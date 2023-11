Z 84,90 na 154,90. A k tomu BILLA nasadila „kouzlo“

reklama

Šetřit se dá z pohledu výrobců na mnoha místech a někteří producenti namísto zvýšení cen snížili kvalitu, což se dá v případě mnohých potravin udělat jednoduše změnou složení – ve známých čokoládách tak každých několik let zmizí nějaké to procento kakaa, v alkoholických nápojích ubyde obsažené množství alkoholu a v cukrářských výrobcích se lehce sníží třeba množství mouky. Takovéto změny však nesou riziko, že si jich dříve či později zákazníci všimnou a negativní ohlasy pak jen stěží utlumí hojně používaná fráze o „specifických chutích“ Čechů a velice oblíbená je tak zejména třetí možnost v podobě onoho nepříliš viditelného snížení gramáže a ne až tak znatelného zdražení (byť samozřejmě existují i příklady výrobků, které v posledních letech podražily a ještě zmenšily gramáž i kvalitu zároveň).



U skrytého zdražování navíc mohou výrobci zvolit zajímavou taktiku, jak ošálit své zákazníky, aby si nebyli vědomi smrsknutí výrobků, ani když budou v regálu v obchodě tyto ochuzené stát vedle starší „plnohodnotné“ šarže či budou mít zbytek staršího balení doma – tam, kde to lze, se ponechá stejný obal, avšak do vnitřku se vměstná více vzduchu. Třeba u chipsů či dóz se sypkými výrobky tak zákazník nemá absolutní šanci nic vytušit, pokud si přímo neporovná údaj gramáže na obalu – ovšem to zřejmě moc lidí ve spěchu v obchodě neudělá, když na první pohled vše vypadá v naprostém pořádku…

Podívali jsme se na několik příkladů výrobků, u nichž se balení takto v posledních deseti letech zmenšilo a při porovnání letáků supermarketů je patrné, že se tento trend nevyhnul ani výrobkům, které si zakládají na tom, jak jsou u nás „tradiční“ a nemění se desetiletí.



Prvním příkladem může být oblíbený kakaový nápoj Granko. „Stále takové, jak ho máte rádi,“ tvrdí o něm výrobce, což už jak tušíte není – v rámci velikosti balení – úplně pravda. Granko už totiž není „stále takové, jak ho máte rádi“, ale značně menší a pomalu se stále více a více smrskává. Ještě před deseti lety se prodávalo po půlkilových baleních, avšak už v roce 2015 se náhle obsah sypké směsi snížil na 450 gramů.



Dalo by se nad tím mávnout rukou s tím, že jde o „pouhých“ 50 gramů. Jenže to byl jen začátek. V tomhle roce se balení Granka opět smrsklo a nyní již má běžně 400 gramů. Dvě desetiny původního balení jsou tak již rázem pryč a oblíbený kakaový nápoj už není zcela „stále takový“, jak nám tvrdí jeho výrobce Orion spadající dnes pod švýcarské Nestlé.

Navíc se před deseti lety Granko (tehdy ještě o 100 gramů větší) prodávalo také dosti levněji. V únoru 2013 se v supermarketu BILLA dalo koupit za 59,90 Kč v akci, přičemž bez akce běžně stávalo 84,90 korun. Dnes už je „odlehčené“ Granko ve stejném supermarketu za 154,90 Kč.





Zatímco kilogram Granka v roce 2013 tak beze slev stál 119,8 Kč, dnes je to v návaznosti na zdražení a zmenšení obsahu balení náhle již 387,25 Kč.

Zmenšování objemu se nevyhnulo ani tatarkám Hellman’s, které se z 225 mililitrů smrsknuly na 210 ml. A zatímco tehdy stálo 100 ml této tatarky 13,70 Kč, dnes ji pořídíte bez akce za cenu 23,76 Kč za 100 ml.





Také tradiční slovenská čokoláda Figaro se „tradičně“ zmenšuje. Původní 100gramové balené mléčné čokolády Figaro už je pouze nostalgií a po jeho zmenšení na 90 gramů se před rokem i toto opět smrsklo na aktuálních 80 gramů.



Ještě v roce 2015 bylo 90gramové balení bez slevy za 28,90, dnes je o 10 gramů chudší balení za 35,90 Kč.





A podobně jako předchozí výrobky dopadla i „Ikonická tyčinka s oblíbenou rumovo-kokosovou příchutí“ Margot. Ta ještě v roce 2015 vyšla na 16,90 bez slevy za 100 gramů.





Dnes je v „odlehčeném“ 80gramovém balení k dostání již za 23,90 Kč, a přestože tak ceny rostou, i zde platí, že dostane „méně za více“.

