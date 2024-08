„Zabiják Kamala.“ Harrisovou čeká na sjezdu nepěkné vítání

Anketa Který muž v čele vlády je nejlepší? Fiala (ČR) 1% Fico (SR) 13% Tusk (Polsko) 0% Orbán (Maďarsko) 83% Scholz (Německo) 3% Nehammer (Raskousko) 0% hlasovalo: 19358 lidí podle serveru Politico rozmýšleli, zda na Národním sjezdu Demokratické strany přehodnotit svůj přístup. Aktivisté se radili, jestli mají pokračovat ve stejném konfrontačním přístupu, jakým se zaměřili na prezidenta Joea Bidena, kterého kvůli jeho politice vůči Izraeli přezdívají „Genocida Joe“.



Harrisová, přestože je členkou Bidenovy administrativy, je některými z nich totiž považována za člověka, jenž je více nakloněn propalestinské věci. A dojem na ně udělalo i to, že po setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem se důrazně vyslovila pro dohodu o příměří. Většinové stanovisko aktivistů však nakonec tuto skutečnost nezahrnulo.



„Všichni jsme dospěli ke shodě, že to nic nezmění, že [Harrisová] reprezentuje tuto administrativu,“ řekl dle serveru Politico Hatem Abudayyeh, předseda americké sítě palestinských komunit. „Budeme pokračovat v plné parádě,“ dodal.

Poznamenal, že jeho organizace označovala Harrisovou za „zabijáckou Kamalu“ ještě předtím, než začala usilovat o prezidentský post namísto končícího prezidenta Joea Bidena, a že na tom se nic nemění.



Propalestinské organizace, kritizující americkou podporu Izraeli, se na místo konání Národního sjezdu Demokratické strany v Chicagu, startujícího v pondělí, chystají svážet autobusy lidi z mnoha států USA. Vedle protestujících z Michiganu je připravována i doprava pro propalestinské demonstranty z Minnesoty, Indiany či Wisconsinu. A chystá se příjezd propalestinských aktivistů rovněž z New Yorku a z Kalifornie.



Televize Fox News a deník The New York Post uvádějí, že v Chicagu během sjezdu demokratů se dá očekávat asi 100 tisíc protiizraelských demonstrantů. Přičemž guvernér státu Illinois J. B. Pritzker podle deníku trvá na tom, že se tento týden nebude opakovat násilná historie Národního sjezdu Demokratické strany v roce 1968, i přesto, že chtějí tisíce protestujících v místě sjezdu „působit chaos“.

Podle Fox News však v Chicagu podobně situaci nevnímají tamní vlastníci obchodů, kteří z obav už raději v očekávání možných nepokojů zabednili okna a výlohy obchodů.



Některé demonstrace začaly již v neděli. Skupina Bodies Outside of Unjust Laws dle deníku Chicago Tribune uspořádala v neděli pochod směrem ke Grant Parku zaměřený na „práva na potrat, práva LGBTQ+ a zastavení válečného úsilí Izraele v Gaze“.



Výstup na sjezdu bude mít také aktuální americký prezident, kterého protestující nazývající „Genocida Joe“. A zatímco Kamalu Harrisovou nečekají od protestujících příjemné chvíle, Bidena jeho strana chystá zahrnout ovacemi. Především však za to, že odchází.



Politico píše, že demokraté mají co oslavovat: „Ohlušující řev, kterého se Bidenovi dostane v pondělí večer v United Center, bude vyjadřovat stejně tak úlevu jako úctu strany, která je vděčná, že odstoupil, a dále signalizovat, že Bidenův odchod z kandidátky je jediným důvodem, proč jsou demokraté přesvědčeni, že mají v listopadu šanci vyhrát.“

