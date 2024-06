„Zombíci.“ Foltýn haněl část Čechů, Kotrba vybuchl: Ty vládní strategický č*ráku

Štěpána Kotrbu vytočily výroky bývalého náčelníka Vojenské policie Otakara Foltýna, které zazněly v rozhovoru pro Aktuálně.cz. V něm o sobě mluví jako o známém buldozerovi, který chce za sebou nechat kus práce. A hovoří o „zombících", kteří uvízli v dezinformacích a staví se proti státu. Je to prý část té populace, kterou nemá smysl už přesvědčovat, protože na ně neplatí fakta.

Uvedl také, že hodnotou, kterou sdílíme všichni, je suverenita Česka. A vyhraná válka proti ruské agresi na Ukrajině je základním zájmem Česka.

Kotrba k tomu velmi ostře dodává: „Hej, ty vládní strategický č*ráku... Za prvý: stát je daňový domicil a servisní organizace občana. Pouze. Platí si ji proto. Má zákony, které se vyplatí respektovat, jako že se jezdí vpravo. Ale nemá společné hodnoty ani základní zájmy. Na oboje ti s*ru. Tvůj zájem je si udržet státem placený koryto. Tvůj zájem není můj zájem,“ píše na svém facebookovém profilu.

A k tomu dodává: „Suverenita Česka jako území státu Česká republika je součást jeho státnosti, Ústavy, Listiny. To není společná hodnota,“ pokračuje Kotrba.

Vyjádřil přání, aby se naše země ubírala směrem jako Slovensko. „Aktuálně jste v čele státu vy. Dnes. Zítra už to nemusí být pravda. Těším se, až takoví č*ráci jako ty v čele státu nebudou. Ani jako úředníci. Na Slovensku to šlo ztuha, ale šlo to. Tady to půjde taky,“ říká Štěpán Kotrba.

„Proti silnému nepříteli v bojový operaci nevydržíme ani týden. Nemáme pořádný PVO, nemáme dost raket do stíhaček, nemáme dost obrněnců a neumíme se ani bránit dronům. Každá elektrárna, rozvodna, sklad paliva či benzinu, je cíl. Snadný cíl. Protože stojí a je bez ochrany. Nikde nejsou ani kulomety, natož rakety PVO. Mimo to všechny plynovody a ropovody, chemický fabriky a vodní nádrže. Zasáhne-li nepřítel Orlík, spláchne to vládu a zastavíš se až v Hamburku. Máme žoldácké průzkumáky pro práci v pusté stepi a pár týlových jednotek. Obyvatelstvo neumí střílet, nechce střílet a ani neví, kde se schovat," uvádí Štěpán Kotrba.

„Vzpamatuj se, ty magore, a uber plyn,“ píše Kotrba závěrem Foltýnovi ve svém facebookovém komentáři.