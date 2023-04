„Vždyť stáli vedle sebe.“ Pekarová v ČT napadala opozici tak, že se zarazil i moderátor

Za vyhrocené vztahy ve Sněmovně může hlavně boj opozičních stran mezi sebou, nikoli opozice s vládou, tvrdila v pořadu Interview na ČT24 předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), čímž u moderátora Takáče vyvolala pozvednuté obočí. Jediné, čím by se takovému chování a dlouhým obstrukcím opozice dalo zamezit, je podle Markéty Pekarové Adamové změna jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Kromě jiného také mluvila o tom, kdy začne vláda uzdravovat rozpočet. „Je naší ambicí, aby lidé nepadali do chudoby a na dno. A to si myslím, že se nám velmi daří,“ míní.

reklama

Úvodem se šéfka Sněmovny věnovala vyhroceným vztahům ve Sněmovně. „Opozice mi vyčítá, že ona sama nerespektovala jednací řád a řídícího schůze. Je to, jako když se dítě vymlouvá na svého spolužáka nebo kamaráda, že rozbil okno on,“ řekla ke svému vyjádření, že opozice je „dětinská a destrukční“.

Moderátor Daniel Takáč namítal, že nelze za dětinské označovat skutečnost, že opozice má na své postupy ve Sněmovně právo, a dodal: „Prostě se jim nelíbíte, to se v politice stává,“ rozhodil rukama. „Oni rozbili okno a ukazují prstem na mě, že já za to mohu,“ komentovala zpětně situaci ze začátku března, kdy byl předsedovi ANO Andreji Babišovi u řečnického pultu během sporného projednávání mimořádné valorizace vypnut mikrofon, na protest se k němu připojili další předsedové opozičních stran a poslanci.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



předsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Vyhrotili situaci do té míry, že okupovali řečniště, zbývalo už jen fyzické vzájemné napadání. Oni chtěli nechat tu situaci dojít do fáze, kdy už budou vyvedeni. O to jim šlo. Není to boj koalice a opozice, ale boj opozičních hnutí mezi sebou o tu pozornost, o to, kdo bude tou větší opozicí,“ míní. „Ale stáli vedle sebe,“ pozastavil se Takáč, že jejich postoj spíše vypadal v souladu. „Pan Okamura to v titulcích médií vyhrával se svým nejdelším projevem, tak ho chtěl pan Babiš něčím předčít, tak vyhrotil situaci v tomhle směru a Okamura okamžitě přispěchal, aby u toho nechyběl,“ trvala politička na svém.

„Stávající opozice se rozhodla být destruktivní, nikoli konstruktivní. Je to její politika tak fungovat. Takže dohoda se s ní hledá složitě. Je to také opravdu dáno tím, že se Andrej Babiš po debaklu v prezidentských volbách rozhodl oslovovat část spektra, kterou do té doby oslovoval Tomio Okamura nebo ti, kteří se do Sněmovny nedostali, což je nejradikálnější proud na české scéně. Tím on radikalizuje, jakým způsobem se ve Sněmovně chovají,“ uvedla.

Psali jsme: To nešlo. Vypnuté mikrofony. Havlíček popsal zážitky ze Sněmovny

Půlnoční vzpomínka na sněmovní noc s Pekarovou: Musel zasáhnout premiér

Anketa Chcete, aby byl Andrej Babiš znovu premiérem? Chci 81% Nechci. Odmítám Fialovu vládu, ale Babiš už ne 16% Nechci. Jsem příznivcem Fialovy vlády 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12758 lidí

Jediné, čím by se takovému chování a dlouhým obstrukcím opozice dalo zamezit, je podle Markéty Pekarové Adamové změna jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

Následovalo téma ekonomické, a sice hospodaření státu. Stínová ministryně financí Alena Schillerová (ANO) očekává novelizaci státního rozpočtu.

Podle informací Pekarové Adamové nebude vláda předkládat nový rozpočet na letošní rok: „S ministrem Stanjurou jsem mluvila v tomto týdnu o výsledcích hospodaření, o rozpočtu a on nás ubezpečil, že nepředpokládá, že by to bylo nutné,“ citovala odhad ministra financí. „Takže vláda má tok peněz pod kontrolou?“ ujišťoval se Takáč. „Bezpochyby,“ uvedla Pekarová Adamová.

A připomněla chystaný konsolidační balíček. „Bude obsahovat celou řadu kroků, které tu neudržitelnou situaci budou řešit. Za TOP 09 říkám, že 70 miliard, které vláda plánuje najít na úsporách, v rozpočtu je podle nás málo, chtěli bychom mířit minimálně ke 100 miliardám, a měli bychom být ještě ambicióznější, myšleno do budoucích rozpočtů,“ podotkla předsedkyně TOP 09.

Exministr financí a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek psal na svém twitterovém účtu o tom, že příčinou těchto problémů není ani pandemie, ani válka, ale „vládní rozpočtový populismus“, a uvedl, že „vládní hospodářská politika je pod psa“.

Skončí vládní rozpočtový populismus? „Vláda dělá všechny kroky, aby udržela sociální smír, je to naší ambicí, aby lidé nepadali do chudoby a na dno. A to si myslím, že se nám velmi daří. Teď musíme zajistit, abychom vlakem, který minulá vláda rozjela proti zdi, abychom do ní nenarazili, vybrali tu zatáčku a nezpůsobili katastrofu pro ty nejslabší. To je ta rozpočtová odpovědnost,“ sdělila. Na Kalouskův argument, že právě rozpočtová odpovědnost vládě chybí, řekla: „O tu usilujeme.“

Psali jsme: Konečná po demonstraci: Nepěkné věci o Pekarové i Prouzovi. Ukáže se Fiala někdy jako chlap? „Musí ze Strakovky!“ ANO, SPD a ulice do obří akce proti Fialovi? Je zde výzva Vaše poslední cesta na Tchaj-wan, paní Pekarová... Expremiér odhadl, co přijde „To nemáte peníze?“ Pekarová ohrnula nos. A navíc...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.