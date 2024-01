„Znásilňují, ubližují.“ Jakub Vágner: Nadávali mu, teď přišel obrat

reklama

„Je velmi důležité stát si za svým názorem a nebát se mluvit i v dobách, kdy je svoboda slova velmi ohrožena. Protože tak se posouváme nejenom jako jedinci, ale i jako celý národ. To jsem vždy miloval na té naší malé, ale nádherné zemi. Má v sobě tolik krásy. Žije zde úžasné množství výjimečně nadaných lidí. I když jsme byli historií mnohokrát těžce zkoušeni, náš národ vždy vstal, oklepal se z tvrdých ran a zrodil se silnější,“ vyznal se Vágner z lásky ke svému národu a pokračoval: „Procestoval jsem svět a viděl věci dobré i zlé. Často i věci, kdy jsem si znovu a znovu opakoval, jak jsem šťastný, v jak malebné a bezpečné zemi to vlastně žiju. Stejně tak jsem ale díky svému dědečkovi věděl, že to náš národ nedostal zadarmo. Bylo to vykoupeno potem, dřinou, krví a životy mnoha odvážných lidí, kteří nám předali takto překrásnou a klidnou zemi. Byl a je to ten největší dar, který jsme od našich předků dostali. Čím více jsem cestoval, tím jasnější mi bylo, že Česká republika je skutečným rájem na zemi,“ napsal Vágner.

Anketa Líbil se vám novoroční projev prezidenta Petra Pavla? Líbil 2% Nelíbil 26% Nesledoval jsem ho 72% hlasovalo: 11556 lidí

A došlo i na kritiku věcí veřejných. „Na svých cestách vidím jen pomalý, ale zcela zřetelný kolaps naší ‚vyspělé‘ západní civilizace. Bohužel, nikoli jen na cestách v dalekých krajích, ale na cestách po Evropě. Pomalu, ale jistě si necháváme krást naši identitu, naši kulturu, naši historii, naše tradice, a necháváme extremistické menšiny a lidi bez respektu k lidskému životu rozhodovat o většinové populaci. Našich osudech, našich rodinách, naší budoucnosti. Nechápu ale proč. Proč musíme tolerovat něco, co bude zcela jistě ohrožovat budoucnost našeho národa? Je to plivnutí do tváře našim předkům,“ pozastavil se ve svém novoročním zamyšlení Vágner nad politikou Evropy a České republiky v ní.

Jak z toho ven? Podle Vágnera je cílem se s tím smířit a mlčet. To se mu ale nelíbí. „Rozumím, asi máme mlčet. Má nám být jedno, že se dnes na území Evropy běžně znásilňují mladé ženy, je ubližováno dětem na ulicích a kdokoli se ozve, je ihned nazván rasistou a xenofobem. Je to pak měřítko normálnosti? Chceme mít opravdu násilí v těchto podobách jako běžný kolorit našich životů? Chceme, aby podobné činy byly oslavovány, brány jako možné příklady a přenášeny i do naší kultury a dějin? Já bych si totiž moc přál, aby Česká republika byla neustále tak krásnou, klidnou a bezpečnou zemí, kterou nám může ještě stále závidět celý svět… to přeji nám a hlavně našim dětem. A tak tedy šťastný nový rok a hlavně ve zdraví, prosím. Váš Jakub,“ zakončil Jakub Vágner.

A spustil tím velkou vlnu reakcí. Jak pochvalných, tak i nenávistných.

„Vypadá to, že Jakub Vágner chytil poprvé v životě velrybu,“ vyjádřil se uživatel X pod názvem Prasmen Dunka, u sdílení printscreanu, na kterém se k Vágnerovu zamyšlení pochvalně vyjadřuje senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

Vypadá to, že Jakub Vágner chytil poprvé v životě velrybu. pic.twitter.com/1qA0hYYrdR — Prasman Dunka (@PrasmanDunka) January 2, 2024

Na slova Jakuba Vágnera reagoval i známý „bijec za liberální svobodu“ Jiří Hrebenár: „Jakub Vágner – známý to rybář z mnoha dokumentů, ve svém novoročním příspěvku ukázal, že je trapným xenofobem ochotným bez problémů zaútočit na menšiny. Ten Vágnerův příspěvek se líbil českým neofašistům – tzv. národovcům, kteří jej rádi sdílejí a proruští pomocníčci jsou taktéž nadšeni Vágnerovým nenávistným a předsudečným tónem vůči menšinám i západní Evropě… ach, ty flastenecké výkřiky známých televizních ksichtíků… kdyby radši ty vipky mlčely… Jakub Vágner těžce zklamal… jestlipak ho s kandidátkou osloví fašistická SPD, nebo Babišovo ANO pokoušející se o přebrání voličů fašistické SPD…“ dumá nad možnou politickou kariérou nejznámějšího českého rybáře Hrebenár.

Jakub Vágner – známý to rybář z mnoha dokumentů, ve svém novoročním příspěvku https://t.co/4IRgT3DmNf ukázal, že je trapným xenofobem ochotným bez problémů zaútočit na menšiny.



Ten Vágnerův příspěvek se líbil českým neofašistům – tzv. národovcům, kteří jej rádi sdílejí a proruští… pic.twitter.com/a7yEPN7XvR — Jiří Hrebenar (@gisat) January 2, 2024

Glosátor sítě X známý pod nickem Pražský povaleč zhodnotil Vágnerovo zamyšlení lakonickým „Heil Vágner“.

