za „nácka“. „V pražské ODS se nikdo neraduje, že nácek, pardon, Zahradil končí. Vždycky mi říkali, ser na něj, proboha, všichni jsme rádi, že je pendluje přes Benelux a nevysírá tady. On bude chtít s pomocí Jany do Sněmovny. Sehraná dvojka, už mě jednou sekla. Zase nebudu na kandidátce, tentokrát s čistým rejstříkem. Se něco vymyslí. Oni dva vždycky něco vymyslí. Ale Pavel už je dospělý a rozhodl se trávit život s dětmi, a ne politikařením. Když jsem tehdy zůstával v ODS po velké, těžké dohodě, měl jsem dvě podmínky: ublížím politicky Černochové, pokud dokážu vybudovat si tu příležitost, a Zahradilovi i lidsky,“ napsal starosta loni v červnu na sociální síti Twitter.

Reagoval tak na tiskovou konferenci ODS, kde vystoupil premiér Petr Fiala spolu s europoslancem Janem Zahradilem. Ten zde oznámil, že na europoslance příští rok kandidovat nebude, ale v ODS nadále zůstává. V čele klubu europoslanců ODS ho má vystřídat Vrecionová.

