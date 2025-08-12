„Zbiju tě.“ Ve Frankfurtu zažil, co ani v Iráku ne. Drogy, mafie, zločin, napadení, výhrůžky

Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Dnes jej sužují bezpečnostní problémy. V roce 2023 publikoval německý deník Frankfurter Rundschau článek s názvem „Frankfurt: Byty jsou bezpečné, ulice nikoli“. Z policejních statistik uvedených v článku vyplývá, že ve Frankfurtu v roce 2022 proběhlo 109 047 trestných činů. V přepočtu na každých 100 000 obyvatel to dělá 14 363 trestných činů. S trestnou činností se tak v roce 2022 setkal přibližně každý sedmý Frankfurťan. Mezi nejčastější zločiny patří drogová trestná činnost, pouliční loupeže a kapesní krádeže.
Web Numbeo, který srovnává podmínky pro život v městech celého světa, ve svém indexu zločinnosti řadí Frankfurt na třetí místo mezi německými městy s indexem o hodnotě 45,5. Horší jsou jen Brémy a Hannover, lepší je i Berlín s velkou přistěhovaleckou populací. Patnáctku německých měst s nejvyšší zločinností uzavírá Mnichov s indexem 21,2. České hlavní město Praha má na webu Numbeo index 24,6.
Jihoafrický youtuber Kurt Caz se na Frankfurt zaměřil ve svém nejnovějším videu. Na první pohled jde o překvapivou volbu, protože Caz se živí natáčením videí v těch nejriskantnějších a nejnebezpečnějších koutech planety. Jeho youtubový kanál má 3,5 milionu sledujících a jeho dokumenty zachycující stinné stránky světa už vidělo 1,2 miliardy lidí. V době, kdy jsou tradiční média na ústupu, jsou youtubeři jako Caz těmi, na které se upírá zájem veřejnosti. Tito tvůrci jsou, stejně jako komerční televize, finančně závislí na sledovanosti své tvorby. Po necelém týdnu od zveřejnění videa z Frankfurtu je zřejmé, proč si Caz zvolil právě toto německé město. Dění, které natočil, vzbudilo mimořádnou pozornost.
Caz se během své filmařské kariéry dostal do konfliktu s komunistickou diktaturou v Nikaragui, navštívil jednu z posledních bašt Islámského státu Mosul v Iráku, prošel slumy v zemích třetího světa a čelil situacím, které ho ohrožovaly na životě. Ale z toho, co zažil ve Frankfurtu, byl úplně konsternován. Pro svou procházku Frankfurtem si vybral nechvalně známou čtvrť Bahnhofviertel kolem hlavního frankfurtského nádraží. Tato čtvrť je zmiňována jako mimořádně riziková i v policejních statistikách. „Ze všech míst, na kterých jsem byl, je tohle to nejvíc nepřátelské. Spousta lidí vám říká, že nesmíte natáčet, ať dáte mobil pryč,“ vysvětluje Caz, proč si na procházku německým městem přizval doprovod, mladého Brita jménem Fred, vyzbrojeného deštníkem.
Výlet začíná v bankovním centru Frankfurtu. Vysoké linie mrakodrapů po pár minutách střídají kulisy hlavní železniční stanice a rušné okolní ulice. „Frankfurt je transportním centrem, a to i pro narkotika,“ říká Caz a všímá si, že kolem něj postává několik „podivných“ osob. Opodál prochází kolem čtveřice ozbrojených policistů, kteří právě kontrolují několik mladých mužů. Poblíž je halal obchod ověšený vlajkami Afghánistánu. „Budete mít štěstí, když tady uvidíte německou vlajku. Nebo nějakého Němce,“ říká youtuber.
Dvojice mužů prochází pod cedulí s nápisem Waffenverbotszone. Na ceduli jsou přeškrtnuté symboly pistole, nože, boxeru a pepřového spreje. Za cedulí by už mělo být naprosto bezpečné prostředí beze zbraní. „To je zastaví,“ říká posměšně Caz. Komentuje velký počet krásných luxusních automobilů na jinak špinavých ulicích a klade otázku, komu tato auta patří. Mluví o vozech, které podle něj mají pořizovací hodnotu 100 až 200 tisíc euro. Další věc, které si všiml, je všudypřítomná vůně marihuany.
