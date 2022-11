„Žije si jak prase v žitě, přitom takovej lempl!“ Kalousek mluvil o prasatech a českých lemplech. Dostal ránu zpět. A ne jednu

Oproti jiným si žijeme jako prasata v žitě, když je někdo lempl, měl by si to přiznat, uvedl Miroslav Kalousek v pořadu Prostor X, který je součástí publicistiky serveru a časopisu Reflex. Bývalý ministr financí také zmínil možný důvod nespokojenosti mnoha lidí s vlastním životem. Je podle něj daleko snazší hodit svoje neúspěchy na někoho jiného než se vypořádat s tím, že si za ně člověk může sám. „Je těžké si přiznat, že za svou neutěšenou životní situaci si mohu sám. Mnohem jednodušší je obvinit z toho Fialu, Brusel, Ukrajince, Českou televizi,“ napsal k tomu později Kalousek na svůj twitterový účet. ParlamentníListy.cz se zeptaly, co si dotazovaní o tom myslí a zda to vnímají také tak.

„Výroky tohoto typu by ve slušné demokratické zemi žádný slušný demokratický politik nevyslovil. Pokud toto Miroslav Kalousek skutečně řekl, tak už úplně ztratil soudnost i smysl pro realitu. Já znám bohužel naopak spoustu lidí, kteří mají dvě zaměstnání a příjem jim často nestačí ani na nájem, ani na topení. Natož aby si žili jako ‚prasata v žitě‘,“ okomentoval Libor Rouček, bývalý místopředseda Evropského parlamentu, mluvčí vlády i ČSSD.

„Určitě jsme na tom lépe než obyvatelé středoafrické republiky, ale takové srovnání je nesmyslné. Logičtější je porovnat naši situaci se situací před například pěti lety. A zde se máme hůře. Přitom za to mohou především špatná politická rozhodnutí. Obrovské peníze byly vyhozeny zbytečně za plošné covidové testy a nákupy vakcín, které se již za čtrnáct miliard korun zlikvidovaly. To hodnotím jako krádež veřejných peněz. Fialova vláda pak ideologii nadřadila nad politiku a například vazbou cen elektřiny na lipskou burzu nutí platit naše občany hloupou německou energetickou politiku a nový německý fašismus – klimatický ekofašismus. Máme se hůř, protože náš stát je špatně spravován našimi politiky. Ale máme, co jsme si zvolili. V demokracii se rozhoduje u voleb,“ upozornil Zdeněk Koudelka, právník, bývalý poslanec.

„To je anekdota – bonmot. Lidé se zasmějí, nebo ne. Komentář nedává smysl,“ myslí si Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory.

„Miroslav Kalousek rád provokuje svými výroky a užívá si následný humbuk, který se kolem nich strhne. Je to i tento případ – lidé v ČR mají určitě vyšší životní úroveň než třeba lidi na Ukrajině či jinde ve východní a jihovýchodní Evropě, ovšem není to jeho zásluhou. To, že ČR před covidem zažívala dobu hospodářského růstu, sociálního smíru a fungujícího sociálního státu, byla primárně zásluha vlád od roku 2014. Připomenu, že předtím chtěli Nečas s Kalouskem praktikovat vůči státu a lidem ‚tupé účetní operace‘. V současné době se má jako prase v žitě z normálních občanů opravdu málokdo, pan Kalousek by měl možná dodat seznam těch, které tím myslel. Může být abecední a nebude jistě dlouhý. Deset milionů jich zcela jistě nebude. Naopak asi tam bude paní Adamová Pekarová, ministři, poslanci, senátoři a jiní papaláši z TOP 09, kteří si dokonce teď meziročně přilepší podstatně více, než co vláda přidala lidem s minimální mzdou. Druhý výrok pana Kalouska ‚o lemplech‘ za komentář nestojí. Jsou asi lidé, kteří se do problémů dostali vlastní vinou, ale ani to nedává nikomu právo je takto nálepkovat,“ konstatoval Michal Hašek, bývalý hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů ČR a místopředseda ČSSD, a přidal ještě jeden vtip. „Připomíná mi to starý vtip z doby, kdy byl pan Kalousek ministrem financí. ‚To takhle vystoupí MK po jednání Nečasovy vlády na tiskovce a říká – vláda dnes schválila můj návrh, aby se lidé měli lépe. A teď vám přečtu přílohu, kterých lidí se to bude týkat...‘“

Je těžké si přiznat, že za svou neutěšenou životní situaci si mohu sám. Mnohem jednodušší je obvinit z toho Fialu, Brusel, Ukrajince, Českou televizi…Otázkou je, zda takový postoj máme považovat za legitimní a ustupovat mu, nebo mu dokonce vycházet vstříc.https://t.co/8Si4pXHo5Q — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) November 21, 2022

