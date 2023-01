„Wollnera vyhodit. Okamžitě!“ Karta se obrátila a z Hradu zahřmělo

Vedoucí Kanceláře prezidenta Vratislav Mynář v rozhovoru pro XTV okomentoval vývoj kauzy, v níž šéf Reportérů ČT čelil obvinění z bossingu, šikany podřízených, sexuálního obtěžování a nově jej očistila komise České televize, když došla k závěru, že žádný trestný čin nespáchal. Mynář si výsledky vyšetřování komise vysvětluje tím, že se ředitel veřejnoprávní televize Wollnera „bojí“. „Pan Wollner by měl být okamžitě vyhozen, bez ohledu na to, co říká komise,“ míní hradní kancléř.

Komise, kterou sestavila České televize, nakonec nedošla k závěru, že novinář Wollner spáchal jakýkoli trestný čin; nadále však zůstává odstavený od své práce v České televizi. Na zasedání Rady České televize to řekl ředitel komunikace a obchodu Vít Kolář s tím, že si policie vyžádala materiály. Též bylo na Radě ČT zmiňováno, že i Mynářova paní má s Wollnerem podobnou nemilou zkušenost.

Hradní kancléř se nad závěry komise České televize, že Wollner se nedopustil ničeho závažného nevěřícně pousmívá. Popsal, co si o celé záležitosti nyní myslí: „Už jsem říkal minule, že má paní tu podobnou zkušenost měla, a já si za tím stojím. My jsme se o tom několikrát bavili, když moje manželka byla bezdůvodně odejita z České televize, tak mně občas samozřejmě říkala ty historky a jaké tam byly vztahy.

O tom, že komise České televize rozhodla, že se Wollner nedopustil žádného trestného činu si proto myslí své: „To je jenom důkazem toho, co mi dřív moje paní říkala. A mě strašně zaráží, jak si to prostě Česká televize řeší po svém. Založí si nějakou komisi a tam řeknou, že žádný trestný čin se nestal. Tohle přece není normální. O tom rozhoduje policie a státní zastupitelství a následně soud,“ pozastavoval se Mynář.

„Dnes máme třináct osob, které podle médií byly ochotny vypovídat o praktikách v České televizi, v tomto případě u pana Wollnera, ale jak zjišťujeme, tak u paní Fridrichové to není jinak. A pokud třináct osob takto vypovídá, to už není náhoda a pan Wollner by měl být okamžitě vyhozen z České televize, ale okamžitě! Bez ohledu na to, co říká komise. A počkat na vyšetřování, zda se trestný čin stal nebo nestal,“ pokračoval Mynář.

„Komise udělala nepříjemnou záležitost vzhledem k těm třinácti lidem, kteří ochotně vypověděli pod příslibem anonymity. Jestli jsem v médiích správně viděl, že pan Wollner říká, že na ta obvinění může reagovat zprávami, tak on jasně ví, od koho to obvinění vzešlo. Je pro mě naprosto skandální, že tohle komise vůbec dovolí,“ hrozil se Vratislav Mynář. Výpověď jeho manželky není podle jeho slov zahrnuta ve zmíněných třinácti výpovědích, ale byla by čtrnáctá v pořadí.

Mynář naznačil, že Wollner to vede stylem kázat vodu a pít víno. „Pořad pana Wollnera léta odsuzuje lidi bez toho, aniž by o tom byl jediný důkaz. On dělá vždy účet bez hostinského. Na někoho si vždy ukáže, toho odsoudí, pomluví, dehonestuje, ten člověk je veřejně mrtvý, až pak následně možná probíhají nějaká trestní stíhání a vyšetřování orgánů činných v trestným řízení. Takhle to on dělá celý život.

Ted je samozřejmě paradoxem, že ten, kdo ze sebe dělal ten morální maják, než se objevilo mňoukání a všechny věci s tím spojené. To je naprosto nepřijatelné. Kdyby to bylo u nás v úřadě, já bych pana Wollnera okamžitě vyhodil. Dokážete si představit, že by na mě bylo něco podobného, třeba od pěti lidí? To už bych možná seděl ve vazbě,“ řekl Mynář.

Zároveň konstatoval, že to je velké pochybení i ze strany managementu České televize: „Dlouhodobě nesleduje činnost těch vyvolených, o kterých jsme tu mluvili. Pan ředitel by měl vyvodit osobní zodpovědnost nad tím, jak dlouhou dobu tohle vůbec bylo možné páchat v České televizi. Je to i v případě paní Fridrichové a víc by se měl zaměřit i na pořady Václava Moravce, a jsou tam další ‚morální majáci‘, “ míní.

Bohužel se podle něj ale vrcholový management České televize těchto lidí bojí: „Přesně tak je to. Jsou tam zažité návyky, kdy tito lidé patří mezi privilegované, na ně se nesmí sahat, mají tam svá pravidla. Neobávám se toho, že při stávajícím managementu s těmito lidmi někdo udělá pořádek,“ uvedl Mynář, že „ředitel Dvořák se Wollnera bojí“.

Začátkem ledna Česká televize přistoupila k zásadnímu kroku v rámci pokračování vyšetřování novináře Marka Wollnera podezřelého z bossingu a sexuálního obtěžování a stáhla jej z obrazovky. Komise České televize začala vyšetřovat možná pochybení poté, co Wollnera obvinila bývalá členka redakce pořadu Reportéři ČT Markéta Dobiášová, která na svém webu inFakta publikovala článek o tom, čeho se měl dramaturg a šéfredaktor reportážní publicistiky dopouštět. Podle článku měl šikanovat zaměstnance (bossing), a dokonce se dopustit i sexuálního obtěžování.

Do celé kauzy se pak ještě zapojila moderátorka pořadu 168 hodin Nora Fridrichová. Právě ona na něj měla vedení České televize podat podnět, v němž píše, že existují svědectví o sexuálním obtěžování z Wollnerovy strany, o vynucování sexu, zneužívání nadřazené pozice šéfredaktora, a to i vůči velmi mladým stážistkám. Česká televize začala řešit podnět kvůli bossingu i na Noru Fridrichovou, která později uvedla, že podnět na ni na oplátku podal bývalý kolega Wollner.

Komise, kterou sestavila České televize, nakonec nedošla k závěru, že novinář Wollner spáchal jakýkoli trestný čin, nadále však zůstává odstavený od své práce v České televizi. Wollner od začátku celé kauzy popírá, že by se bossingu, šikany či sexuálního obtěžování kdy na pracovišti dopustil.

