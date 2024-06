Ďuriš komentoval třináct balíčků sankcí, které proti Rusku doposud přijala Unie, aby jeho válečnou mašinérii připravila o zdroje příjmů a o nezbytné zboží a technologie. Rozhovor vznikl před tím, než členské státy EU schválily čtrnáctý balík sankcí proti Rusku.

„Nevím, zda se mocnosti jako je Čína dívají na dnešní evropskou politiku s respektem, vzhledem k jejím posledním rokům fungování. Jejich pohled souvisí s otázkou sankcí. Dnes už máme třináct balíčků sankci, které obsahují vše možné i nemožné. Jejich efektivita? Na začátku se říkalo, že Rusko těmito sankcemi srazíme na kolena, válka skončí a Evropa z toho vyjde jako vítěz,“ pousmál se bezpečnostní analytik. „Nic z toho se samozřejmě nestalo. Sankce pokračují dále, jsou v nich zahrnuté i firmy z Číny, z Thajska, Srbska, Srí lanky, Indie...

„Tento balík má zamezit obcházení sankci přes firmy z jiných států. Je to obchodní válka. Je to geopolitický nátlak, protože se tyto státy nacházejí v blízkosti mocností, které chce Západ tlačit,“ doplnil v rozhovoru s tím, že skutečné ekonomicko-obchodní zaměření sankčních balíků jde i směrem k Číně.

„To, že se na sankční balíček dostávají další země, způsobí škody evropským firmám, které budou mít zamezený přístup s danými společnostmi. I mnohé firmy kvůli tomu popadaly, jejich byznys se rapidně snížil kvůli těmto omezením."

„Mnoho rozhodnutí Evropské komise se ve současnosti v geopolitickém zájmu a ne v zájmů evropských občanů, jak bychom od evropské politiky očekávali. Doufám, že se to po volbách změní,“ řekl Ďuriš v době, kdy bylo před volbami do Evropského parlamentu.

Psali jsme: „Zničíme vám život. Tohle vám provedeme.“ Medveděv odplácí České republice

K minulému vedení Evropské unie podotkl, že spadá pod vysoký tlak svého západního spojence za mořem. Zmínil přezbrojování unijních státu na moderní techniku či kauzu Pfizergate. „Víme, kdo z toho má největší profit,“ dodal k vlivu Spojených států.

Anketa Kdyby Česká televize zítra zcela a bez náhrady zanikla a přestala vysílat, chyběla by vám? Ano 2% Ne 94% Částečně 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 17591 lidí

Zda je to benefit i pro Evropu je však otázka. „Podle mě to bezpečnostní riziko je tu o mnoho vyšší než jaké bylo předtím. Také asijská východní část na to reaguje širokým rozvětvením vztahů. Vidíme obrovské obchodní projekty mezi Ruskem a Čínou a Indií, s Afrikou, vidíme obrovský vztah s Blízkým východem. Jak pak chceme být technologickým lídrem, když si pokazíme všechny vztahy s těmi, kteří mají potřebné suroviny pro ty technologie?“ dodal expert na zahraniční politiku.

Komentoval také situaci na Slovensku. „Polarizace na Slovensku je stále značná. Přispívá k tomu částečně vláda, částečně média, i ta progresivní část. Po volbách i před volbami zaznívala na Slovensku hesla o suverenitě. Vláda dělá i dobré věcí, co se týká například restrukturalizace médií. Ale co se týká zahraniční politiky, tam bych určitě nějaké výhrady a poznatky k tomu, že rétorika úplně nekoresponduje s reálným hlasováním, ať už v Evropské radě nebo ze strany europoslanců daných koaličních stran ohledně Ukrajiny a zbraní. Na to bych si dal určitě pozor,“ dodal slovenský politický analytik Marián Ďuriš.