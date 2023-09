„Vždyť jste mi dal slovo.“ Ševčík na ČT, Železný měl zase problém. Další host z něj už nemohl

Debata o konsolidačním balíčku v pořadu Události, komentáře ČT24 začala ostrou přestřelkou mezi děkanem VŠE Miroslavem Ševčíkem a moderátorem Jakubem Železným, který řešil Ševčíkovu „komunistickou minulost“ a kdo ho do debaty poslal. Další host ve studiu Patrik Nacher (ANO) měl nejdřív oči v sloup a pak dal hlavu do dlaní.

„Vy jste byl členem komunistické strany, mluvil jste na kongresech ODS, to bylo v dobách, kdy pan Nacher už nebyl v ODS, byl jste expertem Trikolory a teď jste tu vyslán SPD," začal Železný.

„Abyste se v tom vyznal, já vám to vysvětlím. Já jsem tady sám za sebe a za občany, kteří mají rádi naši zem a chtějí návrat k prosperitě a chtějí udržet názorovou svobodu, což se tady mnohdy nedaří. A svobodu vyjádření a nejsem tady za žádnou instituci ani za Vysokou školu ekonomickou, akorát mě požádali dneska, jestli bych sem šel. Byl jsem požádaný lidmi, kteří pracují v Poslanecké sněmovně a jsou spojeni s opozicí," poznamenal Ševčík.

Miroslav Ševčík ve vysílání České televize.

„S SPD," doplnil Železný.

„Ne, s Trikolorou, s SPD a dalšími," dodal dále Ševčík.

„Promiňte, Trikolora, nezlobte se, pane Ševčíku, ale Trikolora momentálně ve Sněmovně není, byť má memorandum o spolupráci s SPD," zareagoval Železný.

„Ještěže jste to řekl, protože byste to taky mohl zapomenout. Je memorandum o spolupráci mezi SPD a Trikolorou a já nejsem členem žádné politické strany. Jestli vám vadí, že jsem tady..." oponoval Ševčík. „Já jsem to neříkal," bránil se Železný.

„Já na to jenom upozorňuji, protože z toho vašeho úvodu by to mohlo vyznívat," dodal Ševčík. „Já jsem řekl pouhá fakta," pokračoval Železný. „Já vám sděluji, že nejsem členem žádné politické strany," podotkl Ševčík.

Miroslav Ševčík v pořadu Události, komentáře.

„Nevím, proč to říkáte, když vás z toho nikdo nenařknul, nebo neobvinil. Já jsem říkal, že jste byl v komunistické straně, což je pravda, že jste mluvil na kongresech ODS, to je pravda, že jste se prezentoval jako poradce Trikolory... Byl jste expertem Trikolory," pokračoval Železný.

„Já jsem byl expertem Trikolory do roku 2022..." vysvětloval Ševčík. „Takže byl. No, byl! A teď jsme požádali SPD a SPD sem do našeho pořadu vyslala vás, to jsou fakta," nenechal se odbýt Železný. „No a co?" zareagoval Ševčík. „No, nic, já jsem to chtěl vysvětlit. Já jsem neřekl, že to je špatně," dodal Železný.

„No a co?" ptal se Ševčík. Další host ve studiu Patrik Nacher (ANO) již měl hlavu v dlaních a díval se do stolu. „No a nic," podotkl Železný.

„Zbytečně jste ztratil čas," reagoval Ševčík. „Tak proč se rozčilujete?" ptal se Železný. „Já se vůbec nerozčiluju," dodal Ševčík. „Ale vypadalo to tak," pokračoval Železný. „Možná to tak vypadá, ale já se tomu musím usmívat, nic jiného nezbývá, než se nad tím smát. A zbytečně ztrácíme čas, místo..." řekl Ševčík.

„Já vám nechávám slovo, abyste neříkal, že vám ho beru, abyste neříkal, že tady není svobodný prostor pro diskuzi," reagoval Železný.

Patrik Nacher dává oči v sloup při přestřelce Miroslava Ševčíka s Jakubem Železným.

„Tak já začnu. Takže ten konsolidační balíček," řekl Ševčík. „Jestli dovolíte, tak já bych nejprve položil otázku," opáčil ale moderátor. „Tak říkáte, že mi necháváte slovo," reagoval Ševčík. „No dobře, ale tak je nějaký princip toho, že když jste přišel, tak já vám položím otázku a pak vám to slovo rád nechávám," podotkl Železný. „Ale když jste řekl, že mi necháváte slovo, tak já jsem chtěl začít mluvit k problému," reagoval Ševčík.

„Ale k problému, který jsem ještě nenastolil," sdělil Železný. „Já myslím, že ten problém je jasně nastolený, je to konsolidační balíček. Konsolidační balíček, který má upravovat 62 zákonů, který se považuje za vlastně jakýsi soubor opatření, by se dalo říct, který jsme tady zažívali, a protože znám tu dobu, a vy ji znáte také a váš táta ji zná také, co tady bylo v 80. letech, tak víte, že tady byl soubor opatření, tento ozdravný balíček žádným ozdravným balíčkem není, je to otravný balíček, je to až dezolátní balíček, který bude mít negativní vliv na dopad životní úrovně všech obyvatel naší země. Možná na jedno dvě procenta těch nejbohatších tak nedopadne, ale na všechny ostatní dopadne, včetně firem, a koneckonců i na ten státní rozpočet," podotkl Ševčík.

„Já čekám, jestli budete pokračovat," řekl Železný, když se Ševčík odmlčel. „No můžu pokračovat klidně dál, jestli chcete," zareagoval Ševčík. „Já nechci. Hlavně bych byl velice nerad, pane Ševčíku, kdyby tady zaznívaly jakékoliv argumenty ad hominem, děkuji vám," zakončil tuto přestřelku Železný a pustil ke slovu další.