„Kalouska již dávno nekomentuji. Své rady a komentáře dává rád, kde mu to umožní. Ale toto stojí za komentář,“ upozornila Marie Benešová a přidala tento text: Ověřovna: ‚Jen aby Babiš nevyhrál‘ Vytvořit koalici prezidentských kandidátů není možné! (iRozhlas). „Tato vláda už vůbec nechápe černý humor lidí, kteří vymysleli ten kameňák s novelou Rychetského, aby byl v prezidentské volbě vyřazen Babiš. Zkoumají to v tzv. ověřovně a sáhodlouze vyvracejí včetně Rychetského! To jsme dopadli, když už se nepozná ani černý humor a satira,“ povzdechla si.

„Pan Kalousek má vždycky velmi razantní vyjádření, se kterým ale nemohu souhlasit. Vzhledem k tomu, že u nás je asi třetinová mzda vůči mzdě například v Německu a ceny potravin, ale i dalšího zboží jsou vlastně na stejné úrovni, nelze říkat, že si žijeme jako prasata v žitě. Nežijeme. Pouze někteří to tak prezentují. V současné době, kdy jdou ceny energií obrovsky nahoru, i ceny nájmů či zboží, se statisícům, možná milionům lidí stává, že nejsou schopni zaplatit své základní závazky. A určitě si nežijí jako prasata v žitě. Tak si žijí pouze ti, kteří si nahamounili majetek dříve nebo kteří jsou státem placení tak dobře, že nemají představu o tom, jak se žije většině lidí v České republice. Mají velmi těžký život. Taková slova, že si žijeme jako prasata v žitě, bych nikdy nepoužil,“ řekl Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

„O životě prasete v žitě asi pan Kalousek ví. Zajímalo by mě, kdy on naposledy řešil, kolik stojí máslo nebo ovoce. Jestli může dětem koupit bundu, nebo raději boty. Jako to například naprosto běžně dělají samoživitelky. Kdy naposledy pan Kalousek přebíhal z jedné práce do druhé a pak rychle domů postarat se o domácnost, děti. Pan Kalousek neví nic. A chybí mu jakákoliv empatie i obyčejná lidská soudnost,“ konstatovala Jana Pastuchová, poslankyně hnutí ANO, místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny.

„Každý má asi tendenci svoji zkušenost podsouvat jiným. Já nevím přesně, ani jak si žijí prasata v žitě, ani jak si žije pan Kalousek. Možná by nás spíš mělo zajímat, jestli životní úroveň každého člověka v ČR odpovídá tomu, jak je užitečný pro ostatní, kteří mu za to dobrovolně platí. V tomto ohledu jsou tu určitě mraky lidí, co si žijí jako prasata v žitě, aniž by to žito předtím zaseli,“ sdělil Roman Kříž, zakladatel Libertariánského institutu.

„Někteří si pravdu žijí jako prasata v žitě na úkor slušných a důvěřivých občanů, to už trvá v této zemi dlouho. Halina Pawlowská měla dokonce v ČST pořad V žitě (talk show, 1992, kamera Antonín Wieser, hudba Jiří Hradec, předchůdce bulvárního pořadu a la Prásk – zdroj: Česko-slovenská filmová databáze). Já osobně kolem sebe v našem městě nebo regionu nemám žádné lemply a naštěstí ani prasata v žitě,“ prozradil Stanislav Berkovec, poslanec hnutí ANO, zastupitel města Slaného.

„Samozřejmě lze říci, že si žijeme oproti jiným lépe. Záleží na tom, s kým svoji životní úroveň porovnáváme. Nepochybně jsou na planetě stovky míst sužovaných neskutečnou bídou, nejistotou a válkami. Porovnáme-li však naši aktuální životní úroveň s tou před rokem nebo před pár lety, byl bych na tak expresivní závěry opatrný. A že by si lempl měl sám sobě přiznat, že je lempl, tak to by jistě měl. Ale takovou upřímnost nelze čekat ani v pohádce na Štědrý večer,“ vysvětlil Ivo Strejček z Institutu Václava Klause, bývalý europoslanec za ODS.

