„Za chvíli budeme platit i daň z kyslíku.“ Osobnosti si neberou servítky vůči vládním návrhům

„Vláda to s tím zvyšováním DPH chce zase vzít za ten nesprávný konec. Za chvíli budeme všichni platit daně i ze spotřeby kyslíku, přitom by pětikoalice měla začít nejprve u sebe. To znamená zrušit Senát, zeštíhlit parlamentní Sněmovnu a hlavně redukovat ty desetitisíce úředníků ve státní správě, zejména z různých nepotřebných institucí,“ uvedl například k současným vládním zásahům do ekonomiky Pavel Juříček, předseda představenstva a spolumajitel mezinárodního, strojírenského holdingu Brano Group a.s.

Opravdu nemalý odpor značné části veřejnosti vyvolaly kroky současné vlády v ekonomické oblasti. Skokové snížení valorizace důchodů na hraně se zákonem, rušení poštovních poboček bez komunikace s hejtmany i starosty a nyní návrhy na zvýšení DPH u vodného-stočného, tepla, léků, knih i vstupenek na kulturní a sportovní akce přilily do nálad české populace příslovečný olej do ohně. V této souvislosti pak zapůsobily paradoxně na mnoho lidí projevy premiéra Fialy v řadě médií, v nichž všechny kroky své vlády chválí a dokonce se chlubí i tím, jak se současné krize vždy podařilo skvěle překonat. A to za skutečnosti, kdy Česko drtí jedna z nejvyšších inflací v EU, která s sebou přinesla daleko vyšší ceny potravin, energií, pohonných hmot i služeb, než za ně platí naši zahraniční sousedé. Premiérova slova už ani nevyvolávají bouřlivé emoce, ale, dle vyjádření řady respondentů v různých webových diskuzích, většinou jen posměch. Opět zde zaznívají „okřídlené“ věty o tom, že se politikové umí pochválit i za to, že každý den vychází slunce.

O tom, jak lidé skutečně vnímají zásahy současné vlády do ekonomiky, se přesvědčily redaktoři ParlamentníchListů.cz, když oslovili v regionech několik místních osobností z různých profesí, a to i včetně politiků ze stran nynější vládní pětikoalice. Nejprve se zaměřili na zástupce z oblasti strojírenství, konkrétně na šéfa mezinárodního holdingu s dvěma tisíci zaměstnanci, jehož firma se především zabývá výrobou komponentů pro automobilový průmysl.

„Vláda to s tím zvyšováním DPH chce zase vzít za ten nesprávný konec, zvláště co se týká vodného stočného a také s úpravou daně z nemovitostí. Na to by především doplatily všechny české domácnosti, protože například u nás ve firmě máme, v rámci šetření s vodou, naistalovány různé recyklace. Já mám pocit, že za chvíli budeme všichni platit i daně ze spotřeby kyslíku, přitom by vláda měla začít nejprve u sebe. Mohla by zrušit Senát, zeštíhlit Sněmovnu a také zredukovat ten obrovský úřednický aparát. Vždyť tu máme i fůru zbytečných institucí,“ nebral si servítky Pavel Juříček, předseda představenstva a spolumajitel holdingu Brano Group a.s.

I zemědělci se mračí nad návrhy Ministerstva financí

Při tvorbě konsolidačního balíčku opatření na snížení horentního deficitu ve státním rozpočtu se ministr financí Zbyněk Stanjura velmi vážně vyjádřil ke snižování státních dotací, a to zejména v sektoru zemědělství. Tím ovšem proti sobě popudil i české farmáře, jelikož různé dotace čerpá většina zemědělců v zemích Evropské unie. Opět by to chtělo, dle vyjádření zainteresovaných osob, spíše profesní, odborný zásah do finanční podpory státu než jen plošné opatření od stolu.

„Já si myslím, že to byl od pana Stanjury spíše jen takový výstřel do tmy. To by se pak přece musely zrušit zemědělské dotace v celé Evropské unii. Nelze přece dělat závěry jen z jednoho úspěšného roku pro zemědělce. Ano, zvedly se ceny potravin, ale nám zemědělcům se také navýšily vstupy do naší produkce. A v předchozích několika letech tomu přece bylo úplně jinak, takové větší zisky jsme běžně nemívali.“

„Pošty se vybíraly k uzavření skandálním způsobem,“ říká politička od Pirátů

Také lidé ze sociální sféry a zástupci samospráv se podivují nad překotnými zásahy vlády, které prý nejsou odborně zvládnuté. Lidé často chápou, že některá nepopulární opatření je nutné udělat, ale kritizují, jakou šlendriánskou formou to různá ministerstva provádějí.