„Pomalu, ale jistě si necháváme krást naši identitu, naši kulturu, naši historii, naše tradice a necháváme extrémistické menšiny a lidi bez respektu k lidskému životu rozhodovat o většinové populaci.“



Heil Vagner. https://t.co/Hk62XOcdi7 — Pražský povaleč ???? ???? ???? (@slotermeyered) January 3, 2024

Lus Schein, podle svých slov na síti X liberál, dal ovšem Vágnerovi za pravdu: „Titulek se nepovedl. Jsem liberál, ale obavy sdílím. V Paříži raději parkuji v garáži, v Trevíru v restauracích převažuje personál s jinou kulturou a dává to najevo. V Madridu dceru na cestě z kongresu obklopila skupina neevropské kultury a plivali na ni.“

Titulek se nepovedl. Jsem liberál, ale obavy sdílím.V Paříži raději parkuji v garáži, v Trevíru v restauracích převažuje personál s jinou kulturou a dává to najevo. V Madridu dceru na cestě z kongresu obklopila skupina neevropské kultury a plivali na ni. https://t.co/cMNC7rN0Yn — Lus Schein ???????? (@LusSchein) January 1, 2024

Anketa Vadí vám chování Andreje Babiše v TV debatách a v Poslanecké sněmovně? Vadí 8% Nevadí 89% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 38984 lidí

Do Jakuba Vágnera se opřel i deník Extra.cz. A to prostřednictvím svého redaktora Davida Zápala. „Povinná a zcela nesmyslná zaklínadla typu, že žijeme v době, kdy je svoboda slova velmi ohrožena. To ona není, za slušné ,nedezolátní‘ názory nikdo nikoho nepopotahuje,“ míní se zápalem redaktor bulvárního magazínu Extra a pokračuje: „Jedině že by Kubu mrzelo, že si nemůže beztrestně přát smrt všech příslušníků menšin. Nebo něco podobného. Pak bych jeho obavy chápal. Nebo pokud mu vadí, že policie stíhá ty, kteří schvalují trestné činy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ale znovu: Tohle není svoboda slova, tohle jsou trestné činy.

Krádež identity? Té Zápal z Extra.cz nerozumí vůbec, jak přiznává. „Kde, kdo, kdy, jak? Nic takového se v našich kruzích neděje. Sem tam k nám prosakovaly nějaké přehnané šílenosti z Británie, ale i ta už otáčí kurz. ... Nebo snad patří k těm, kdo mají alergii na pomoc ruSSkým okupantem napadeným Ukrajincům, a onu ztrátu identity bere podle toho, že na úřadech a institucích vedle naší vyvěšujeme hrdě i ukrajinskou vlajku?“ O migraci Zápal míní, že je vyřešená, protože západní země couvají z politiky otevřených dveří a chtějí žadatele o azyl řešit mimo území Evropské unie. Podle Zápala by Vágner měl pravdu před osmi lety, kdy migrační vlny začaly zalévat břehy Evropy. Teď už ne.

„Vágner šíří ničím nepodložený strach. A ten většinou někdo šíří s nějakým záměrem. Nečekám, že tohle je náhoda. Opravdu si myslím, že za tím bude něco víc. Uvidíme, s kým se spolčí,“ jímá Zápala podezření, že za novoročním zamyšlením Vágnera jsou politické ambice.

Na slova Jakuba Vágnera reagoval i předseda opoziční strany PRO Jindřich Rajchl. „Ač Jakuba Vágnera osobně neznám, chci mu touto cestou vyjádřit svůj respekt a obdiv. Ono je totiž úplně něco jiného vystoupit z komfortní zóny a postavit se proti systému, když nemáte moc co ztratit, v porovnání s tím, když ,vkládáte do hry‘ svoje roky budované jméno, svou kariéru i svou budoucnost,“ napsal Jindřich Rajchl na svém facebookovém profilu.

Podle Rajchla se Vágner dál mohl věnovat svému profesnímu životu a nejít svým vyjádřením do konfliktní situace. „Jakub si nadále mohl užívat status všeobecně populární celebrity, chodit si tancovat na StarDance či povídat do Zázraků přírody, a místo toho šel s kůží na trh a upřímně vyjádřil svůj názor na současnou situaci,“ napsal s uznáním Rajchl a smekl před Vágnerem klobouk: „On to ale neudělal a napsal to, co napsal. A za to před ním smekám až k zemi. Klobouk dolů!“

Jindřich Rajchl doufá, že když se Vágner jako veřejně známá osobnost přestal bát mluvit, že to bude inspirace i pro další známé tváře. „Kéž by jeho odvaha byla příkladem pro další osobnosti, které jeho názor sdílejí, ale zatím nenašly odvahu říct jej veřejně. Naší zemi by to neskutečně pomohlo. Pevně doufám, že příklady táhnou a že se k Jakubovi brzy připojí další. Pokud ano, bude mu patřit ještě větší uznání, než si zaslouží nyní.“

Svůj komentář k Vágnerovu zamyšlení Jindřich Rajchl ukončil prostým zvoláním: „Za mě je to prostě borec!“