„Na straně jedné je každému rozumnému člověku jasné, že úkolem státu není zajišťovat lidem blahobyt (nežijeme v Číně, jejíž režim právě tuto snahu deklaruje). Každému je snad jasný i Kalouskův triviální závěr, že si v porovnání s většinou světa žijeme vysoce nadstandardně (srovnejme svůj život třeba s životem lidí v Africe, Indii anebo ve zmiňované Číně...). Tato rétorika má však i svou druhou stranu. Stát zde totiž určitě není ani od toho, aby míru blahobytu, jíž se společnosti podařilo dosáhnout, svojí politikou uměle snižoval. Lidem v České republice se životní úroveň určitě nehroutí kvůli vlastnímu lemplovství. Hroutí se jim kvůli pomýleným zeleným ideologiím, které vláda přejímá z Bruselu a od zločineckých nátlakových organizací. Hroutí se jim kvůli falešné propagandě, že dvěma svetry porazíme Putina. Hroutí se jim, neboť masivním vlastním zadlužováním stimulovaná inflace ničí jejich úspory a životní možnosti. Hroutí se jim, ale zároveň jsou nuceni sledovat, jak si v této situaci vládní papaláši přidávají na platech a každého, kdo si dovolí protestovat, okamžitě nálepkují výrazy typu dezolát, dezinformátor či šváb. Anebo – jak činí nyní pan Kalousek – lempl. Domnívám se, že by pan expředseda TOP 09 neměl lidmi své vlastní země takto okatě pohrdat. Není přece tak hloupý jako jeho následovnice ve funkci,“ popsal Petr Macinka, předseda strany Motoristé sobě.

„To je pohled vysokoblahorodí na své poddané. Podle průzkumů veřejného mínění se obává budoucnosti více než polovina Čechů. Obrovská inflace, projevující se raketovým růstem cen potravin, energií, tepla a pohonných hmot, tu nezpůsobili ‚hloupí‘ občané, ale z velké části vláda, na jejímž vzniku se podílel i Miroslav Kalousek,“ domnívá se Jiří Paroubek, bývalý premiér vlády ČR a předseda ČSSD.

„Někdo si možná žije jako prase v žitě, ale miliony lidí ne. Chudoba má svou společenskou podmíněnost. Chudobní nejsou viníky. Ten výrok je příznakem omezenosti a současně je příkladem převládající kulturní hegemonie pravice,“ okomentoval Vladimír Špidla, bývalý premiér vlády ČR, eurokomisař a předseda ČSSD.

„Souhlasím s první částí věty, která platí pro velkou část obyvatel. Určitě ale nesouhlasím s tím, že si za to může každý sám. To je roky rozšířený pravicový nesmysl. Kdyby se pan Kalousek narodil do dysfunkční rodiny, měl menší inteligenci, možná by byl takový lempl. Tomu ale nedochází,“ vypozoroval Jan Korytář, první předseda politického hnutí Změna.

„Ano, oproti jiným si nepochybně Kalousek žije jako prase v žitě, a přitom takovej lempl! Někde se stala chyba,“ zareagoval Matěj Stropnický, bývalý předseda Strany zelených.

„Tak Kalousek si žije jako prase v žitě i v porovnání s většinou naší republiky. Ale pravda je, že naše republika je v porovnání s ostatními zeměmi světa rozhodně v té nejbohatší části. Míra chudoby je u nás objektivně velmi malá, sociální systém je masivní, a tak se bezdomovec stává bezdomovcem fakticky dobrovolně svými špatnými rozhodnutími. Je na každém, jestli takového člověka považuje za lempla,“ uvedl Martin Šmída, radní Olomouckého kraje za Pirátskou stranu.

„Podepsala bych každé slovo,“ sdělila Lucie Potůčková, poslankyně za STAN, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny.

„Nevím, které ‚jiné‘ má pan Kalousek na mysli. Myslí tím jiné země, různé zaostalé státy kdesi v Africe? Nebo tím myslí chudé státy Evropy, jako je, dejme tomu, Albánie? Nebo tím má na mysli válkou zmítanou Ukrajinu? Samozřejmě, patříme k části světa, kde se žije velmi dobře. Na druhou stranu se to nikdy nesmí stát záminkou, proč mlčky a útrpně přijímat, když se naše životní úroveň vlivem hloupé, nekompetentní či přímo ničemné politiky našich vlád zhoršuje. Nikdy nesmíme přijmout karatelský argument, že jinde na světě jsou na tom daleko hůře, a pouze my, zpovykaní Češi, brbláme, když si máme stáhnout topení nebo si obléci svetr. Průvodní charakteristikou prosperující ekonomiky je růst, nikoliv pokles životní úrovně, a pokud životní úroveň klesá, hledejme viníky. Ne všechno lze svézt pouze na Rusko. A ta zmínka o lemplech? Jistě, člověk je odpovědný za svoji životní úroveň. Kdo je lempl, může ze své bídy vinit jen sám sebe. To však stoprocentně platí pouze v čistém kapitalismu, kde se stát vůbec neplete do ekonomických vztahů mezi lidmi. Čím více je státních zásahů, tedy čím méně je trhu a kapitalismu, tím více najdeme lidí, kteří si za svoji bídu nemohou jen sami, ale může za ni stát. Když, dejme tomu, vláda zakáže majiteli stánku s občerstvením na dva roky podnikat, kdo pak může za jeho bídu?“ otázal se Luboš Zálom, místopředseda Svobodných.