„Zvýšení DPH u léků, vodného-stočného a tepla by nás určitě velmi negativně zasáhlo. Klienty bychom přece nemohli přestat koupat nebo jim podávat méně léků, než jejich zdravotní stav vyžaduje. Už tak je ten provoz, hlavně co se týká energií, velmi drahý, a pokud by stát přikročil i k takovým dalším omezujícím opatřením, mohlo by se to projevit i na možnostech poskytování kvalitní péče. Mám tím především na mysli, že by byl pak problém s potřebnými investicemi do vybavení našeho domova. Vůbec zdražovat takové položky je pro sociální zařízení, ale vůbec i pro celou veřejnost, hodně nešťastné,“ konstatovala Radomíra Havelková, ředitelka centra Alzheimer Home ve Frýdku-Místku, která dočasně pracuje i jako sociální pracovník.

Fotogalerie: - Interpelace na ministry

Podobným názorem se prezentovala také Zuzana Klusová, zastupitelka Karviné i Moravskoslezského kraje za Pirátskou stranu, která se konkrétně vyjádřila zejména k překotnému zavírání poštovních poboček v ostravském regionu.

„Zavírání pošt je bolavý, ale nezbytný krok. Příčinou aktuální kritické situace státního podniku je dle mého řetězec manažerských selhání, za něž prakticky nikdo nepřevzal odpovědnost. I přes neoddiskutovatelnou nutnost podnik transformovat nepovažuji za šťastné to, jak byly pobočky k uzavření vybrány. Za skandální považuji rovněž (ne)komunikaci tohoto opatření a také fakt, že nebylo vysvětleno, jak budou ostatní pobočky čelit náporu nových klientů. Fakt, že má transformace vyjít na 8 miliard, je dalším z nevysvětlených kroků, které mají z prodělečného molochu vytvořit fungující konkurenceschopný podnik. Člověk se těžko brání obavám, že ani takto obří investice nemusí vést k cíli, protože stát se v tržním prostředí nejeví jako dobrý hospodář.“

„Chce vláda utlumit i kulturu?“ ptají se zástupci orchestrálních umělců

Pokud vláda schválí návrhy ministra financí Stanjury na zvýšení DPH i u vstupného na kulturní akce, utlumí se ještě více už tak postižená kultura covidovou pandemií. To si alespoň myslí většina umělců z nejrůznějších kumštýřských branží.

„Zvažované navýšení daní u vstupného na kulturní akce by bylo další ránou pro celou oblast kultury po covidové pandemii, ze které se ještě mnohé tyto instituce nevzpamatovaly. Je to opravdu paradoxní rozhodnutí, protože kultura bývá většinou na posledním místě, když se jedná o nějaké státní finanční podpoře. Nejde jen o organizace samotné, ale především se tak opět ztíží dostupnost různých kulturních akcí pro veřejnost, jež je nyní už tak zatížená vysokou inflací a začala mnohem více šetřit. Postihl by se tak negativně celý náš sektor, byl by to prostě další klacek pod nohy kultuře. Tento krok je opravdu těžko pochopitelný. Odbory dlouhodobě varovaly jak minulou vládu, tak tu nynější, že nevhodnými daňovými zásahy do příjmů státního rozpočtu vytváří obrovskou díru. A teď si pro nápravu tohoto stavu jde vláda stejně k lidem do peněženek a ony prostředky jim vezme nejrůznějším jiným daňovým zatížením,“ vysvětluje prezident Unie orchestrálních hudebníků ČR Jiří Dokoupil, který sám hraje na kontrabas v Janáčkově filharmonii v Ostravě.



Jiří Dokoupil. (FOTO: archiv)

Fialova vláda se stala jednou z nejméně populárních

„Stručně řečeno, vláda je v ekonomické oblasti zcela nekompetentní. To je dvojnásob překvapivé u pravice, která bývala v ekonomických otázkách kovaná, ale i vzhledem k tomu, že od ní mnozí po babišovském chaosu očekávali návrat k řádu a pravidlům. Místo toho chaos pokračuje - a stěžejním viníkem je ministr financí Stanjura. To on přepískl odhad rozpočtového výnosu daně z mimořádných zisků, to on zapomněl v rozpočtu na letošní rok s miliardami na mimořádnou valorizaci penzí, to on žongluje s úpravami daní, aniž by o tom vedl konzultace s opozicí či sociálními partnery. Třešinkou na dortu je pak Stanjurovo rušení územních pracovišť finančních úřadů nebo Rakušanovo škrtání pošt. O těchto věcech se vláda v předstihu nebavila ani se svými vlastními komunálními politiky. S tím větší nervozitou vyhlížím podobu daňové a hlavně důchodové reformy. Zatímco velkým a silným vláda ustupuje, nad malými a slabými práská bičem. Koalice asi vůbec netuší, že tím před příštími volbami nahrává nejen parlamentní opozici, ale i destruktivním silám, které by byly sto smést i celý zdejší ústavní systém.“

