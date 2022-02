„Začali úřadovat šíbři a kmotři." Exministr Havlíček ke svému nástupci Kupkovi

reklama

„Začali úřadovat opět šíbři a kmotři. Pan Bednárik patřil mezi nejschopnější manažery ve veřejné sféře. Je to člověk, který je restrukturalizačního charakteru jakožto manažer. Je to člověk, který má obrovský respekt v rámci celého oboru. Je to člověk, který velmi dobře vedl dceřinou společnost Českých drah ČD Cargo a také proto se v krizové době, to znamená v době, kdy klesly výnosy Českých drah v důsledku covidu – téměř o 80 procent, byl dosazen do pozice šéfa Českých drah a zvládl ji velmi dobře," komentoval pro server Havlíček.

„V celé své dosavadní kariéře jsem vždy vystupoval profesionálně a respektoval akcionáře i kolegyně a kolegy. Každý manažer zná své povinnosti a práva. A dnes jsem se rozhodl využít právo rezignovat. Důvody, které mě k tomu vedly, jsem podrobně vysvětlil dozorčí radě, ta rezignaci přijala. Jakékoliv další spekulace o mém odchodu poškozují České dráhy, jejichž zájmy vždy byly a jsou mojí prioritou. Děkuji celé Skupině ČD za 7,5roční životní zkušenost,“ řekl v úterý odstupující předseda představenstva ČD Ivan Bednárik.

Zástupné důvody

Dozorčí rada ČD v novém složení si do svého čela zvolila předsedou ekonoma Miroslava Zámečníka. Po prvním jednání zároveň projednala kromě rezignace Ivana Bednárika také rezignaci místopředsedy představenstva ČD Václava Nebeského a člena Petra Pavelce, kteří rezignovali k 15. únoru 2022. Dozorčí rada také s účinností od 16. února 2022 jmenovala novým členem představenstva Blanku Havelkovou, dosavadní předsedkyni představenstva dceřiné společnosti DVI.

„Je to zástupný důvod. Ten důvod je jasný. Pan Kupka dostal nalajnováno ze svého stranického sekretariátu, že tito lidé mají skončit. A teď se samozřejmě bude diskutovat o tom, kdo tam půjde. Ten tlak je obrovský a rozhodně není v důsledku špatného hospodaření. České dráhy měly ve výkonech pokles 80 procent a pan Bednárik byl ten, kdo je naopak zachránil, kdo jim pomohl. Přece každý, kdo je ekonom, se na to podívá a vidí to. On tam právě odvedl velmi dobrý kus práce, navíc se mu podařil sociální smír uvnitř Českých drah," řekl také Havlíček na dotaz, zdali pravým důvodem Bednárikovy rezignace je ekonomická situace a to, že jsou nevyjasněné fakturace mezi Českými drahami, Správou železnic, škrty v rozpočtu.

ParlamentníListy.cz k celému kolotoči změn dostaly i řadu dalších informací. Týkají se zejména nových jmen ve struktuře, stejně jako debat kolem možné privatizace ČD Cargo a prodeje Výzkumného Ústavu Železničního, a.s. (VUZ).

Tématu se budeme věnovat v dalších dnech.

Psali jsme: Ministerstvo dopravy: Generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik rezignoval Šíbři. Teď začnou privatizovat. Šéf ČD vyhozen, ANO bije na poplach „Je mi jedno, co umíš, hlavně, že plníš.“ ODS prý režíruje změny ve vedení ČD České dráhy excelovaly. V prvním pololetí se zlepšily o 1,8 miliardy korun

