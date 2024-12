„Zadlužení a dotace nás ruinují!“ Svobodní chtějí návrat ekonomické svobody

„Dluhy zničí budoucnost našich dětí. Přestaňme je zadlužovat a nechte lidem jejich vydělané peníze!“ zdůrazňuje Vondráček. Český stát podle něj překročil únosnou mez, kdy více než 70 % veřejných výdajů směřuje na sociální dávky a další formy přerozdělování. „Místo abychom podporovali zdravý trh, stát vytváří závislost na dotacích. Peníze, které by mohly zůstat lidem, stát sebere, přerozdělí a často utratí na nesmyslné projekty, jako jsou dotace na elektromobily nebo PR kampaně,“ dodává.

Mgr. Libor Vondráček Svobodní

předseda Svobodných

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5389 lidí

Dalším klíčovým problémem je podle něj zadlužování České republiky. „Za posledních osm let vytvořily dvě vlády dluh téměř dva biliony korun. To nejsou jen čísla – to je dluh, který budou naše děti splácet. My říkáme jasně: Stop přerozdělování a stop zadlužování!“ dodal.

Svobodní chtějí podle Vondráčka změnit přístup ke státnímu hospodaření. Prioritou je snížení daňového zatížení, zmenšení státní byrokracie a podpora tržních principů. „Ekonomická svoboda znamená, že si lidé mohou rozhodovat o svých penězích sami. Chceme, aby si každý mohl užít plody své práce, aniž by mu stát strhával většinu výplaty,“ uzavírá Vondráček.