Zaorálek: Vrbětice? To, že jsme někoho nechytili za ruku, ještě neznamená, že to neudělal

„Ten způsob, jakým se tady Rusko po Evropě pohybuje, je opravdu brutální a Rusko opravdu tímto způsobem dokazuje, že nedbá na suverenitu zemí a dokonce nebere v úvahu ani váhu lidských životů,“ prohlásil Zaorálek ve Sněmovně jen pár dní poté, co premiér Andrej Babiš oznámil národu, že za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích, který v roce 2014 usmrtil dva české občany, stáli dva ruští armádní agenti.

V rozhovoru s Danielou Drtinovou v internetové televizi DVTV zdůraznil, že by v kauze Vrbětice měla Česká republika mluvit jednotně a pokud tak prezident Zeman nečiní, pak poškozuje české národní zájmy.

„Moc silný příspěvek k jednotě to nebyl. Já jsem vlastně úplně neporozuměl tomu vystoupení pana prezidenta, protože pro mě tam byla jedna věc, kterou nechápu. On totiž pan prezident odsouhlasil to, že jsme ruskou ambasádu v Praze snížili o 18 diplomatů, dokonce souhlasil i s tím, že se sníží počet zaměstnanců na obou ambasádách, jakoby tedy souhlasil s tím, že se něco zásadního stalo, protože toto je naprosto neběžné, a přitom tedy ten důvod, kvůli kterému došlo ke snížení diplomatů, zpochybnil. V tom já vidím nekonzistentnost, kterou těžko pochopím,“ kritizoval Miloše Zemana Zaorálek.

„A pak je tu ještě druhá věc, která mi vadí, a to nejsem první, komu to vadí, že pan prezident přišel s teorií dvou alternativ. Mně to připadá podobné jako to bylo u sestřelení malajského letounu MH-17 nad Ukrajinou před lety, protože tehdy jsme také neměli důkazy, ale od prvního okamžiku bylo poměrně zřejmé, jak se to stalo. A to, že někdo tvrdil, že je nějaká jiná varianta, to byla věc naprosto nepravděpodobná. A pak už se jen prokazovalo to původní podezření až tolik, že dneska víme, co to bylo za (zbrojní systém) BUK, kdo byl ten, který střelil a známe dokonce detaily. A podobná situace je nyní,“ zdůraznil Zaorálek.

Ve Vrběticích prožili v roce 2014 tragédii a od prezidenta by prý očekával, že projeví obyvatelům z Vrbětic a okolí pochopení. Miloš Zeman namísto toho promluvil technicistně.

„My to potřebujeme k tomu, abychom k Rusku řekli jasné ne a je velmi důležité říci, co v tom postsocialistickém prostoru strpíme a tady řekneme jasné ne,“ zdůrazňoval exministr zahraničí. „Ve chvíli, kdy jsme potřebovali tu jednotu, tak tu českou pozici poškodil,“ poznamenal na konto Zemana s tím, že prezidentových slov okamžitě využila ruská strana.

Osobně prý věří tomu, co říkají české tajné služby i česká policie, která po útoku na Sergeje Skripala v roce 2018 získala nové indicie. A vyšetřování, které se tedy ubíralo mezi lety 2018 až 2021 novým směrem, netrvalo zas až tak dlouho. A pokud policie a tajné služby říkají politikům, že mají takové a takové důkazy, tak jim český politik má buď věřit, neboť to jsou orgány jeho státu, nebo rezignovat na svou funkci, čímž dá najevo, že vlastnímu státu nevěří. Tak to vidí Zaorálek.

„To, že jsme někoho nechytili za ruku, ještě neznamená, že to neudělal,“ poznamenal ministr.

Upozornil, že česko-ruské vztahy postupně chladly od roku 2014, kdy ruská armáda vtrhla na ukrajinský poloostrov Krym. Vztahy s Ruskem je podle člena vlády třeba zachovat, ale nelze strpět, že se Rusko dopustilo sabotáže na českém území a obrovským způsobem ohrozilo české občany.

„Vycházíme z toho, že chování Ruska se vůči nám dokáže stát úplně nepřátelským, jak jsme toho byli svědky. Jestli se někdo takto chová v té zemi, nerespektuje její suverenitu, udělá tady sabotáž, nesmírně agresivní čin s obrovským rizikem pro obyvatele, to je ještě štěstí, že to nedopadlo hůře, tak z toho musíme něco vyvodit a musíme říct ostatním, že něco podobného hrozí i jim,“ zdůraznil Zaorálek.