Po chvíli přichází první konflikt. Dvojice mužů má během procházky zapnutou kameru, a to se nelíbí mladíkovi, který postává před jednou ze samoobsluh. Dochází ke krátké slovní rozepři, která naštěstí končí smírně. Mladík ale pokřikuje přes ulici na hlouček opodál stojících mladíků. Dvojice filmařů se rychle přesouvá jinam. Tím ale jejich problémy neskončily, ba naopak. „Mnoho lidí tu otevřeně na ulici bere drogy, kouří crack,“ říká Caz do kamery, zatímco míjí skupinku drogově závislých, polehávající u jedné z výloh. „Oni točí video?“ ptá se jedna z hloučku žen. Následně se vydá dvojici mužů pronásledovat.
„Vadí jim kamery, protože se stydí za to, co dělají,“ popisuje Caz chování drogově závislých, kteří si drogy aplikují přímo na ulici. Caz nenatáčí přímo je, ale zabírá celou ulici tak, aby zachytil dění. „Cítili byste se bezpečně? Nechali byste po těchto ulicích chodit vaše dcery nebo manželky, třeba v noci?“ ptá se publika. Během procházení kolem improvizovaného pouličního tábořiště se stanem mu jeden z mužů sedících na zemi u stanu adresuje prostředníček. „Díky,“ reaguje Caz vztyčeným palcem. Muž tábořící před hernou na něj ještě něco pořvává.
Dvojice po chvíli prochází kolem další herny. I před ní posedává hlouček mladíků. I jim vadí, že dvojice filmuje. Něco k filmařům pokřikují. Jeden mladík se vydává za nimi a zatímco pokřikuje, zakrývá si obličej. „Tak za námi nechoď,“ říká mu Cazův doprovod.
Když zahnou za roh, Caz označí místo jako „Zombielandii“. Po zemi polehávají rozliční lidé, kolem nich se válí krabičky od cigaret, platíčka od léků a další odpadky. „Co to děláte,“ slyší znovu dvojice filmařů. „Tady se jedna dáma právě předávkovala,“ komentuje Caz mladou dívku, která sedí na zemi a podivně sebou škube. Jen co kolem ní projdou, proletí jim těsně za hlavami pivní lahev a rozbije se o chodník na střepy. Hodila ji po nich žena, které vadilo, že ji filmují. O obtěžování se ale nejedná, natáčet veřejné prostranství je legální. „Kdo to udělal,“ ptá se nedaleko stojící sekuriťák po pachateli. Muži se s ním vracejí k ženě, která lahev hodila. Kamera během toho zabírá mladou předávkovanou dívku, která se přestala škubat.
Příslušníků soukromých bezpečnostních firem je na videu zachyceno mnoho. Většinou jen kontrolují situaci, ale když dojde k napadení, reagují.
Soukromých bezpečnostních firem funguje ve Frankfurtu mnoho. Jsou zavedené a podle hodnocení zákazníků poskytují kvalitní služby. Většina z nich je hodnocena pěti hvězdičkami z pěti, nebo se k tomuto výjimečnému skóre blíží. Mezi nejvíce chválené patří firma Alybaba GmbH. Zákazníci této firmy se cítili bezpečně a oceňují diskrétnost a profesionalitu jejích pracovníků. Chvála Alybaba Security se týká i problémové čtvrti kolem frankfurtského nádraží.
Dvojice filmařů v centru města potkává staršího muže a natáčí s ním krátký rozhovor. Muž si stěžuje na to, že Angela Merkelová v roce 2015 otevřela brány země uprchlíkům a popisuje, že peníze z daní jdou často na jiné účely, než by měly. Německo podle něj sužují dluhy. „Lidé, kteří tu celý život pracovali a přispívali do systému, teď musejí sbírat lahve, aby vyšli,“ říká muž svůj názor. Migranty, kteří přijíždějí do Německa, podle něj do země přitahují sliby, které nejsou založené na skutečnosti. Jedním z postranních efektů je nárůst bezpečnostních opatření, který dál zatěžuje veřejné rozpočty.