„Ano, někteří možná lemplové jsou, ale není ono to spíš tak, že pan Kalousek se snaží dělat lemply z nás všech?“ zeptal se Petr Štěpánek, první místopředseda Trikolory.

„Já bych byl rád, abychom tu nežili ani jako prasata, ani jako ovce, ale jako svobodní lidé. Aby s námi úměrně tomu zacházeli i naši politici. To, že někde žijí lidé ještě hůř než u nás, pro mě není důvod, abychom si nechali zlikvidovat naši ekonomiku a chlácholili se tím, že jinde jsou na tom lidé ještě hůř. Poslední dvě vlády zaváděly zelený socialismus, a pokud proti tomu nebudeme nic dělat, sklidíme zelenou bídu. Pan Kalousek jako fanoušek všech podobných nápadů a člověk, který v roce 2010 schválil také podporu biopaliv, má dost másla na hlavě na to, aby uměl pojmenovat skutečnou příčinu dnešního zdražování. Proto mne jeho občasně trefná pojmenování nijak nepřesvědčují o tom, že by zrovna on mohl být zdrojem řešení současných problémů. Příčinou drahoty rozhodně není válka. Právě Green Deal a politika lockdownů má na svědomí skutečnost, že v lednu tohoto roku už byla meziroční inflace 14,1 %, a meziměsíční dokonce 14,4,“ upozornil Libor Vondráček, předseda Svobodných.

„To je projev zoufalství politika, který vidí, že jeho ‚strana a vláda‘ vede lidi do chudoby a zemi do bankrotu,“ objasnil Vlastimil Tlustý, bývalý ministr financí a předseda poslaneckého klubu ODS.

„Lempl se nikdy nepřizná a žito již došlo,“ sdělil Miloslav Bednář, filozof, bývalý místopředseda Svobodných.

„Bezpochyby mnozí na tom špatně opravdu nejsme. Zatím. Někteří se dokonce o sebe uměli po ‚vítězném listopadu‘ postarat až skvěle. Zhusta, bohužel, i v politice. A ty údajné ‚lemply‘ tu najdeme taky. Ale na rozdíl od mnohých politiků i díky povolání nežiji ve ‚skleníku‘. A tak vidím i ty, pro které bez jejich zavinění blahobyt vskutku neplatí. A čím dál více! Proto se mi, ve vší úctě, podobný slovník hlavně z úst některých osob z TOP 09 příliš nelíbí. Jako by náhle platilo, ‚když už se přežíráš, neměl bys mlaskat‘. Ale na druhé straně, když to nevadí ani voličům, ba ani médiím, i to o úrovni českého národa i země vypovídá. Alespoň podle mého jsme v největším průseru od roku 1989. Jen ignorant či primitiv to nevidí a pouze lempl, může-li, to neřeší. Kde tihle jsou, ať si každý odpoví sám,“ konstatoval Jiří Koskuba, primář II. interního oddělení Fakultní nemocnice Na Bulovce, bývalý poslanec ČSSD.

„Je to skandální výrok. To ale nepřekvapuje. Pan Kalousek jen nahlas vyjádřil princip politiky této vlády, tj. koncentrované sobectví. Kdo je mezi lidmi, tak vidí, že dobře se má jak kdo. Začínají mít problém i velmi pracovití lidé. Tato pravicová vláda jim to dělá dnes ještě těžší,“ vypozorovala Alena Gajdůšková, bývalá první místopředsedkyně Senátu ČR, místopředsedkyně ČSSD.

„Myslím, že pan Kalousek by u nás na sídlišti nesměl ani do hospody, protože by tam dostal přes ‚ústa‘, diplomaticky řečeno,“ domnívá se Vojtěch Filip, bývalý místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda KSČM.

„Taková kouzla nechtěného jsou pro nás nalevo parádním dárkem z nebes. Talentovaných lidí, jimž není do zpěvu, je o řády víc než ‚prasat v žitě‘. Urážka, kterou citujete, je jistě zbaví i posledních iluzí. Zvlášť při pohledu na lemply rozvalené ve faraonském luxusu. Mnozí z nich mají problém i s gramatikou,“ uvedl Josef Skála, ředitel Institutu české levice.

