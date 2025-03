„Za takový stát bojovat nebudu.“ Naštvaný občan vyslal vzkaz vládě a Hradu

Prezident Pavel v úterý na konferenci Naše bezpečnost, která se konala na Pražském hradě, hovořil o válce na Ukrajině a nebezpečí, kterému údajně čelíme z Ruska. Pavel je přesvědčený, že v případě války by lidé neváhali a bránili by svoji zemi se zbraní v ruce. Anketa Jste pro to, aby se výdaje na obranu každý rok navyšovaly o 0,2 % HDP? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1727 lidí

„Věřím, že v případě, že dojde k nejhoršímu, tak budeme ochotní vzít zbraň do ruky a bránit zemi,“ řekl prezident.

Informatik a politik David Moos, který sympatizuje se stranou PRO Jindřicha Rajchla, ale Pavlovi vzkazuje, že za zemi se současným politickým vedením určitě bojovat nebude.

„Dosazený prezident alias hradní guma věří, že v případě války vezmou občané zbraně a půjdou bránit stát. Jako vážně? Mám bránit stát, který dělá všechno pro to, aby nás do té války dostal?“ ptá se Moos na svém facebooku.

Současná Fialova vláda a prezident prý Česku jen škodí a Moos vypočítává, co všechno je aktuálně špatně. „Stát, který válku na Ukrajině nejen podporuje, ale který ji přímo živí. Který přes tři roky sdírá občany z kůže, zadlužuje se na generace dopředu, omezuje svobodu slova a porušuje zákony a ústavu každou chvíli,“ tvrdí Moos.

„Stát, který zavádí skryté daně a dělí občany na dvě kategorie. Stát, který ohrožuje lidské životy i bez války jen svými neschopnými kroky,“ vypočítává Moos.

„Tak za takový stát já teda bojovat nebudu,“ dodává rezolutně.