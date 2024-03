„Záviděli jsme vám Čaputovou.“ Halík promluvil do slovenských voleb

reklama

„Moji drazí slovenští přátelé, v srdci Prahy v pražské Akademické farnosti, v Kostele Nejsvětějšího Salvátora je letos vystavena křížová cesta ze slovenské Handlové, poškozená bombardováním o Velikonocích 1945. Letos nám připomíná krvácející sesterskou Ukrajinu, vystavenou genocidě ze strany Hitlera naší doby Vladimira Putina,“ říká kněz Halík úvodem videa na platformě X.

„Zločinný ruský režim vraždící své oponenty si vyhledává všude zrádce evropské jednoty, trojské koně svých vlastních zájmů. Nejprve to bylo u nás, v Maďarsku, nyní na Slovensku,“ upozornil Halík. A že ruský režim se netají tím, že nebude-li zastaven na Ukrajině, půjde ve své rozpínavosti dál.

„Všude vidíme mafie, oligarchy, kteří se snaží o putinizaci svých zemí. Scénář je známý: likvidovat svobodu médií, univerzit, kultury, zmařit nezávislost justice, zejména vyšetřování korupce, a izolovat zemi od Evropské unie a Severoatlantického paktu, které jsou garanty bezpečnosti, prosperity, právní a politické kultury svých členských zemí,“ pokračoval Halík.

Hovořil o odlivu mozků z české a slovenské země z důvodu nespokojenosti se situaci v jejich domovině: „Na prestižních univerzitách Evropy i Ameriky potkávám vzdělané mladé Čechy a Slováky. Mnozí jsou tím největším bohatstvím našich zemí, jejich nadané mozky. Ale jednoznačně říkají: nebudeme se vracet do země, která se chce vrátit o padesát let zpět do husákovského normalizačního režimu. Tento odliv mozků probíhá v Rusku, v Maďarsku a nyní hrozí i Slovensku. Prosím, nedopusťte to, je to největší bohatství, které naše země mají,“ nabádá Halík slovenské sousedy.

Druhé kolo slovenských prezidentských voleb se uskuteční v sobotu 6. dubna. V něm se utkají šéf vládní strany Hlas-SD a předseda parlamentu Peter Pellegrini, kterého v kandidatuře podporuje strana Smer-SD premiéra Roberta Fica – a exministr zahraničí Ivan Korčok, za nímž stojí opoziční strany Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita a Kresťanskodemokratické hnutie.

„Záviděli jsme vám Zuzanu Čaputovou, skvěle reprezentující Slovensko v celém světě a doma vulgárně uráženou Ficem. Strašili před ní ty, kteří všechny vzdělané a kriticky myslící lidi očerňují, že jsou liberálové. Víme, že pro papeže Františka byla a je Zuzana Čaputová nejbližší ze všech evropských hlav států, velmi si jí váží a má ji rád,“ řekl na adresu současné slovenské hlavy státu.

Vzpomenul, že v Polsku dokázala zase mladá generace porazit nacionalistické demagogy. Polsko se podle Halíka stává moderní evropskou velmocí. I Maďaři začínají mít dost proruského premiéra Viktora Orbána, míní Halík.

„Podařilo se to i nám v posledních prezidentských volbách v České republice, kdy demagogové strašili, že Petr Pavel je generál, tedy chce válku. Se stejnou logikou by mohli říkat: někdo je lékař, tedy chce nemoci. Naopak, právě pevné zakotvení našich zemí v EU a v NATO je zárukou naší bezpečnosti proti válečným snahám ruské imperiální rozpínavosti,“ vyjádřil se Halík.

Závěrem dodal: „Přátelé, jsme s vámi jako v listopadu 1989. Češi a Slováci jdou spolu, a jenom Fico jde s Putinem. Myslíme na vás, nedejte se porazit v této důležité bitvě. Kéž Bůh řídí vaše ruce při důležité prezidentské volbě,“ vzkázal Halík Slovákům.

