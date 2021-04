,,Zdravím opozici, je proti ČR." Babiš se s tím nemazal. Blatný? Radši nic

Předseda vlády Andrej Babiš v rozhovoru pro TN.cz veřejně slíbil, že 11. dubna nouzový stav, který byl spuštěn na počátku října 2020, konečně skončí. Poté se jal vysvětlovat, jak to bylo s přerozdělováním vakcín v EU. Poslušní vakcíny dostali a ti neposlušní, jako rakouský kancléř Sebastian Kurz, byli potrestáni. Tak to vidí Andrej Babiš, který se tvrdě obul i do české opozice, ta na něj prý útočí prakticky neustále, i když jemu se údajně daří shánět pro Česko vakcíny. Došlo i na možný vyhazov Jana Blatného z vlády.

„Faktem je, že nouzový stav skončí v neděli 11. dubna, my už ho prodlužovat nebudeme,“ sliboval v rozhovoru Babiš.

Poté se jal vysvětlovat, jak to bylo s přerozdělováním vakcín v EU.

„Je potřeba si říct, jak to bylo. Opozice křičí, že byla poškozena Česká republika, a možná by nejvíc měli křičet lidovci, protože ti poslušní lidovci jako Chorvat, Bulhar nebo Lotyš, ti vakcíny dostali a pak tam byl neposlušný lidovec Kurz, který dostal takový výchovný trest, aby už neříkal to, co je pravda, totiž že se vakcíny nerozdělují spravedlivě,“ vyložil svůj pohled na situaci Babiš.

Jedním dechem dodal, že podle opozice přišlo Česko o 70 tisíc vakcín, ale šéf hnutí ANO jich podle svých vlastních slov sehnal svým vyjednáváním na 80 tisíc. Opozice na něj přesto útočí. Babiš je přesvědčen, že opoziční strany jsou ochotné využít proti němu i své mrtvé spoluobčany.

„Opozice zase pokračuje v boji proti mně. Čím hůř pro Českou republiku, tím líp pro opozici. I v takových věcech, když jde o životy lidí. Takže to je skutečně neuvěřitelné,“ nešetřil tvrdými slovy Babiš.

„To není fér, jak to je, a je to v rozporu vůči tomu, na čem jsme byli domluveni,“ zlobil se Babiš na většinu EU s tím, že většina premiérů EU český názor ignorovala.

Jak z toho ven? Jednu z cest vidí Babiš ve využití ruské vakcíny Sputnik, ale dokud není schválena Evropskou lékovou agenturou, není to podle Babiše na stole. Otázka podle něj je, jak dlouho bude Evropská léková agentura (EMA) o Sputniku rozhodovat.

„Druhá věc je, že se na nás firmy obracejí, že o to mají zájem, ať se to koupí a že by s tím očkovaly,“ prozradil Babiš.

Poté zdůraznil, že se snaží neustále komunikovat s lidmi, a když už to nejde osobně, zkouší to alespoň po e-mailu. „Píšeme si,“ pochlubil se Babiš s tím, že je v kontaktu s řediteli škol, s učitelkami i s dalšími lidmi. „Je potřeba mluvit s lidmi z praxe,“ volal Babiš před kamerami.

Jen ze škol prý dostal asi čtyři tisíce e-mailů, kde si učitelé stěžují, že jim ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga radí hodně větrat, jako by ředitelé byli pomalu idioti, ale příliš se nevyjadřuje k tomu, jak řešit plošné testování žáků. Babiš nad tím prý přemýšlí. „Protože za všechno vždycky může Babiš,“ vysvětloval svou potřebu do všeho se vlamovat.

Pokud jde o otevírání školek a škol, Babiš přišel s obecným tvrzením, že je nutné myslet na rodiče dětí, kteří mají jedno dítko školkové a druhé školou povinné, tak aby tito rodiče mohli jít do práce. Vše je podle Babiše třeba nastavit podle velikostí tříd a počítat s tím, že na testování žáků bude třeba vyčlenit čas.

„My jsme vždycky respektovali, co říkali epidemiologové a experti, ale je potřeba do toho zavést trochu lidskosti,“ pravil Babiš.

Popisoval také, jak se to má se šňůrou vytýkacích dopisů, které poslal ministrovi zdravotnictví za hnutí ANO Janu Blatnému.

„To není vytýkací dopis, to jen nějaký novinář napsal, že je to vytýkací dopis, to je normální dopis. Já málo mluvím, píšu esemesky, jsem racionální,“ uvedl Babiš.

Po ministrovi zdravotnictví prý v dopisech žádá, aby využíval různé léky na léčbu koronaviru, jako je bamlanivimab. „Tak píšu dopisy,“ řekl premiér. „Já jsem vyvinul tolik energie, abych získal ten regeneron, teďka napřímo, a ne přes EU, což bylo někdy v květnu. A pak mě samozřejmě štve, když se to málo využívá,“ rozčiloval se svou tradičně poněkud kostrbatější češtinou Babiš.

Když dostal otázku, zda plánuje příští týden vyhodit z vlády ministra Blatného, odpovědi se vyhnul.

„Já bych radši nějakou jinou tému. Teďka je důležité vrátit děti do škol,“ pravil.

Pár slov věnoval i novému stavebnímu zákonu, který by vláda ráda prosadila. Opozice nechce nový stavební zákon, nechce, aby se tady rychle stavělo, šil znovu do Pirátů, ODS a dalších stran.

„Zdravím veškerou opozici, která bojuje proti zájmům České republiky,“ poznamenal ještě Babiš, podle něhož by bůh měl ochraňovat naši zemi, pokud tu po příštích volbách bude vládnout tato opozice.

Nakonec prozradil, že se letos nechystá na dovolenou. Jako premiér prý vlastně ještě dovolenou prakticky vůbec neměl.

„Minulý rok jsem to měl zaplaceno a dostal jsem za to vynadáno, takže letos nepojedu nikam. Já nemám nikdy dovolenou, protože i když mám dovolenou, tak mi pořád voláte a píšete, takže nemám dovolenou.

Rozhovor naleznete zde.