Caz a jeho anglický doprovod pokračují v procházce Frankfurtem. Poznamenávají, že na pondělní odpoledne, kdy natáčejí, je na ulicích opravdu hodně lidí, kteří jen tak posedávají na chodníku, postávají u heren, nebo sedí u stolků občerstvovacích provozoven. Dávají se do přátelského rozhovoru s trojicí Maročanů, kteří jim tvrdí, že pracují na stavbě. „Miluji policii,“ vyznává se jeden z Maročanů. Prý si našel dobrou manželku a v zemi je spokojený.
Jihoafrický youtuber se při pohledu na další drogově závislé v ulicích Frankfurtu vrátil k drogovému problému, kterému město čelí. Kromě drahého kokainu tu probíhá „crackový boom“ a v oblibě je i fentanyl, syntetický opioid, který útočí na centrální nervovou soustavu a jako analgetikum je násobně účinnější než morfin. Je mimořádně silně návykový a hrozí snadné předávkování. Problému s drogami se minulý rok věnovala i veřejnoprávní německá Deutsche Welle. „Crack a fentanyl na vzestupu,“ varuje článek, podle kterého v Německu zaznamenali v roce 2022 skoro dva tisíce smrtí v souvislosti s drogami.
„Inženýr a doktor,“ komentuje Caz postavy na frankfurtských chodnících. „Co to je?“ zastaví dvojici mladík tmavé barvy pleti. „To je kamera, příteli,“ odpovídá mu Caz. Vysvětluje mu, že filmují ulice. „Nedělejte to,“ radí mu mladík. Dvojici filmařů zajímá, proč by neměli natáčet. „Protože tě zbiju,“ odpovídá usměvavý mladík a mává na filmaře prostředníčkem. „Byl to inženýr, nebo doktor?“ ptá se Caz svého kolegy. „Astronaut,“ odpovídá Brit Fred.
Caz na rohu jedné z ulic zachycuje lidi, kteří podle něj prodávají drogy. Jen pár desítek metrů od zaparkovaného policejního auta. Caz se dává do hovoru s dvojicí drogově závislých mužů ve středním věku. „Ničí to hodně mladých. Crack, fentanyl. Mají problémy doma, rozpadlé vztahy,“ komentuje situaci ve Frankfurtu jeden z nich, původem z Offenbachu. Jeho kolega, Syřan, popisuje: „Kouřím (crack) už asi devět let. Pracoval jsem, všechno bylo v pohodě. Ale tenhle ďábel mě ničí.“ „Fentanyl je ještě horší,“ doplňuje jeho drogově závislý kolega z Offenbachu. Když na kameru ukazují „nejnebezpečnější drogu na světě“, k rozhovoru se přidává další muž. Popisuje, jak viděl smrt předávkováním.
Kurt Caz v přátelském rozhovoru s uživatelem drog původem ze Sýrie
K drogám se tento muž dostal poprvé v roce 1987. Začínal na heroinu. „Teď kouřím crack, taky beru fentanyl a hulím trávu,“ usmívá se. Popisuje, že mu zemřela manželka. Od té doby jde jeho život z kopce. Na ulici zažil i několik pobodání. S policií ale vychází dobře. „Oni vás neobtěžují, když berete drogy?“ ptá se Caz. „Ne, musíte se chovat s respektem,“ odpovídá Syřan a druhý muž souhlasí. Policie jim problémy nedělá, i když aplikace drog na ulici povolená není. Muži tvrdí, že se snaží drogy nekonzumovat před dětmi.
„Všechna mafie, všechny bary, to jsou Albánci,“ říká drogově závislý muž z Offenbachu. Migranti podle něj představují ve Frankfurtu problém. Někteří, jako Albánci nebo Syřani, se orientují na byznys. Častými národnostmi jsou i Alžířané, Rusové, Turci, balkánci. Drogy do Frankfurtu tečou z Jižní Ameriky a ze Španělska.
Caz a jeho doprovod procházejí kolem policejního vozu. Policista je volá k autu: „Nějací feťáci nám řekli, že se jim nelíbí, že tady natáčíte.“ Video pokračuje z úplně jiného místa. „Je to vtipné. Policisté nás vykázali, protože nějací drogově závislí a jejich dealeři si stěžovali policistům, že je natáčíme bez jejich souhlasu. Ale prodávat a užívat drogy na ulici je v pohodě. Vítejte v Německu,“ říká filmař.
autor: Jan Novotný